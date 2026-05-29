하이얼 바이오메디컬, 유로모니터 글로벌 생명과학 실험실 장비 보고서에서 2관왕 달성하며 3단계 글로벌 확장 성공적으로 마무리

칭다오, 중국 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 하이얼 바이오메디컬(Haier Biomedical)(SHA: 688139)이 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)이 발표한 2025년 데이터에서 글로벌 생명과학 실험실 장비 판매 부문 중국 브랜드 1위와 동일 부문 해외 판매 1위에 선정됐다. 이번 2개 부문 1위는 하이얼 바이오메디컬이 치열한 글로벌 경쟁 분야에서 선두에 섰으며, 20%가 넘는 연평균 성장률을 달성한 3단계 국제 확장의 성과를 완성하는 의미를 갖는다.

유로모니터 인터내셔널은 세계 유수의 독립 시장조사 기관 중 하나로, 이 기관의 순위는 글로벌 조달 및 산업 분석 전반에서 벤치마크로 널리 활용되고 있다. 이번 2개 부문 1위는 생명과학 실험실 장비 부문에서 중국 소유 브랜드를 대상으로 측정한 글로벌 총매출과 해외 매출을 기준으로 한다. 해당 순위는 전 세계 시장을 포괄하며, 하이얼 바이오메디컬이 기존 글로벌 제조업체들과 최고 수준에서 경쟁하고 있음을 확인해 준다.

Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global Expansion

이번 순위는 국제 파트너들에게도 실질적인 의미를 갖는다. 조달 결정과 관련해 장비 신뢰성, 규제 준수, 장기 서비스 지원이 매우 중요한 분야에서, 독립적인 시장 리더십 검증은 공급업체를 평가하는 기관에 추가적인 신뢰를 제공한다.

하이얼 바이오메디컬의 국제 성장은 특정 미충족 수요를 해결하기 위해 유니세프(UNICEF), 세계보건기구(WHO)를 비롯한 기관들과 직접 협력한 목표 지향적 프로젝트에서 시작됐으며, 태양광 기반 백신 보관 분야에서 선도적 입지를 구축했다. 이후 회사는 800곳이 넘는 활성 딜러십을 통해 160개국을 아우르는 유통망으로 규모를 확대했다. 현재 단계는 핵심 지역에서 현지 창고, 영업, 마케팅, 제품 기획, 연구개발(R&D) 등 완전한 운영 역량을 내재화하는 데 중점을 두고 있다.

회사는 현재 영국, 이탈리아, 일본에 해외 R&D 센터를 운영하고 있으며, 각 센터는 원심분리기, 콜드체인 및 자동화 보관 솔루션, 배양기, 생물안전작업대 등 특정 제품 라인에 집중하고 있다. 영국과 유럽 대륙에서는 자동화 및 원심분리기 기술 전담 제품 전문가들이 GMP 준수, 공기 안전, 시료 정제에 대한 현장 지원을 제공하며, 이를 통해 하이얼 바이오메디컬은 실험실 워크플로 파트너로서 그 입지를 공고히 하고 있다. 미국과 영국에서 개발된 서비스 표준은 유럽연합(EU), 동남아시아, 남아시아 전역으로 확대 적용되고 있다.

2026년 1분기 독일, 호주, 캐나다 매출은 50% 이상 증가했으며, 동유럽, 남아시아, 브라질은 각각 전년 동기 대비 100%가 넘는 성장률을 기록했고, 원심분리기와 배양기 판매량은 모두 두 배로 증가했다. 제약 부문에서 하이얼 바이오메디컬은 스위스, 독일, 덴마크, 이탈리아, 싱가포르, 미국, 이스라엘, 인도 등 주요 국가의 여러 선도적인 제약회사 공급망에 참여하고 있다. 회사의 Ultra Energy 시리즈는 해당 카테고리에서 미국 에너지 스타(Energy Star) 순위 상위 8개 자리를 모두 차지하고 있으며, 이 부문에서 가장 많이 판매되는 라인으로 자리 잡았다.

하이얼 바이오메디컬은 앞으로 현지화 투자를 심화하고 제품군을 확대해, 통합 생명과학 도구와 지능형 생산성 플랫폼 제공 분야에서 세계를 선도한다는 회사의 비전 아래 글로벌 바이오제약 및 생명과학 실험실의 효율성과 지속가능성 향상을 지원할 계획이다.

자세한 정보는 https://www.haiermedical.com/에서 확인할 수 있다.

SOURCE Haier Biomedical