LX Pantos Perkuat Komitmen ESG Global melalui Laporan Keberlanjutan 2026

Laporan tersebut membahas sembilan isu ESG sebagai fakta material melalui metode asesmen double materiality, meliputi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, energi, layanan logistik ramah lingkungan, pengelolaan customer value, pengelolaan sumber daya manusia, keamanan informasi, manajemen risiko, perilaku bisnis, serta sumber pertumbuhan baru dan diversifikasi usaha.

Tahun ini, LX Pantos memperluas cakupan laporan dengan memasukkan lokasi operasional di luar negeri. Langkah tersebut mencerminkan semakin luasnya jaringan internasional LX Pantos dan meningkatnya skala bisnis di berbagai negara.

Untuk aspek lingkungan hidup, LX Pantos menghitung emisi gas rumah kaca (GRK) Lingkup 1 yang berasal dari kegiatan operasionalnya, serta GRK Lingkup 2 yang secara tidak langsung berasal dari kegiatan operasional di Korea dan sejumlah lokasi utama di luar negeri. Perusahaan juga menjalani verifikasi oleh pihak ketiga untuk meningkatkan keandalan informasi lingkungan yang disajikan dalam laporan.

Untuk aspek sosial, LX Pantos mengumpulkan dan menganalisis data karyawan dari sembilan anak usaha di Eropa. Data tersebut mencakup hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, kondisi kerja, pendidikan, serta pengembangan karier.

Sementara itu, dari sisi tata kelola perusahaan, laporan menyoroti perkembangan penerapan "Jeong-do Management", filosofi manajemen LX Pantos yang mengedepankan etika dan kepatuhan regulasi. Sepanjang 2025, LX Pantos tidak mencatat pelanggaran hukum signifikan terkait aturan antikorupsi dan prinsip perdagangan yang adil. Perusahaan juga mencapai tingkat penyelesaian pelatihan "Jeong-do Management" sebesar 100% pada tahun tersebut.

Laporan ini disusun berdasarkan Standar GRI 2021 dan mengacu pada sejumlah kerangka kerja ESG global, termasuk SASB, UN SDGs, UNGC, dan TCFD. Lembaga penjaminan independen pihak ketiga turut melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalan laporan.

Pada 2025, LX Pantos juga meraih sejumlah pengakuan terkait isu keberlanjutan. Perusahaan memperoleh peringkat Perak dari EcoVadis dan peringkat B dari Carbon Disclosure Project (CDP). LX Pantos juga meraih sertifikasi LEED Gold untuk MegaWise Cheongna Center serta peringkat A+ dalam Regional Social Contribution Recognition System yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan.

"LX Pantos terus memperkuat pengelolaan isu keberlanjutan dengan memperluas cakupan pengelolaan ESG dari Korea ke unit operasional kami di luar negeri," kata Lee Yong-ho, President & CEO, LX Pantos. "Berlandaskan visi ESG kami, 'Value Deliverer for People and the Planet', kami akan terus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan secara transparan."

■ Tentang LX Pantos

Didirikan pada 1977, LX Pantos merupakan penyedia layanan logistik global yang berkantor pusat di Korea. Perusahaan menyediakan berbagai solusi logistik melalui moda transportasi laut, udara, dan kereta api, serta layanan logistik kontrak. Jaringan LX Pantos kini mencakup lebih dari 40 negara.

Informasi lebih lanjut: situs resmi dan akun LX Pantos di LinkedIn.

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