Haier Biomedical Capai Kedudukan No. 1 Berganda dalam Laporan Peralatan Makmal Sains Hayat Global Euromonitor, Lengkapkan Pengembangan Tiga-Fasa Global

QINGDAO, China, 29 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) dinobatkan sebagai jenama China No. 1 bagi jualan global peralatan makmal sains hayat dan No. 1 bagi jualan luar negara dalam kategori yang sama berdasarkan data 2025 yang diterbitkan oleh Euromonitor International. Kedudukan berganda itu meletakkan Haier Biomedical di barisan hadapan dalam bidang global yang kompetitif dan melengkapkan tiga fasa pengembangan antarabangsa yang mencatatkan kadar pertumbuhan tahunan terkumpul melebihi 20 peratus.

Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global Expansion

Euromonitor International ialah salah satu firma penyelidikan pasaran bebas terkemuka dunia dan kedudukannya digunakan secara meluas sebagai penanda aras dalam perolehan global serta analisis industri. Dua kedudukan No.1 tersebut meliputi jumlah hasil jualan global dan hasil jualan luar negara yang diukur dalam kalangan jenama milik China bagi kategori peralatan makmal sains hayat. Kedudukan itu merangkumi semua pasaran global dan mengesahkan bahawa Haier Biomedical kini bersaing di peringkat tertinggi dengan pengeluar antarabangsa yang bertapak kukuh.

Kedudukan tersebut turut membawa kepentingan praktikal kepada rakan antarabangsa. Dalam bidang yang menitikberatkan kebolehpercayaan peralatan, pematuhan peraturan dan sokongan perkhidmatan jangka panjang dalam keputusan perolehan, pengesahan bebas terhadap kepimpinan pasaran memberikan tahap keyakinan tambahan kepada institusi yang menilai pembekal.

Pertumbuhan antarabangsa Haier Biomedical bermula melalui projek bersasar dengan bekerjasama secara langsung bersama organisasi termasuk UNICEF dan WHO untuk memenuhi keperluan khusus yang belum dipenuhi serta membina kedudukan kukuh dalam bidang penyimpanan vaksin berkuasa solar. Bermula dengan usaha tersebut, syarikat memperluas rangkaian pengedarannya ke 160 negara melalui lebih 800 hubungan pengedar yang aktif. Fasa semasa memfokuskan penerapan keupayaan operasi penuh di wilayah utama: penggudangan tempatan, penjualan, pemasaran, perancangan produk serta penyelidikan dan pembangunan (R&D).

Syarikat kini mengendalikan pusat R&D luar negara di UK, Itali dan Jepun, masing-masing memfokuskan barisan produk tertentu termasuk pengempar, penyelesaian penyimpanan rangkaian sejuk dan automasi, inkubator serta kabinet biokeselamatan. Di UK dan benua Eropah, pakar produk khusus dalam teknologi automasi dan pengempar memberikan sokongan di lapangan untuk pematuhan GMP, keselamatan udara dan penulenan sampel, sekali gus meletakkan Haier Biomedical sebagai rakan aliran kerja makmal. Piawaian perkhidmatan yang dibangunkan di AS dan UK dicontohi di seluruh EU, Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Pada suku pertama 2026, hasil di Jerman, Australia dan Kanada meningkat lebih 50 peratus, manakala Eropah Timur, Asia Selatan dan Brazil masing-masing mencatatkan pertumbuhan lebih 100 peratus tahun ke tahun, dengan volum pengempar dan inkubator meningkat dua kali ganda. Dalam sektor farmaseutikal, Haier Biomedical menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan beberapa syarikat farmaseutikal terkemuka di negara utama termasuk Switzerland, Jerman, Denmark, Itali, Singapura, AS, Israel dan India. Siri Ultra Energy syarikat turut memegang kesemua lapan kedudukan teratas dalam senarai kedudukan US Energy Star untuk kategorinya, sekali gus menjadikannya barisan produk paling laris terjual dalam segmen berkenaan.

Memandang ke hadapan, Haier Biomedical dijangka memperdalam pelaburan penyetempatan dan memperluas rangkaian produknya dengan matlamat untuk membantu makmal biofarmaseutikal dan sains hayat global meningkatkan kecekapan serta kemampanan, sebagai sebahagian daripada visi syarikat untuk menerajui dunia dalam penyampaian alat sains hayat bersepadu dan platform produktiviti pintar.

