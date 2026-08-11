تعزز LX Pantos ريادتها العالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من خلال تقرير الاستدامة لعام 2026

استكمال احتساب انبعاثات غازات الدفيئة من النطاق 1 والنطاق 2 والتحقق منها من طرف ثالث على مستوى كوريا وعمليات الشركة الرئيسية في الخارج

توسيع نطاق الإفصاحات المتعلقة بـ ESG لتشمل حقوق الإنسان، والسلامة، وظروف العمل، وتدريب الموظفين حول العالم

سيول، كوريا الجنوبية, 11 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة LX Pantos (الرئيس والمدير التنفيذي: Lee Yong-ho) عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2026، الذي يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الشركة في تعزيز إدارة ESG عبر عملياتها المحلية والعالمية.

يتناول التقرير تسع قضايا جوهرية متعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حُدّدت من خلال تقييم الأهمية النسبية المزدوجة، وهي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والطاقة، وخدمات لوجستية صديقة للبيئة، وإدارة قيمة العملاء، وإدارة الموارد البشرية، وأمن المعلومات، وإدارة المخاطر، وسلوك الأعمال، ومحركات نمو جديدة وتنويع الأعمال.

LX Pantos recently released its 2026 Sustainability Report.

من أبرز ما يميز تقرير هذا العام توسيع نطاق إعداد التقارير ليشمل الآن مواقع العمل العالمية. يعكس هذا التوسع الحضور الدولي القوي لشركة LX Pantos واتساع نطاق عملياتها الخارجية.

على الصعيد البيئي، احتسبت الشركة انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة من النطاق 1 وانبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة من النطاق 2 الناجمة عن عملياتها المحلية ومواقعها الرئيسية في الخارج. كما أسهم التحقق من طرف ثالث في تعزيز موثوقية إفصاحاتها البيئية.

أما على الصعيد الاجتماعي، فجمعت LX Pantos بيانات الموظفين وحللتها في تسع شركات تابعة لها في أوروبا، وشملت البيانات حقوق الإنسان والعمل، والسلامة والصحة المهنية، وظروف العمل، والتعليم، والتطوير المهني.

أما في مجال الحوكمة، فيسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في Jeong-do Management، وهي فلسفة الشركة في الإدارة القائمة على الأخلاقيات والامتثال. سجلت LX Pantos عدم وقوع أي انتهاكات قانونية جسيمة تتعلق بقواعد مكافحة الفساد والتجارة العادلة، وحققت نسبة إتمام بلغت 100% لتدريب Jeong-do Management في عام 2025.

أُعد التقرير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) لعام 2021، ويشير إلى أطر عالمية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من بينها مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). تولت جهة مستقلة خارجية للتأكيد التحقق من دقة التقرير وموثوقيته.

في عام 2025، حصلت LX Pantos أيضًا على تصنيف برونزي من EcoVadis، وتصنيف B من مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP)، وشهادة LEED الذهبية لـMegaWise Cheongna Center، وتصنيف A+ ضمن نظام الاعتراف بالمساهمات المجتمعية المحلية الذي تديره وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية.

وتعليقًا على إصدار التقرير، قال Lee Yong-ho، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة :LX Pantos «تواصل LX Pantos الارتقاء بإدارة الاستدامة عبر توسيع نطاق إدارة ESG لتشمل عملياتنا خارج كوريا. وفي إطار رؤيتنا للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، "تقديم قيمة للإنسان والكوكب"، سنواصل التواصل مع أصحاب المصلحة بشفافية».

■ نبذة عن LX Pantos

تأسست LX Pantos في عام 1977، وهي مزود عالمي رائد للخدمات اللوجستية، ويقع مقرها الرئيسي في كوريا. توفر الشركة حلولًا لوجستية شاملة تشمل الشحن البحري والجوي والنقل بالسكك الحديدية والخدمات اللوجستية التعاقدية عبر شبكة عالمية تمتد إلى أكثر من 40 دولة.

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