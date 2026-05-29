Haier Biomedical zdobywa podwójne pierwsze miejsce w globalnym raporcie Euromonitor dotyczącym wyposażenia laboratoriów nauk biologicznych i finalizuje trzyetapową globalną ekspansję

QINGDAO, Chiny, 29 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) został uznany za chińską markę nr 1 pod względem globalnej sprzedaży wyposażenia laboratoriów nauk biologicznych oraz nr 1 pod względem sprzedaży zagranicznej w tej samej kategorii - wynika z danych za 2025 rok opublikowanych przez Euromonitor International. To podwójne wyróżnienie plasuje Haier Biomedical na czele konkurencyjnego rynku globalnego i stanowi zwieńczenie trzyetapowej ekspansji międzynarodowej, która przyniosła średnioroczny skumulowany wzrost przekraczający 20 procent.

Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global Expansion

Euromonitor International jest jedną z czołowych niezależnych firm zajmujących się badaniami rynku na świecie, a jej rankingi są powszechnie uznawane za punkt odniesienia w zakresie globalnych zakupów i analiz branżowych. Oba pierwsze miejsca opierają się o całkowite globalne przychody ze sprzedaży oraz przychody ze sprzedaży zagranicznej osiągane przez marki należące do chińskich właścicieli w kategorii wyposażenia laboratoriów nauk biologicznych. Rankingi obejmują wszystkie rynki światowe, potwierdzając, że Haier Biomedical konkuruje na najwyższym poziomie z uznanymi międzynarodowymi producentami.

Mają one również praktyczne znaczenie dla partnerów międzynarodowych. W branży, w której niezawodność sprzętu, zgodność regulacyjna oraz długoterminowe wsparcie serwisowe są kluczowe przy podejmowaniu decyzji zakupowych, niezależne potwierdzenie pozycji lidera rynkowego stanowi dodatkowy element budujący zaufanie instytucji oceniających dostawców.

Międzynarodowy rozwój Haier Biomedical rozpoczął się od ukierunkowanych projektów realizowanych bezpośrednio z organizacjami takimi jak UNICEF oraz Światowa Organizacja Zdrowia w celu rozwiązania konkretnych niezaspokojonych potrzeb i zbudowania czołowej pozycji w zakresie zasilanych energią słoneczną systemów przechowywania szczepionek. Następnie firma rozbudowała swoją sieć dystrybucji obejmującą 160 krajów poprzez ponad 800 aktywnych relacji handlowych. Obecny etap koncentruje się na rozwijaniu pełnych zdolności operacyjnych w kluczowych regionach: lokalnych magazynów, sprzedaży, marketingu, planowania produktów oraz działalności badawczo-rozwojowej.

Firma prowadzi obecnie zagraniczne centra badawczo-rozwojowe w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Japonii, z których każde specjalizuje się w określonych liniach produktowych, obejmujących wirówki, rozwiązania w zakresie łańcucha chłodniczego i systemy automatycznego przechowywania, inkubatory oraz komory bezpieczeństwa biologicznego. W Wielkiej Brytanii i na kontynencie wyspecjalizowani eksperci ds. automatyzacji i technologii wirówek zapewniają wsparcie na miejscu w zakresie zgodności z GMP, bezpieczeństwa powietrza i oczyszczania próbek, dzięki czemu Haier Biomedical jest sprawdzonym partnerem w zakresie organizacji pracy laboratoryjnej. Standardy serwisowe opracowane w USA i Wielkiej Brytanii są obecnie wdrażane również w Unii Europejskiej, Azji Południowo-Wschodniej i Azji Południowej.

W I kwartale 2026 roku przychody w Niemczech, Australii i Kanadzie wzrosły o ponad 50 procent, podczas gdy Europa Wschodnia, Azja Południowa i Brazylia odnotowały wzrost rok do roku przekraczający 100 procent, a sprzedaż wirówek i inkubatorów podwoiła się pod względem wolumenu. W sektorze farmaceutycznym Haier Biomedical jest częścią łańcuchów dostaw wielu czołowych firm farmaceutycznych w kluczowych krajach, takich jak Szwajcaria, Niemcy, Dania, Włochy, Singapur, Stany Zjednoczone, Izrael oraz Indie. Seria Ultra Energy firmy zajmuje wszystkie osiem czołowych pozycji w amerykańskim rankingu Energy Star w swojej kategorii, co czyni ją najlepiej sprzedającą się linią produktów w tym segmencie.

W przyszłości Haier Biomedical planuje pogłębiać inwestycje w lokalizację oraz rozszerzać ofertę produktową, aby wspierać globalne laboratoria biofarmaceutyczne i nauk biologicznych w poprawie efektywności oraz aspektów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wizją firmy zakładającą światowe przywództwo w dostarczaniu zintegrowanych narzędzi dla nauk biologicznych i inteligentnych platform produktywności.

