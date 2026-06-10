Con il supporto di Huawei, Aztelekom raggiunge una copertura quasi capillare della banda larga in tutto il Paese grazie all'iniziativa "Online Azerbaijan"

BAKU, Azerbaigian, 10 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Aztelekom, parte della società AZCON Holding, e Huawei hanno annunciato oggi che la strategia nazionale di connettività a banda larga "Online Azerbaijan" ha coperto il 99,7% del territorio azero.

Fino a 3 milioni di famiglie e aziende – sia nelle grandi città che nei villaggi remoti – hanno ora pieno accesso a Internet ad alta velocità e ai servizi digitali, con 2 milioni di connessioni realizzate negli ultimi due anni. Oggi, praticamente tutti i 10,45 milioni di abitanti del Paese hanno accesso a Internet ad alta velocità.

Khinalig, in Azerbaigian, è uno dei remoti villaggi di montagna collegati tramite "Online Azerbaijan" / Crediti immagine: Huawei

"Abbiamo affrontato questa iniziativa non solo come un aggiornamento tecnologico, ma come un investimento strategico volto a ridurre il divario digitale, garantire un accesso equo ai servizi digitali e consentire la trasformazione digitale dei servizi pubblici", ha affermato Hasan Omarov,

CEO di Aztelekom. "Il megaprogetto 'Online Azerbaijan' è una delle più grandi iniziative infrastrutturali nella storia del nostro Paese. Per la prima volta, ai cittadini, indipendentemente dal loro luogo di residenza, viene garantito pari accesso a servizi Internet ad alta velocità e affidabili, nonché pari opportunità digitali. L'elevato potenziale tecnico di Huawei, le sue soluzioni innovative e la comprovata capacità di realizzare progetti su larga scala hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle infrastrutture digitali dell'Azerbaigian. Basandosi sul megaprogetto 'Online Azerbaijan', l'implementazione di tecnologie avanzate come il 10G e il 50G PON consentirà in futuro di fornire servizi a banda larga ultraveloci, affidabili e ad alta capacità a famiglie e aziende."

Lanciata dal Ministero dello Sviluppo Digitale e dei Trasporti nel 2021, l'iniziativa "Online Azerbaijan" è in linea con gli obiettivi del governo di aumentare la velocità media di Internet su una rete a banda larga stabile a 50 Mbps entro il 2025. Nell'ambito del suo programma di inclusione digitale TECH4ALL, Huawei ha svolto un ruolo chiave nella realizzazione delle infrastrutture, tra cui il collegamento di alcuni dei villaggi più remoti del Paese con soluzioni in fibra ottica gigabit interamente ottiche.

"Huawei si impegna a utilizzare le proprie tecnologie e soluzioni per colmare il divario digitale e dare vita a un mondo digitale inclusivo e sostenibile", ha affermato Cui Yangyang, direttore dell'ufficio del programma TECH4ALL di Huawei. "Garantire a tutti l'accesso a Internet ad alta velocità, indipendentemente da dove siano residenti, offre opportunità a ogni cittadino e consente loro di contribuire alla crescente economia digitale e al futuro prospero del Paese".

Le soluzioni di telecomunicazione interamente ottiche di Huawei puntano alla realizzazione di un'infrastruttura end-to-end che sostituisca la commutazione elettrica tradizionale con tecnologie ottiche, al fine di soddisfare le esigenze di elevata larghezza di banda e bassa latenza.

Gli obiettivi del progetto sono stati definiti in base alla densità demografica, al potenziale infrastrutturale e agli indicatori sociali di ciascuna delle 14 regioni economiche dell'Azerbaigian. All'avvio del progetto, la velocità media di Internet in Azerbaigian era di soli 11,7 Mbit/s, per poi aumentare di oltre sette volte fino a raggiungere gli 88,84 Mbit/s entro il 2025. Questo progresso è il risultato diretto di una solida implementazione su larga scala delle infrastrutture in fibra ottica, che include la sostituzione completa delle vecchie reti in rame con la fibra ottica. In appena un anno, l'Azerbaigian ha guadagnato nove posizioni nell'Indice di sviluppo dell'e-government delle Nazioni Unite, entrando per la prima volta nella fascia più alta della governance digitale nel 2025.

Il progetto è stato presentato come caso di studio in occasione di vari eventi specialistici nel corso degli anni. Ha inoltre vinto cinque diversi premi internazionali, ed è stato pubblicato come caso aziendale esemplare dalla Harvard Business Review Türkiye e in Principles of Modern Marketing di Philip Kotler.

In precedenza, molte delle aree rurali dell'Azerbaigian avevano un accesso limitato alla connettività moderna e ai servizi digitali. Nei tradizionali villaggi di montagna isolati come Khinalig, ad esempio, l'introduzione di una connessione a banda larga affidabile ha notevolmente ampliato le opportunità locali, sostenendo le piccole e medie imprese, stimolando il turismo e consentendo agli artigiani locali di condividere i propri prodotti tradizionali con un pubblico globale tramite dirette streaming. Il miglioramento della connettività ha inoltre ampliato l'accesso all'istruzione online per le scuole rurali, contribuendo a colmare il divario digitale e fornendo agli studenti delle zone rurali un accesso e opportunità di apprendimento maggiori, paragonabili a quelle dei loro coetanei delle aree urbane.

Oltre all'istruzione online, in tutto il Paese si stanno realizzando progetti che riguardano la telemedicina e le città intelligenti. Nella sua fase successiva, il progetto "Online Azerbaijan" si concentrerà sull'estensione del 5G e dell'Internet delle cose alle regioni più remote, ponendo al contempo una forte enfasi sull'efficienza energetica e sull'adozione di tecnologie verdi.

Informazioni su TECH4ALL

TECH4ALL è l'iniziativa e il piano d'azione a lungo termine di Huawei per l'inclusione digitale. Grazie a tecnologie innovative e partnership, TECH4ALL mira a creare un mondo digitale inclusivo e sostenibile: https://www.huawei.com/en/tech4all