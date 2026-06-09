Aztelekom เชื่อมต่อบรอดแบนด์ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศอาเซอร์ไบจาน ภายใต้โครงการ "Online Azerbaijan" ด้วยการสนับสนุนจาก Huawei
News provided byHuawei
09 Jun, 2026, 22:58 CST
บากู, อาเซอร์ไบจาน, 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Aztelekom บริษัทในเครือของ AZCON Holding จับมือกับ Huawei ประกาศว่า โครงการยุทธศาสตร์การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ระดับชาติ "Online Azerbaijan" ได้ขยายการให้บริการครอบคลุมประชากรในอาเซอร์ไบจานแล้วถึง 99.7%
ปัจจุบัน ครัวเรือนและภาคธุรกิจมากถึง 3 ล้านราย ทั้งในเมืองใหญ่และหมู่บ้านห่างไกล สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยในจำนวนนี้ 2 ล้านรายได้รับการเชื่อมต่อภายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน ประชากรเกือบทั้งหมดของประเทศจำนวน 10.45 ล้านคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้แล้ว
"เราไม่ได้มองโครงการนี้เป็นเพียงการอัปเกรดเทคโนโลยีเท่านั้น หากยังเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการดิจิทัล และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริการภาครัฐ" Hasan Omarov ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aztelekom กล่าว "โครงการเมกะโปรเจกต์ 'Online Azerbaijan' เป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเรา และนับเป็นครั้งแรกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม รวมถึงได้รับโอกาสทางดิจิทัลอย่างเสมอภาค ทั้งนี้ ศักยภาพทางเทคนิคระดับสูง โซลูชันนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของ Huawei มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของอาเซอร์ไบจาน และจากรากฐานที่วางไว้โดยโครงการ 'Online Azerbaijan' การนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง 10G และ 50G PON มาใช้ จะช่วยยกระดับการให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงพิเศษที่มีความเสถียรและรองรับปริมาณข้อมูลมหาศาลแก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้"
โครงการ "Online Azerbaijan" ริเริ่มโดยกระทรวงการพัฒนาดิจิทัลและการขนส่งในปี 2564 สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยบนเครือข่ายบรอดแบนด์ประจำที่ให้แตะระดับ 50 Mbps ภายในปี 2568 โดย Huawei มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเชื่อมต่อหมู่บ้านห่างไกลที่สุดของประเทศด้วยโซลูชันไฟเบอร์แบบ All-Optical ระดับ Gigabit ภายใต้โครงการ TECH4ALL ที่มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมทางดิจิทัล
"Huawei มุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีและโซลูชันของเราเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล รวมถึงสร้างโลกดิจิทัลที่ครอบคลุมและยั่งยืนสำหรับทุกคน" Cui Yangyang ผู้อำนวยการ TECH4ALL Program Office ของ Huawei กล่าว "การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ประชาชนทุกคน และเสริมศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและอนาคตที่รุ่งเรืองของประเทศ"
โซลูชันโทรคมนาคมแบบ All-Optical ของ Huawei มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร โดยเปลี่ยนจากระบบสวิตชิ่งไฟฟ้าแบบดั้งเดิมไปสู่เทคโนโลยีออปติก เพื่อรองรับความต้องการแบนด์วิดท์สูงและความหน่วงต่ำ
เป้าหมายของโครงการถูกกำหนดโดยพิจารณาจากความหนาแน่นของประชากร ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และตัวชี้วัดทางสังคมของแต่ละภูมิภาคเศรษฐกิจทั้ง 14 ภูมิภาคของอาเซอร์ไบจาน ขณะเริ่มโครงการ ความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่เพียง 11.7 Mbit/s ก่อนจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 7 เท่า สู่ระดับ 88.84 Mbit/s ภายในปี 2568 โดยความก้าวหน้าดังกล่าวเกิดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ในวงกว้าง รวมถึงการเปลี่ยนเครือข่ายสายทองแดงเดิมทั้งหมดเป็นไฟเบอร์ออปติก ภายในเวลาเพียงหนึ่งปี อาเซอร์ไบจานสามารถขยับขึ้น 9 อันดับในดัชนี UN E-Government Development Index และก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศชั้นนำด้านธรรมาภิบาลดิจิทัลเป็นครั้งแรกในปี 2568
โครงการนี้ได้รับการนำเสนอเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างในงานประชุมเฉพาะทางระดับนานาชาติหลายงานต่อเนื่องหลายปี อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติรวม 5 รางวัล นอกจากนั้นยังได้รับการเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจต้นแบบโดย Harvard Business Review Türkiye รวมถึงในหนังสือ Principles of Modern Marketing ของ Philip Kotler
ก่อนหน้านี้ พื้นที่ชนบทหลายแห่งของอาเซอร์ไบจานยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและบริการดิจิทัลสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านบนภูเขาห่างไกลอย่าง Khinalig ซึ่งหลังจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพแล้ว ได้ก่อให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือท้องถิ่นได้นำเสนอผลงานหัตถกรรมสู่ผู้ชมทั่วโลกผ่านการไลฟ์สด นอกจากนี้ การเชื่อมต่อที่ดีขึ้นยังช่วยขยายการเข้าถึงการศึกษาออนไลน์สำหรับโรงเรียนในชนบท ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในชนบทให้ทัดเทียมกับนักเรียนในเมืองมากขึ้น
นอกเหนือจากการเรียนออนไลน์แล้ว อาเซอร์ไบจานยังเดินหน้าพัฒนาโครงการการแพทย์ทางไกลและเมืองอัจฉริยะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับระยะถัดไปของโครงการ "Online Azerbaijan" จะมุ่งขยายเครือข่าย 5G และ Internet of Things ไปยังพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่ของประเทศ พร้อมให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพด้านพลังงานและการนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้มากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ TECH4ALL
TECH4ALL คือแผนปฏิบัติการและโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางดิจิทัลระยะยาวของ Huawei โดยอาศัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อผลักดันการสร้างโลกดิจิทัลที่เท่าเทียมและยั่งยืนสำหรับทุกคน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.huawei.com/en/tech4all
SOURCE Huawei
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