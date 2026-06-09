Disokong oleh Huawei, Aztelekom Capai Sambungan Jalur Lebar Hampir Seluruh Negara melalui "Online Azerbaijan"

BAKU, Azerbaijan, 10 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Aztelekom, sebahagian daripada syarikat AZCON Holding, dan Huawei mengumumkan hari ini bahawa strategi sambungan jalur lebar "Online Azerbaijan" negara ini telah meliputi 99.7% daripada Azerbaijan.

Sehingga 3 juta isi rumah dan perniagaan – di bandar utama dan juga kampung terpencil – kini mendapat akses penuh kepada Internet berkelajuan tinggi dan perkhidmatan digital, dengan 2 juta daripada mereka dihubungkan dalam tempoh dua tahun lalu. Hari ini, hampir kesemua 10.45 juta penduduk negara ini mendapat akses kepada Internet berkelajuan tinggi.

Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei

"Kami melihat inisiatif ini bukan sekadar sebagai peningkatan teknologi, tetapi sebagai pelaburan strategik yang bertujuan untuk mengurangkan jurang digital, memastikan akses saksama kepada perkhidmatan digital dan membolehkan transformasi digital perkhidmatan awam," kata Hasan Omarov, Ketua Pegawai Eksekutif Aztelekom. "Projek mega 'Online Azerbaijan' merupakan salah satu inisiatif infrastruktur terbesar dalam sejarah negara kami. Buat julung kalinya, rakyat, tanpa mengira lokasi kediaman mereka, mendapat akses yang sama rata kepada perkhidmatan Internet berkelajuan tinggi yang boleh dipercayai serta peluang digital yang setara. Potensi teknikal yang tinggi, penyelesaian inovatif dan keupayaan terbukti Huawei dalam menyampaikan projek berskala besar memainkan peranan penting dalam pembangunan infrastruktur digital Azerbaijan. Berasaskan projek mega 'Online Azerbaijan', penggunaan teknologi termaju seperti 10G dan 50G PON akan membolehkan lagi penyampaian perkhidmatan jalur lebar ultra-pantas, boleh dipercayai dan berkapasiti tinggi kepada rumah dan perniagaan dalam masa terdekat."

Dilancarkan oleh Kementerian Pembangunan Digital dan Pengangkutan pada 2021, inisiatif "Online Azerbaijan" selaras dengan sasaran kerajaan untuk meningkatkan purata kelajuan Internet melalui rangkaian jalur lebar yang stabil kepada 50 Mbps menjelang 2025. Di bawah program keterangkuman digital TECH4ALL, Huawei memainkan peranan penting dalam pembangunan infrastruktur, termasuk menghubungkan beberapa kampung paling terpencil di negara ini dengan penyelesaian gentian gigabit optik sepenuhnya.

"Huawei komited menggunakan teknologi dan penyelesaiannya untuk merapatkan jurang digital serta mendayakan dunia digital yang inklusif dan mampan," kata Cui Yangyang, Pengarah TECH4ALL Program Office for Huawei. "Memastikan semua orang mendapat akses kepada Internet berkelajuan tinggi tanpa mengira lokasi mereka berada, membuka peluang kepada setiap rakyat dan memperkasakan mereka untuk menyumbang kepada ekonomi digital negara yang semakin berkembang serta masa depan yang makmur."

Penyelesaian telekomunikasi optik sepenuhnya Huawei memberi tumpuan kepada pembinaan infrastruktur hujung-ke-hujung yang menggantikan sistem pensuisan elektrik tradisional dengan teknologi optik bagi memenuhi permintaan terhadap lebar jalur tinggi dan kependaman rendah.

Sasaran projek ditetapkan berdasarkan kepadatan penduduk, potensi infrastruktur dan petunjuk sosial bagi setiap 14 wilayah ekonomi Azerbaijan. Di acara pelancaran projek, purata kelajuan internet di Azerbaijan hanyalah 11.7 Mbit/s, meningkat lebih tujuh kali ganda kepada 88.84 Mbit/s menjelang 2025. Kemajuan ini merupakan hasil langsung daripada penggunaan infrastruktur gentian yang mantap dan berskala besar, termasuk penggantian sepenuhnya rangkaian berasaskan tembaga legasi dengan gentian optik. Dalam tempoh hanya setahun, Azerbaijan melonjak sembilan anak tangga dalam Indeks Pembangunan E-Kerajaan PBB, sekali gus memasuki kelompok tertinggi tadbir urus digital pada tahun 2025 buat kali pertama.

Projek tersebut dibentangkan sebagai kajian kes di pelbagai acara pakar sejak beberapa tahun lalu. Ia juga memenangi lima anugerah antarabangsa yang berbeza serta diterbitkan sebagai kajian kes perniagaan contoh oleh Harvard Business Review Türkiye dan dalam Principles of Modern Marketing oleh Philip Kotler.

Sebelum ini, banyak kawasan luar bandar Azerbaijan mendapat akses terhad kepada sambungan moden dan perkhidmatan digital. Di kampung pergunungan terpencil tradisional seperti Khinalig, misalnya, pengenalan kepada sambungan berkelajuan tinggi dan boleh dipercayai telah meningkatkan peluang tempatan dengan ketara, menyokong perusahaan kecil dan sederhana, merangsang sektor pelancongan serta membolehkan tukang mahir tempatan berkongsi kraf tradisional mereka dengan khalayak global melalui penstriman langsung. Sambungan yang lebih baik turut memperluas akses kepada pendidikan dalam talian untuk sekolah luar bandar, membantu merapatkan jurang digital serta memberikan akses dan peluang pembelajaran yang lebih besar kepada pelajar luar bandar setanding dengan peluang untuk rakan sebaya mereka di bandar.

Di samping pendidikan dalam talian, projek yang meliputi teleperubatan dan bandar pintar sedang dilaksanakan di seluruh negara. Dalam fasa seterusnya, projek "Online Azerbaijan" akan memberi tumpuan kepada peluasan teknologi 5G dan Internet Benda (IoT) ke kawasan paling terpencil, sambil memberi penekanan teguh terhadap kecekapan tenaga dan penggunaan teknologi hijau.

Latar Belakang TECH4ALL

TECH4ALL ialah inisiatif dan pelan tindakan keterangkuman digital jangka panjang Huawei. Didayakan oleh teknologi dan kerjasama inovatif, TECH4ALL bertujuan untuk mengupayakan dunia digital yang inklusif dan mampan: https://www.huawei.com/en/tech4all

SOURCE Huawei