Với sự hỗ trợ của Huawei, Aztelekom đạt độ phủ kết nối băng thông rộng gần như trên toàn quốc thông qua dự án "Online Azerbaijan"

BAKU, Azerbaijan, ngày 10 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Aztelekom, một công ty thành viên thuộc AZCON Holding, và Huawei hôm nay công bố rằng chiến lược kết nối băng thông rộng quốc gia "Online Azerbaijan" hiện đã phủ tới 99,7% lãnh thổ Azerbaijan.

Hiện có tới 3 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp – từ các thành phố lớn đến những ngôi làng hẻo lánh – hiện đã được tiếp cận đầy đủ với Internet tốc độ cao và các dịch vụ số, với 2 triệu trong số đó đã được kết nối chỉ trong hai năm qua. Hiện nay, gần như toàn bộ 10,45 triệu người dân Azerbaijan đều có thể tiếp cận Internet tốc độ cao.

Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei

"Chúng tôi tiếp cận sáng kiến này không chỉ đơn thuần như một đợt nâng cấp công nghệ mà còn là một khoản đầu tư chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng đối với các dịch vụ số và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số cho các dịch vụ công", Hasan Omarov,

Giám đốc điều hành Aztelekom cho biết. "Siêu dự án 'Online Azerbaijan' là một trong những sáng kiến hạ tầng lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng tôi. Lần đầu tiên, người dân, bất kể nơi cư trú, được cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ Internet tốc độ cao, đáng tin cậy và các cơ hội số bình đẳng. Năng lực kỹ thuật cao, các giải pháp đổi mới sáng tạo và năng lực đã được chứng minh trong việc triển khai các dự án quy mô lớn của Huawei đã đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển hạ tầng số của Azerbaijan. Dựa trên nền tảng của siêu dự án 'Online Azerbaijan', việc triển khai các công nghệ tiên tiến như PON 10G và 50G sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho việc cung cấp các dịch vụ băng thông rộng siêu tốc, đáng tin cậy và dung lượng lớn cho hộ gia đình và doanh nghiệp trong tương lai gần".

Được Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Giao thông Vận tải khởi động vào năm 2021, sáng kiến "Online Azerbaijan" phù hợp với mục tiêu của chính phủ trong việc nâng tốc độ Internet trung bình trên mạng băng thông rộng cố định lên 50 Mbps vào năm 2025. Thông qua chương trình hội nhập số TECH4ALL, Huawei đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm kết nối một số ngôi làng xa xôi nhất của đất nước bằng các giải pháp cáp quang gigabit toàn quang.

"Huawei cam kết sử dụng các công nghệ và giải pháp của mình để thu hẹp khoảng cách số và xây dựng một thế giới số hội nhập và bền vững", Cui Yangyang, Giám đốc Văn phòng Chương trình TECH4ALL của Huawei cho biết. "Việc bảo đảm mọi người đều có thể tiếp cận Internet tốc độ cao, bất kể họ sinh sống ở đâu, sẽ mở ra cơ hội cho mỗi công dân và trao quyền cho họ để đóng góp vào nền kinh tế số đang phát triển và tương lai thịnh vượng của đất nước".

Các giải pháp viễn thông toàn quang của Huawei tập trung xây dựng hạ tầng toàn trình, thay thế công nghệ chuyển mạch điện truyền thống bằng công nghệ quang nhằm đáp ứng nhu cầu băng thông cao và độ trễ thấp.

Các mục tiêu của dự án được xây dựng dựa trên mật độ dân số, tiềm năng hạ tầng và các chỉ số xã hội của từng khu vực trong số 14 khu vực kinh tế của Azerbaijan. Tại thời điểm khởi động dự án, tốc độ Internet trung bình tại Azerbaijan chỉ đạt 11,7 Mbit/s, đến năm 2025, con số này đã tăng hơn bảy lần lên 88,84 Mbit/s. Tiến bộ này là kết quả trực tiếp của việc triển khai hạ tầng cáp quang quy mô lớn và mạnh mẽ, bao gồm việc thay thế hoàn toàn các mạng cáp đồng truyền thống bằng cáp quang. Chỉ trong vòng một năm, Azerbaijan đã tăng chín bậc trên Chỉ số Phát triển Chính phủ Điện tử của Liên Hợp Quốc, lần đầu tiên gia nhập nhóm quốc gia dẫn đầu về quản trị số vào năm 2025.

Trong nhiều năm qua, dự án đã được giới thiệu như một nghiên cứu điển hình tại nhiều sự kiện chuyên ngành khác nhau. Dự án cũng đã giành được năm giải thưởng quốc tế khác nhau và được xuất bản như một trường hợp kinh doanh mẫu mực bởi tạp chí Harvard Business Review Türkiye và trong cuốn sách Principles of Modern Marketing của Philip Kotler.

Trước đây, nhiều khu vực nông thôn của Azerbaijan bị hạn chế khả năng tiếp cận với kết nối hiện đại và các dịch vụ số. Chẳng hạn, tại những ngôi làng miền núi xa xôi truyền thống như Khinalig, việc đưa vào sử dụng kết nối tốc độ cao và ổn định đã nâng cao đáng kể những cơ hội cho địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy du lịch và giúp các nghệ nhân địa phương chia sẻ nghề thủ công truyền thống của mình tới khán giả toàn cầu thông qua hình thức phát trực tiếp. Kết nối được cải thiện cũng mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục trực tuyến cho các trường học ở nông thôn, góp phần thu hẹp khoảng cách số và mang lại cho học sinh vùng nông thôn nhiều cơ hội tiếp cận và học tập hơn, tương đương với các bạn đồng trang lứa tại đô thị.

Bên cạnh giáo dục trực tuyến, các dự án về y tế từ xa và thành phố thông minh cũng đang được triển khai trên khắp cả nước. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án "Online Azerbaijan" sẽ tập trung mở rộng 5G và Internet vạn vật tới các khu vực xa xôi nhất, đồng thời đặc biệt chú trọng đến hiệu quả năng lượng và việc ứng dụng công nghệ xanh.

Giới thiệu về TECH4ALL

TECH4ALL là kế hoạch hành động và sáng kiến hội nhập kỹ thuật số dài hạn của Huawei. Thông qua các công nghệ đổi mới và các mối quan hệ hợp tác, TECH4ALL hướng tới xây dựng một thế giới số hội nhập và bền vững: https://www.huawei.com/en/tech4all

SOURCE Huawei