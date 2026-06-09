Avec le soutien de Huawei, Aztelekom assure une connectabilité à large bande presque nationale grâce au projet « Online Azerbaijan » (« L'Azerbaïdjan en ligne »)

BAKOU, Azerbaïdjan, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Aztelekom, qui fait partie de la société AZCON Holding, et Huawei ont annoncé aujourd'hui que 99,7 % de l'Azerbaïdjan étaient désormais couverts par la stratégie nationale de connectabilité à large bande « Online Azerbaijan ».

Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei

Jusqu'à 3 millions de ménages et d'entreprises, dans les grandes villes comme dans les villages isolés, bénéficient à présent d'un accès complet à l'internet à haut débit et aux services numériques. 2 millions d'entre eux ont obtenu leur connexion au cours des deux dernières années. Aujourd'hui, la quasi-totalité des 10,45 millions d'habitants du pays ont accès à l'internet à haut débit.

« Nous avons abordé cette initiative non pas comme une simple mise à niveau technologique, mais comme un investissement stratégique destiné à réduire les disparités numériques, à garantir un accès équitable aux services numériques et à faciliter la transformation numérique des services publics », a déclaré Hasan Omarov, directeur général d'Aztelekom. Le mégaprojet « Online Azerbaijan » est l'une des plus grandes initiatives d'infrastructure dans l'histoire de notre pays. Pour la première fois, les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, disposent d'un accès égal à des services internet fiables et à haut débit, ainsi que des mêmes possibilités numériques. Le potentiel technique élevé de Huawei, ses solutions innovantes et sa capacité avérée à mener à bien des projets de grande envergure ont joué un rôle essentiel dans le développement de l'infrastructure numérique de l'Azerbaïdjan. Sur la base du mégaprojet « Online Azerbaijan », le déploiement de technologies avancées telles que les réseaux optiques passifs 10G et 50G permettra dans un avenir proche de fournir des services à large bande ultrarapides, fiables et de grande capacité aux particuliers et aux entreprises. »

L'initiative « Online Azerbaijan » a été lancée par le ministère du développement numérique et des transports en 2021, en phase avec les objectifs du gouvernement visant à augmenter la vitesse moyenne de l'internet sur un réseau à large bande stable à 50 Mbit/s avant la fin de l'année 2025. Dans le cadre de son programme d'inclusion numérique TECH4ALL, Huawei a joué un rôle clé dans la construction d'infrastructures, notamment pour connecter certains des villages les plus reculés du pays avec des solutions de réseau tout optique à l'échelle du gigabit.

« Huawei s'attache à utiliser ses technologies et ses solutions pour combler le fossé numérique et favoriser l'émergence d'un monde numérique inclusif et durable », a commenté Cui Yangyang, directrice du bureau du programme TECH4ALL de Huawei. « Veiller à ce que chacun ait accès à l'internet à haut débit, où qu'il se trouve, c'est ouvrir des perspectives à tous les citoyens et leur donner les moyens de contribuer à la croissance de l'économie numérique et à la prospérité future du pays. »

Les solutions de télécommunications tout optique de Huawei sont axées sur la construction d'une infrastructure de bout en bout qui remplace la commutation électrique traditionnelle par des technologies optiques afin de répondre aux demandes de large bande passante et de faible latence.

Les objectifs du projet ont été définis en fonction de la densité de population, du potentiel d'infrastructure et des indicateurs sociaux de chacune des 14 régions économiques de l'Azerbaïdjan. Lors du lancement du projet, la vitesse moyenne de l'internet en Azerbaïdjan n'était que de 11,7 Mbit/s. Elle a été multipliée par plus de sept pour atteindre 88,84 Mbit/s en 2025. Ces progrès sont le résultat direct d'un déploiement robuste et à grande échelle de l'infrastructure à fibre optique, notamment du remplacement complet des anciens réseaux en cuivre par la fibre optique. En à peine un an, l'Azerbaïdjan a gagné neuf places dans l'indice de développement de l'administration en ligne des Nations unies, entrant pour la première fois en 2025 dans le peloton de tête de la gouvernance numérique.

Le projet a été présenté pendant plusieurs années comme une étude de cas lors de divers événements spécialisés. Il a également remporté cinq prix internationaux différents et fait l'objet d'une publication à titre de modèle d'analyse de rentabilité par la Harvard Business Review Türkiye, ainsi que dans l'ouvrage Principles of Modern Marketing (Principes du marketing moderne) de Philip Kotler.

Auparavant, de nombreuses zones rurales d'Azerbaïdjan n'avaient qu'un accès limité aux niveaux de connectabilité et aux services numériques modernes. Dans les villages de montagne isolés et traditionnels comme Khinalyg, par exemple, la mise en place d'une connectabilité fiable et à haut débit a considérablement accru les perspectives locales, en soutenant les petites et moyennes entreprises, en stimulant le tourisme et en permettant aux artisans locaux de faire connaître leurs produits traditionnels à un public mondial grâce à la diffusion continue en direct. L'amélioration de la connectabilité a par ailleurs élargi l'accès à l'enseignement en ligne pour les écoles rurales, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique et à offrir aux élèves ruraux un meilleur accès et des possibilités d'apprentissage comparables à celles de leurs camarades urbains.

Outre l'enseignement en ligne, des projets portant sur la télémédecine et les villes intelligentes sont mis en œuvre dans tout le pays. Dans sa prochaine phase, le projet « Online Azerbaijan » se concentrera sur l'extension de la 5G et de l'internet des objets aux régions les plus reculées, tout en mettant fortement l'accent sur l'efficacité énergétique et l'adoption de technologies vertes.

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action à long terme de Huawei en matière d'inclusion numérique. En s'appuyant sur des technologies et des partenariats innovants, TECH4ALL entend créer un monde numérique inclusif et durable : https://www.huawei.com/en/tech4all