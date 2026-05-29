Haier Biomedical получила два рейтинга № 1 в глобальном отчете по лабораторному оборудованию для медико-биологической промышленности Euromonitor и с успехом провела трехэтапную глобальную экспансию

ЦИНДАО, Китай, 29 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) была названа китайским брендом № 1 по глобальным продажам лабораторного оборудования для медико-биологической отрасли и № 1 по зарубежным продажам в той же категории, согласно данным 2025 года, опубликованным Euromonitor International. Два первых места выводят Haier Biomedical на передний план глобальной конкурентной борьбы и завершают трехэтапную международную экспансию, которая обеспечила совокупный годовой темп роста, превышающий 20 процентов.

Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global Expansion

Euromonitor International является одной из ведущих в мире независимых фирм по исследованию рынка, и ее рейтинги широко используются в качестве ориентиров в глобальном анализе закупок и отраслевом анализе. Две позиции № 1 охватывают совокупную выручку от глобальных продаж и выручку от продаж за рубежом среди китайских брендов в категории лабораторного оборудования для медико-биологической отрасли. Рейтинги включают все мировые рынки, подтверждая, что Haier Biomedical конкурирует на самом высоком уровне с признанными международными производителями.

Данные рейтинги также имеют практический вес для международных партнеров. В области, где надежность оборудования, соблюдение нормативных требований и долгосрочная сервисная поддержка имеют решающее значение для принятия решений о закупках, независимое подтверждение лидирующих позиций на рынке обеспечивает дополнительный уровень доверия для учреждений, оценивающих поставщиков.

Международный рост Haier Biomedical начался с целевых проектов, с работы напрямую с организациями, включая ЮНИСЕФ и ВОЗ, для решения конкретных задач и создания одной из лидирующих позиций в области хранилищ для вакцин на солнечных батареях. После этого компания расширила свою дистрибьюторскую сеть до 160 стран благодаря налаживанию активных связей с более чем 800 дилерами. На текущем этапе основное внимание уделяется внедрению полных операционных возможностей в ключевых регионах: местные склады, продажи, маркетинг, планирование продукции и НИОКР.

В настоящее время компания управляет зарубежными научно-исследовательскими центрами в Великобритании, Италии и Японии, каждый из которых сосредоточен на конкретных производственных линиях, включая центрифуги, холодильные контуры и решения для автоматизации хранения, инкубаторы и шкафы биобезопасности. В Великобритании и континентальной Европе специалисты в области автоматизации и технологии центрифугирования по специализированным продуктам обеспечивают поддержку на местах для соблюдения требований GMP, безопасности воздуха и очистки образцов, позиционируя Haier Biomedical в качестве партнера по лабораторному рабочему процессу. Стандарты обслуживания, разработанные в США и Великобритании, используются в ЕС, Юго-Восточной и Южной Азии.

В первом квартале 2026 года выручка в Германии, Австралии и Канаде выросла более чем на 50 процентов, в то время как в Восточной Европе, Южной Азии и Бразилии рост по каждому региону превысил 100 процентов в годовом исчислении, причем продажи центрифуг и инкубаторов выросли вдвое. В фармацевтическом секторе Haier Biomedical является частью цепочек поставок множества ведущих фармацевтических компаний в основных странах, включая Швейцарию, Германию, Данию, Италию, Сингапур, США, Израиль и Индию. Серия Ultra Energy компании занимает все восемь верхних позиций в рейтинге US Energy Star в своей категории, что делает ее линейкой-бестселлером в этом сегменте.

В перспективе Haier Biomedical намерена усиливать свои инвестиции в локализацию и расширять ассортимент производимой продукции с целью помочь глобальным биофармацевтическим и медико-биологическим лабораториям повысить эффективность и устойчивость в рамках миссии компании быть лидером в предоставлении интегрированных инструментов для медико-биологических наук и интеллектуальных производственных платформ в мире.

Для получения дополнительной информации посетите https://www.haiermedical.com/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2989756/image.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2989755/5992025/logo_Logo.jpg