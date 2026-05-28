Haier Biomedical ผงาดคว้าดับเบิ้ลแชมป์อันดับ 1 ตลาดอุปกรณ์ห้องแล็บชีววิทยาศาสตร์โลก จากรายงาน Euromonitor พร้อมฉลองความสำเร็จแผนขยายธุรกิจสู่สากล 3 ระยะ
News provided byHaier Biomedical
29 May, 2026, 01:46 CST
ชิงเต่า, จีน, 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) ครองแชมป์แบรนด์จีนอันดับ 1 ในด้านยอดขายอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์ระดับโลก และอันดับ 1 ในด้านยอดขายในต่างประเทศสำหรับหมวดหมู่เดียวกัน จากข้อมูลปี 2568 ซึ่งเผยแพร่โดย Euromonitor International การคว้าอันดับหนึ่งในสองหมวดหมู่นี้ส่งผลให้ Haier Biomedical ก้าวขึ้นเป็นผู้นำบนเวทีโลกท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด พร้อมปิดฉากความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ขยายธุรกิจสู่สากล 3 ระยะ ซึ่งผลักดันให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีพุ่งทะยานทะลุ 20%
Euromonitor International เป็นบริษัทวิจัยตลาดอิสระชั้นนำของโลก ซึ่งรายงานการจัดอันดับของสถาบันแห่งนี้ได้รับการยอมรับและใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมในระดับสากล สำหรับการคว้าอันดับ 1 ในสองหมวดหมู่ครั้งนี้ พิจารณาจากรายได้รวมจากยอดขายทั่วโลก และรายได้จากยอดขายในต่างประเทศ ท่ามกลางแบรนด์สัญชาติจีนในกลุ่มอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์ โดยการจัดอันดับดังกล่าวครอบคลุมตลาดทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่า Haier Biomedical มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสูงสุดเคียงไหล่กับผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ
นอกจากนี้ การจัดอันดับดังกล่าวยังมีความสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับพันธมิตรในต่างประเทศ เพราะในอุตสาหกรรมที่ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และการบริการสนับสนุนในระยะยาวนั้น ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดในการตัดสินใจจัดซื้อ การได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระในฐานะผู้นำตลาดในครั้งนี้ จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจอีกขั้นให้แก่สถาบันต่าง ๆ ในการพิจารณาคัดเลือกซัพพลายเออร์
เส้นทางการเติบโตของ Haier Biomedical บนเวทีโลก เริ่มต้นจากการดำเนินโครงการที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง โดยร่วมมือโดยตรงกับองค์กรระดับสากลอย่าง UNICEF และ WHO เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านระบบจัดเก็บวัคซีนพลังงานแสงอาทิตย์ จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรอย่างกว้างขวางจนครอบคลุม 160 ประเทศทั่วโลก ผ่านความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 800 ราย สำหรับการดำเนินงานในระยะปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งวางรากฐานโครงสร้างการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบในภูมิภาคหลัก ๆ ทั้งในด้านการจัดตั้งคลังสินค้าท้องถิ่น การขาย การตลาด การวางแผนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D)
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในต่างประเทศ ทั้งในสหราชอาณาจักร อิตาลี และญี่ปุ่น แต่ละแห่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาไลน์ผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง อาทิ เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร โซลูชันระบบจัดเก็บอัตโนมัติและระบบห่วงโซ่ความเย็น ตู้บ่มเพาะเชื้อ และตู้ชีวนิรภัย นอกจากนี้ ในสหราชอาณาจักรและทวีปยุโรป บริษัทฯ ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและเครื่องปั่นเหวี่ยงสารคอยให้การสนับสนุนหน้างาน ทั้งในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ความปลอดภัยของระบบอากาศ และการทำให้ตัวอย่างบริสุทธิ์ ซึ่งช่วยยกระดับให้ Haier Biomedical ก้าวสู่การเป็นพันธมิตรด้านกระบวนการทำงานในห้องปฏิบัติการ ขณะเดียวกัน มาตรฐานการบริการที่พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร กำลังถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบขยายผลไปยังสหภาพยุโรป (EU) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้เช่นเดียวกัน
สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2569 นั้น รายได้ของบริษัทฯ ในเยอรมนี ออสเตรเลีย และแคนาดา พุ่งทะยานกว่า 50% ขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันออก เอเชียใต้ และบราซิล ต่างทำสถิติเติบโตอย่างก้าวกระโดดทะลุ 100% เมื่อเทียบรายปี โดยมียอดขายเครื่องปั่นเหวี่ยงสารและตู้อบเพาะเชื้อเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว ยิ่งไปกว่านั้น ในภาคอุตสาหกรรมยา Haier Biomedical ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในซัพพลายเชนของบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำระดับโลกในประเทศยุทธศาสตร์สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เดนมาร์ก อิตาลี สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอินเดีย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Ultra Energy ของบริษัทฯ ยังสร้างประวัติศาสตร์กวาดอันดับท็อปเรียบ 8 รายการ ในการจัดอันดับของ US Energy Star ในหมวดหมู่ดังกล่าว ส่งผลให้กลายเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดในเซกเมนต์นี้
สำหรับอนาคตข้างหน้า Haier Biomedical มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในระดับท้องถิ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุม เพื่อช่วยห้องปฏิบัติการด้านชีวเภสัชภัณฑ์และชีววิทยาศาสตร์ทั่วโลก ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการส่งมอบเครื่องมือชีววิทยาศาสตร์แบบครบวงจรและแพลตฟอร์มการผลิตอัจฉริยะในระดับสากล
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.haiermedical.com/
