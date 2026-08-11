LX Pantos posiluje vedoucí postavení v oblasti ESG prostřednictvím zprávy o udržitelnosti za rok 2026
News provided byLX Pantos
Aug 11, 2026, 02:48 ET
- Dokončila výpočet a ověření emisí skleníkových plynů (GHG) v rámci Scope 1 a 2 nezávislou třetí stranou v celé Koreji a v klíčových zahraničních provozech
- Rozšířila zveřejňované informace v oblasti ESG tak, aby zahrnovaly lidská práva, bezpečnost, pracovní podmínky a školení zaměstnanců na celém světě
SOUL, Jižní Korea, 11. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost LX Pantos (prezident a generální ředitel: Lee Yong-ho) zveřejnila svou zprávu o udržitelnosti za rok 2026, v níž zdůrazňuje pokrok v prosazování řízení ESG (udržitelného podnikání) ve svých domácích i globálních provozech.
Zpráva se zabývá devíti podstatnými tématy v oblasti ESG, která byla identifikována prostřednictvím dvojitého posouzení významnosti. Patří mezi ně přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování jejích dopadů, energetika, ekologické logistické služby, řízení hodnoty pro zákazníky, řízení lidských zdrojů, informační bezpečnost, řízení rizik, etické podnikání a nové motory růstu a diverzifikace podnikání.
Klíčovým bodem letošní zprávy je rozšířený rozsah vykazování, který nyní zahrnuje i globální pracoviště. Toto rozšíření odráží silnou mezinárodní přítomnost společnosti LX Pantos a rostoucí rozsah jejích zahraničních operací.
V oblasti životního prostředí společnost vypočítala přímé emise skleníkových plynů (Scope 1) a nepřímé emise skleníkových plynů (Scope 2) ze svých domácích provozů a klíčových zahraničních poboček. Ověření provedené nezávislou třetí stranou dále posílilo spolehlivost zveřejňovaných informací o životním prostředí.
V sociální oblasti LX Pantos shromáždila a analyzovala údaje o zaměstnancích z devíti dceřiných společností v Evropě, které se týkaly lidských práv a pracovní síly, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek, vzdělávání a kariérního rozvoje.
V oblasti správy a řízení zpráva zdůrazňuje pokrok v rámci „řízení Jeong-do", což je firemní koncepce řízení založená na etice a dodržování předpisů. Společnost LX Pantos nezaznamenala žádné závažné porušení právních předpisů v souvislosti s protikorupčními pravidly a pravidly spravedlivého obchodu a v roce 2025 dosáhla stoprocentní míry absolvování školení v rámci „řízení Jeong-do".
Zpráva byla vypracována v souladu se standardy GRI (zprávy o udržitelnosti) 2021 a odkazuje na globální rámce ESG, včetně SASB (rady pro standardy účetnictví v oblasti udržitelnosti), cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG), Paktu OSN pro podnikání a odpovědnost (UNGC) a TCFD (Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem). Nezávislá externí auditorská agentura ověřila přesnost a spolehlivost této zprávy.
V roce 2025 společnost LX Pantos rovněž získala bronzové hodnocení od agentury EcoVadis, hodnocení B od Projektu zveřejňování informací o uhlíkové stopě (CDP), certifikaci LEED Gold pro MegaWise Cheongna Center a hodnocení A+ v rámci Regionálního systému uznávání sociálního přínosu spravovaného korejským Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí.
V souvislosti se zveřejněním této zprávy Lee Yong-ho, prezident a generální ředitel společnosti LX Pantos, uvedl: „Společnost LX Pantos dále rozvíjí své řízení udržitelnosti tím, že rozšiřuje rozsah řízení ESG z Koreje i na naše zahraniční pobočky. V rámci naší vize ESG ‚Tvůrce hodnot pro lidi a planetu ' budeme i nadále transparentně komunikovat se zainteresovanými stranami."
■ O společnosti LX Pantos
Společnost LX Pantos, založená v roce 1977, je předním globálním poskytovatelem logistických služeb se sídlem v Koreji. Prostřednictvím celosvětové sítě pokrývající více než 40 zemí poskytuje komplexní logistická řešení v oblasti námořní, letecké a železniční dopravy i smluvní logistiky.
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