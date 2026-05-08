Seminole Hard Rock Casino bude oficiálním podporovatelem hostitelského města Miami pro FIFA World Cup 2026™
News provided byHard Rock International
May 08, 2026, 15:37 ET
MIAMI, 8. května 2026 /PRNewswire/ -- Hostitelský výbor mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026™ v Miami dnes oznámil průlomovou spolupráci, v jejímž rámci se provozovatel kasin Seminole Hard Rock Casino stal oficiálním podporovatelem hostitelského města Miami pro FIFA World Cup 2026™. Partnerství dále posiluje postavení Miami jako globální destinace pro sport, kulturu a špičkovou zábavu.
„Mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026 spojuje prostřednictvím sportu celý svět a tým společnosti Seminole Hard Rock Casino je nesmírně hrdý na to, že může jako oficiální podporovatel hostitelského města Miami pro FIFA World Cup 2026 přivítat fanoušky na Floridě," uvedl Jim Allen, předseda představenstva společnosti Hard Rock International, generální ředitel Seminole Gaming a člen představenstva hostitelského výboru v Miami. „Náš resort, vzdálený jen několik minut od dění na stadionu v Miami, má jedinečnou pozici k tomu, aby rozšířil fanouškovský zážitek i mimo samotné hřiště a nabídl návštěvníkům cestujícím na turnaj na jižní Floridu něco skutečně mimořádného."
Jako oficiální podporovatel hostitelského města Miami pro FIFA World Cup 2026 bude společnost Seminole Hard Rock Casino od 13. června do 5. července 2026 provozovat v rámci akce FIFA Fan Festival™ Miami v Bayfront Parku pop-up zónu, kde se fanoušci budou moci seznámit se značkou, zaregistrovat do věrnostního programu Unity Rewards a užít si speciální promo akce i živou zábavu.
Resort Seminole Hard Rock Casino Hollywood bude pořádat tematické akce a program pro fanoušky, čímž rozšíří atmosféru mistrovství i mimo stadion, a zároveň podpoří plán mobility hostitelského výboru v Miami prostřednictvím rozšířené sítě kyvadlové dopravy ke stadionu v Miami.
„Seminole Hard Rock Casino vždy spojovalo lidi prostřednictvím hudby, zábavy a nezapomenutelných zážitků," uvedl Keith Sheldon, prezident pro zábavu a správu značky ve společnostech Hard Rock International a Seminole Gaming. „Jsme nadšeni, že můžeme být součástí oslav spojených s mistrovstvím světa ve fotbale FIFA World Cup 2026 a vytvářet v Miami nezapomenutelné fanouškovské zážitky, které vystihnou energii a globální atmosféru této historické události."
„Pořádání mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026 neznamená jen samotné zápasy, ale také vytvoření komplexního zážitku pro fanoušky," uvedl Rodney Barreto, předseda hostitelského výboru FIFA World Cup 2026™ v Miami. „Vedoucí postavení společnosti Seminole Hard Rock Casino v oblasti pohostinství, živé zábavy a herního průmyslu sehraje důležitou roli při oživení celého regionu a rozšíření oslav po celé jižní Floridě, což nám pomůže připravit nezapomenutelný zážitek pro fanoušky z celého světa."
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2974995/MHC_x_SHR_Logo.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2974996/MHC_Picture.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2974997/MHC_Picture.jpg
