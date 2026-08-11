LX Pantos укрепляет глобальное лидерство в области ESG, опубликовав Отчет об устойчивом развитии за 2026 год

Завершает расчет и стороннюю проверку выбросов парниковых газов по Категориям 1 и 2 в Южной Корее и ключевых зарубежных филиалах

Расширяет раскрытие информации в области ESG в отношении прав человека, безопасности, условий труда и обучения сотрудников по всему миру

СЕУЛ, Южная Корея, 11 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- LX Pantos (президент и генеральный директор Ли Йон-хо (Lee Yong-ho)) выпустила Отчет об устойчивом развитии компании за 2026 год, в котором подчеркивается прогресс в продвижении ESG-управления в своей национальной и глобальной деятельности.

LX Pantos recently released its 2026 Sustainability Report.

Отчет охватывает девять существенных вопросов ESG, выявленных в результате оценки двойной существенности, включая адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, энергетику, экологически чистые логистические услуги, управление ценностью клиентов, управление человеческими ресурсами, информационную безопасность, управление рисками, деловое поведение, а также новые двигатели роста и диверсификацию бизнеса.

Ключевым моментом отчета этого года является его расширенная форма, в которую теперь входят глобальные рабочие площадки. Расширение отражает сильное международное присутствие LX Pantos и растущие масштабы ее зарубежных операций.

В области охраны окружающей среды компания рассчитала прямые выбросы парниковых газов по Категории 1 и косвенные выбросы парниковых газов по категории 2 по своей национальной деятельности и ключевым зарубежным объектам. Проверка третьей стороной еще больше повысила надежность раскрытия информации об окружающей среде.

В социальной сфере LX Pantos собрала и проанализировала данные о сотрудниках девяти дочерних компаний в Европе, касающиеся прав человека и рабочей силы, охраны труда и техники безопасности, условий работы, образования и карьерного роста.

В отчете освещается прогресс в области управления Jeong-do Management, философии управления компании, основанной на этике и комплаенсе. LX Pantos зафиксировала полное отсутствие существенных юридических нарушений, связанных с правилами борьбы с коррупцией и справедливой торговли, и на 100 % завершила тренинги по управлению Jeong-do в 2025 году.

Отчет был подготовлен в соответствии со Стандартами GRI 2021 и ссылается на глобальные нормативы ESG, включая SASB, UN SDGs, UNGC и TCFD. Независимая сторонняя страховая компания проверила отчет на точность и надежность.

В 2025 году LX Pantos также получила бронзовый рейтинг от EcoVadis, рейтинг B от Carbon Disclosure Project (CDP), золотой сертификат LEED за центр MegaWise Cheongna и рейтинг A+ в рамках Региональной системы признания социального вклада под руководством Министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи.

Комментируя выход этого отчета, Ли Йон-хо (Lee Yong-ho), президент и главный исполнительный директор LX Pantos, сказал: «LX Pantos продолжает развивать управление с соблюдением принципов устойчивого развития, расширяя сферу ESG-управления за пределами Южной Кореи на наши зарубежные филиалы. В соответствии с нашим видением ESG «Создатель ценности для людей и планеты» мы будем продолжать общаться с заинтересованными сторонами прозрачным образом».

■ О Компания LX Pantos

Основанная в 1977 году, LX Pantos является одним их ведущих мировых поставщиков логистических услуг со штаб-квартирой в Корее. Компания предоставляет комплексные логистические решения в области морских, воздушных, железнодорожных и контрактных логистических перевозок через свою глобальную сеть, охватывающую более 40 стран мира.

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