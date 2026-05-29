Haier Biomedical obtient deux fois la première place dans le Global Life Science Lab Equipment Report d'Euromonitor, couronnant ainsi une expansion mondiale en trois phases

QINGDAO, Chine, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA : 688139) a été désignée comme la première marque chinoise dans les ventes mondiales d'équipements de laboratoire pour les sciences de la vie et la première dans les ventes à l'étranger dans la même catégorie, selon les données de 2025 publiées par Euromonitor International. Ce double classement place Haier Biomedical en tête d'un secteur mondial compétitif et couronne une expansion internationale en trois phases qui a généré un taux de croissance annuel composé supérieur à 20 %.

Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global Expansion

Euromonitor International est l'une des principales sociétés d'études de marché indépendantes au monde, et ses classements sont largement utilisés comme référence pour les achats mondiaux et les analyses sectorielles. Les deux premières places couvrent le chiffre d'affaires mondial total et le chiffre d'affaires à l'étranger des marques chinoises dans la catégorie des équipements de laboratoire pour les sciences de la vie. Les classements couvrent tous les marchés mondiaux, confirmant que Haier Biomedical est en concurrence au plus haut niveau avec des fabricants internationaux établis.

Les classements ont également un poids pratique pour les partenaires internationaux. Dans un domaine où la fiabilité des équipements, la conformité aux réglementations et l'assistance à long terme sont des éléments essentiels dans les décisions d'achat, la vérification indépendante de la position de leader sur le marché apporte un niveau de confiance supplémentaire aux institutions qui évaluent les fournisseurs.

La croissance internationale de Haier Biomedical a commencé par des projets ciblés, en travaillant directement avec des organisations telles que l'UNICEF et l'OMS pour répondre à des besoins spécifiques non satisfaits et en construisant une position de leader dans le domaine du stockage de vaccins alimenté par l'énergie solaire. À partir de là, l'entreprise a étendu son réseau de distribution à 160 pays, par l'intermédiaire de plus de 800 revendeurs actifs. La phase actuelle est axée sur la mise en place de capacités opérationnelles complètes dans les régions clés : l'entreposage local, les ventes, le marketing, la planification des produits et la R&D.

L'entreprise possède aujourd'hui des centres de R&D au Royaume-Uni, en Italie et au Japon, chacun d'entre eux étant spécialisé dans des lignes de produits spécifiques telles que les centrifugeuses, la chaîne du froid et les solutions de stockage automatisé, les incubateurs et les armoires de biosécurité. Au Royaume-Uni et en Europe continentale, des spécialistes des produits dédiés à l'automatisation et à la technologie des centrifugeuses fournissent une assistance sur site pour la conformité aux BPF, la sécurité de l'air et la purification des échantillons, ce qui positionne Haier Biomedical comme un partenaire de flux de travail pour les laboratoires. Les normes de service élaborées aux États-Unis et au Royaume-Uni sont reproduites dans l'UE, en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud.

Au premier trimestre 2026, les recettes en Allemagne, en Australie et au Canada ont augmenté de plus de 50 %, tandis que l'Europe de l'Est, l'Asie du Sud et le Brésil ont chacun dépassé 100 % de croissance d'une année à l'autre, les centrifugeuses et les incubateurs ayant tous deux doublé de volume. Dans le secteur pharmaceutique, Haier Biomedical fait partie des chaînes d'approvisionnement de plusieurs sociétés pharmaceutiques de premier plan dans des pays clés comme la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, l'Italie, Singapour, les États-Unis, Israël et l'Inde. La série Ultra Energy de l'entreprise occupe les huit premières places du classement américain Energy Star dans sa catégorie, ce qui en fait la ligne la plus vendue dans ce segment.

À l'avenir, Haier Biomedical devrait renforcer ses investissements en matière de localisation et élargir sa gamme de produits, dans le but d'aider les laboratoires biopharmaceutiques et des sciences de la vie à améliorer leur efficacité et leur durabilité, dans le cadre de la vision de l'entreprise qui consiste à être le leader mondial dans la fourniture d'outils intégrés pour les sciences de la vie et de plates-formes de productivité intelligentes.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.haiermedical.com/.

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