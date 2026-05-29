QINGDAO, China, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Haier Biomedical (SHA: 688139) foi nomeada a marca chinesa n.° 1 em vendas globais de equipamentos de laboratório para ciências da vida e a n.° 1 em vendas no exterior na mesma categoria, de acordo com dados de 2025 publicados pela Euromonitor International. Essa dupla liderança coloca a Haier Biomedical na vanguarda de um cenário global competitivo e coroa uma expansão internacional em três fases que gerou uma taxa de crescimento anual composta superior a 20%.

Haier Biomedical lidera duas categorias no Relatório Global da Euromonitor sobre Equipamentos de Laboratório para Ciências da Vida e conclui expansão global em três fases (PRNewsfoto/Haier Biomedical)

A Euromonitor International é uma das principais empresas independentes de pesquisa de mercado do mundo, e seus rankings são amplamente utilizados como referência em análises globais de compras e do setor. As duas primeiras posições abrangem a receita total de vendas globais e a receita de vendas no exterior, calculadas entre as marcas de propriedade chinesa na categoria de equipamentos de laboratório para ciências da vida. As classificações abrangem todos os mercados globais, confirmando que a Haier Biomedical está competindo no mais alto nível contra fabricantes internacionais consolidados.

As classificações também trazem um peso prático para os parceiros internacionais. Em um setor em que a confiabilidade dos equipamentos, a conformidade regulatória e o suporte técnico de longo prazo são fatores essenciais para as decisões de aquisição, a verificação independente da liderança de mercado oferece um nível adicional de confiança para as instituições que avaliam fornecedores.

O crescimento internacional da Haier Biomedical teve início com projetos específicos, trabalhando diretamente com organizações como a UNICEF e a OMS para atender a necessidades específicas ainda não atendidas e consolidando uma posição de liderança no armazenamento de vacinas com energia solar. A partir daí, a empresa expandiu sua rede de distribuição para cobrir 160 países por meio de mais de 800 relacionamentos ativos com revendedores. A fase atual concentra-se na implantação de capacidades operacionais completas em regiões-chave: armazenamento local, vendas, marketing, planejamento de produtos e P&D.

Atualmente, a empresa opera centros de P&D no exterior, no Reino Unido, na Itália e no Japão, cada um deles dedicado a linhas específicas de produtos, incluindo centrífugas, soluções de armazenamento para a cadeia de frio e automação, incubadoras e cabines de biossegurança. No Reino Unido e na Europa continental, especialistas dedicados de produtos em tecnologia de automação e centrífugas oferecem suporte local para conformidade com as BPF (boas práticas de fabricação), segurança do ar e purificação de amostras, posicionando a Haier Biomedical como uma parceira no fluxo de trabalho laboratorial. Os padrões de serviço desenvolvidos nos EUA e no Reino Unido estão sendo replicados em toda a UE, Sudeste Asiático e Sul da Ásia.

No primeiro trimestre de 2026, a receita na Alemanha, na Austrália e no Canadá cresceu mais de 50%, enquanto a Europa Oriental, o Sul da Ásia e o Brasil registraram, cada um, um crescimento superior a 100% em relação ao mesmo período do ano anterior, com o volume de vendas de centrífugas e incubadoras dobrando. No setor farmacêutico, a Haier Biomedical integra as cadeias de abastecimento de diversas empresas farmacêuticas líderes em países importantes, incluindo Suíça, Alemanha, Dinamarca, Itália, Cingapura, Estados Unidos, Israel e Índia. A série Ultra Energy da empresa ocupa todas as oito primeiras posições nas classificações Energy Star dos EUA em sua categoria, tornando-se a linha mais vendida nesse segmento.

Em sua visão de futuro, a Haier Biomedical pretende intensificar seus investimentos em localização e ampliar sua linha de produtos, com o objetivo de ajudar laboratórios biofarmacêuticos e de ciências da vida em todo o mundo a melhorar sua eficiência e sustentabilidade, como parte da visão da empresa de ser líder mundial no fornecimento de ferramentas integradas para ciências da vida e plataformas inteligentes de produtividade.

Para mais informações, visite https://www.haiermedical.com/.

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FONTE Haier Biomedical