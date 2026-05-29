Haier Biomedical dosahuje dvojnásobné prvenstvo v správe Euromonitor o vybavení laboratórií pre biologické vedy - zavŕšenie trojfázovej globálnej expanzie
News provided byHaier Biomedical
May 29, 2026, 12:00 ET
QINGDAO, Čína, 29. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Haier Biomedical (SHA: 688139) bola podľa údajov z roku 2025 zverejnených spoločnosťou Euromonitor International vyhlásená za najväčšiu čínsku značku v globálnom predaji laboratórnych zariadení pre biologické vedy a za značku na prvom mieste v zahraničnom predaji tejto kategórie. Dvojité prvenstvo stavia spoločnosť Haier Biomedical na čelo globálnej konkurenčnej sféry a završuje trojfázovú medzinárodnú expanziu, ktorá dosiahla zloženú ročnú mieru rastu nad 20 percent.
Euromonitor International je jednou z popredných svetových nezávislých spoločností, ktoré sa venujú prieskumu trhu a jej rebríčky sa široko používajú ako referenčné hodnoty v oblasti globálneho obstarávania a priemyselnej analýzy. Dve prvenstvá pokrývajú celkové globálne tržby z predaja a tržby z predaja v zahraničí merané medzi čínskymi značkami v kategórii laboratórnych zariadení pre biologické vedy. Rebríčky zahŕňajú všetky globálne trhy, čo potvrdzuje, že spoločnosť Haier Biomedical konkuruje etablovaným medzinárodným výrobcom na najvyššej úrovni.
Umiestnenie nesie aj praktickú váhu pre medzinárodných partnerov. V oblasti, kde sú spoľahlivosť zariadení, súlad s predpismi a dlhodobá servisná podpora kľúčové pre rozhodnutia o obstarávaní, poskytuje nezávislé overenie vedúceho postavenia na trhu ďalšiu vrstvu dôvery pre inštitúcie hodnotiace dodávateľov.
Medzinárodný rast spoločnosti Haier Biomedical sa začal cielenými projektmi, priamou spoluprácou s organizáciami vrátane UNICEF a WHO s cieľom riešiť konkrétne neuspokojené potreby a vybudovať si vedúcu pozíciu v oblasti skladovania vakcín na solárnu energiu. Z tohto bodu spoločnosť rozšírila svoju distribučnú sieť na 160 krajín prostredníctvom viac ako 800 aktívnych predajných vzťahov. Aktuálna fáza sa zameriava na zavádzanie komplexných prevádzkových kapacít v kľúčových regiónoch: lokálne skladovanie, predaj, marketing, plánovanie produktov a výskum a vývoj.
Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje zahraničné centrá výskumu a vývoja vo Veľkej Británii, Taliansku a Japonsku. Každé z nich sa zameriava na špecifické produktové rady vrátane centrifúg, riešení pre chladiaci reťazec a automatizované skladovanie, inkubátorov a biologicky bezpečných skríň. V Spojenom kráľovstve a kontinentálnej Európe poskytujú špecialisti na automatizáciu a technológiu centrifúg lokálnu podporu v oblasti dodržiavania správnej výrobnej praxe (GMP), bezpečnosti ovzdušia a čistenia vzoriek. Vďaka tomu sa spoločnosť Haier Biomedical stáva partnerom pre laboratórne pracovné postupy. Štandardy služieb vyvinuté v USA a Spojenom kráľovstve sa replikujú v celej EÚ, juhovýchodnej Ázii a južnej Ázii.
V prvom štvrťroku 2026 vzrástli tržby v Nemecku, Austrálii a Kanade o viac ako 50 percent, zatiaľ čo východná Európa, južná Ázia a Brazília prekročili medziročný rast o 100 percent. Objem predaja centrifúg a inkubátorov sa pritom zdvojnásobil. Vo farmaceutickom sektore je spoločnosť Haier Biomedical súčasťou dodávateľských reťazcov viacerých popredných farmaceutických spoločností v kľúčových krajinách vrátane Švajčiarska, Nemecka, Dánska, Talianska, Singapuru, USA, Izraela a Indie. Séria Ultra Energy od tejto spoločnosti si drží všetkých osem najvyšších pozícií v rebríčku US Energy Star vo svojej kategórii, čím sa stala najpredávanejším radom v tomto segmente.
Do budúcnosti sa Haier Biomedical chystá prehĺbiť svoje investície do lokalizácie a rozšíriť sortiment produktov s cieľom pomôcť globálnym biofarmaceutickým a biologickým laboratóriám zlepšiť efektívnosť a udržateľnosť. Ide o súčasť vízie stať sa svetovým lídrom v poskytovaní integrovaných nástrojov pre biologické vedy a inteligentných platforiem produktivity.
Viac informácií nájdete na stránke https://www.haiermedical.com/.
