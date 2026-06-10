При поддержке Huawei Aztelekom обеспечивает подключение к широкополосному интернету практически на всей территории страны через «Онлайн Азербайджан»

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Huawei

Jun 10, 2026, 10:34 ET

БАКУ, Азербайджан, 10 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Aztelekom, входящая в холдинг AZCON, и компания Huawei объявили сегодня о том, что национальная стратегия широкополосной связи «Онлайн Азербайджан» охватила 99,7 % территории Азербайджана.

До 3 миллионов домашних хозяйств и предприятий – как в крупных городах, так и в отдаленных деревнях – теперь имеют полный доступ к высокоскоростному Интернету и цифровым услугам, причем 2 миллиона из них подключены за последние два года. Сегодня практически все население страны — 10,45 миллиона человек — имеют доступ к высокоскоростному Интернету.

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Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei
Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei

«Мы подошли к этой инициативе не просто как к технологическому обновлению, а как к стратегической инвестиции, направленной на сокращение цифрового неравенства, обеспечение равного доступа к цифровым услугам и создание условий для цифровой трансформации государственных услуг», — сказал Гасан Омаров (Hasan Omarov),
генеральный директор Aztelekom. «Мегапроект "Онлайн Азербайджан" — одна из крупнейших инфраструктурных инициатив в истории нашей страны. Впервые гражданам, независимо от места жительства, обеспечен равный доступ к высокоскоростным, надежным Интернет-услугам и равные цифровые возможности. Высокий технический потенциал Huawei, инновационные решения и хорошо зарекомендовавшие себя возможности в реализации масштабных проектов сыграли решающую роль в развитии цифровой инфраструктуры Азербайджана. Основываясь на мегапроекте «Онлайн Азербайджан», развертывание передовых технологий, таких как 10G и 50G PON, позволит в ближайшем будущем предоставлять сверхбыстрые, надежные и высокопроизводительные широкополосные услуги домохозяйствам и предприятиям».

Инициатива «Онлайн Азербайджан», запущенная Министерством цифрового развития и транспорта в 2021 году, согласуется с правительственными целями по увеличению средней скорости интернета в стабильной широкополосной сети до 50 Мбит/с к 2025 году. В рамках своей программы цифровой интеграции TECH4ALL компания Huawei сыграла ключевую роль в создании инфраструктуры, включая подключение некоторых из самых отдаленных деревень страны с помощью полностью оптических гигабитных волоконных решений.

«Huawei стремится использовать свои технологии и решения для преодоления цифрового разрыва и создания инклюзивного и устойчивого цифрового мира», — сказал Цуй Янъян (Cui Yangyang), директор программного офиса TECH4ALL Huawei. «Обеспечение доступа к высокоскоростному интернету для всех, независимо от их расположения, открывает возможности для каждого гражданина и позволяет ему вносить свой вклад в растущую цифровую экономику страны и процветающее будущее».

Все оптические телекоммуникационные решения Huawei сосредоточены на создании сквозной инфраструктуры, которая заменяет традиционную электрическую коммутацию оптическими технологиями для удовлетворения требований к высокой пропускной способности и низкой задержке.

Цели проекта были установлены с учетом плотности населения, инфраструктурного потенциала и социальных показателей каждого из 14 экономических регионов Азербайджана. На момент запуска проекта средняя скорость интернета в Азербайджане составляла всего 11,7 Мбит/с, увеличившись более чем в семь раз до 88,84 Мбит/с к 2025 году. Этот прогресс является прямым результатом надежного и крупномасштабного развертывания волоконно-оптической инфраструктуры, включая полную замену устаревших медных телекоммуникационных сетей волоконной оптикой. Всего за год Азербайджан поднялся на девять позиций в Индексе развития электронного правительства ООН и впервые вошел в топ-уровень цифрового управления в 2025 году.

Проект был представлен в качестве кейса на различных специализированных мероприятиях в течение нескольких лет. Он также получил пять различных международных наград и был опубликован в качестве образцового бизнес-кейса Harvard Business Review Türkiye и в «Принципах современного маркетинга» Филипа Котлера (Philip Kotler).

Ранее многие сельские районы Азербайджана имели ограниченный доступ к современным услугам связи и цифровым услугам. Например, в традиционных отдаленных горных деревнях, таких как Хыналыг, внедрение высокоскоростного и надежного соединения значительно расширило местные возможности, поддерживая малый и средний бизнес, стимулируя туризм и позволяя местным ремесленникам делиться своими традиционными ремеслами с глобальной аудиторией через прямые трансляции. Улучшение подключения также расширило доступ к онлайн-образованию для сельских школ, помогая преодолеть цифровой разрыв и предоставляя сельским учащимся более широкий доступ и возможности для обучения, сопоставимые с возможностями их городских сверстников.

Наряду с онлайн-образованием по всей стране реализуются проекты, охватывающие телемедицину и умные города. На следующем этапе проект «Онлайн Азербайджан» будет сосредоточен на распространении 5G и Интернета вещей на самые отдаленные регионы, уделяя при этом особое внимание энергоэффективности и внедрению зеленых технологий.

Об инициативе TECH4ALL

TECH4ALL является долгосрочной инициативой и планом действий компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий. Опираясь на инновационные технологии и партнерские отношения, TECH4ALL стремится создать инклюзивный и устойчивый цифровой мир. https://www.huawei.com/en/tech4all

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