Haier Biomedical получила два рейтинга № 1 в глобальном отчете по лабораторному оборудованию для медико-биологической промышленности Euromonitor и с успехом провела трехэтапную глобальную экспансию

News provided by

Haier Biomedical

May 29, 2026, 12:40 ET

ЦИНДАО, Китай, 29 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (SHA: 688139) была названа китайским брендом № 1 по глобальным продажам лабораторного оборудования для медико-биологической отрасли и № 1 по зарубежным продажам в той же категории, согласно данным 2025 года, опубликованным Euromonitor International. Два первых места выводят Haier Biomedical на передний план глобальной конкурентной борьбы и завершают трехэтапную международную экспансию, которая обеспечила совокупный годовой темп роста, превышающий 20 процентов.

Continue Reading
Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global Expansion
Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global Expansion

Euromonitor International является одной из ведущих в мире независимых фирм по исследованию рынка, и ее рейтинги широко используются в качестве ориентиров в глобальном анализе закупок и отраслевом анализе. Две позиции № 1 охватывают совокупную выручку от глобальных продаж и выручку от продаж за рубежом среди китайских брендов в категории лабораторного оборудования для медико-биологической отрасли. Рейтинги включают все мировые рынки, подтверждая, что Haier Biomedical конкурирует на самом высоком уровне с признанными международными производителями.

Данные рейтинги также имеют практический вес для международных партнеров. В области, где надежность оборудования, соблюдение нормативных требований и долгосрочная сервисная поддержка имеют решающее значение для принятия решений о закупках, независимое подтверждение лидирующих позиций на рынке обеспечивает дополнительный уровень доверия для учреждений, оценивающих поставщиков.

Международный рост Haier Biomedical начался с целевых проектов, с работы напрямую с организациями, включая ЮНИСЕФ и ВОЗ, для решения конкретных задач и создания одной из лидирующих позиций в области хранилищ для вакцин на солнечных батареях. После этого компания расширила свою дистрибьюторскую сеть до 160 стран благодаря налаживанию активных связей с более чем 800 дилерами. На текущем этапе основное внимание уделяется внедрению полных операционных возможностей в ключевых регионах: местные склады, продажи, маркетинг, планирование продукции и НИОКР.

В настоящее время компания управляет зарубежными научно-исследовательскими центрами в Великобритании, Италии и Японии, каждый из которых сосредоточен на конкретных производственных линиях, включая центрифуги, холодильные контуры и решения для автоматизации хранения, инкубаторы и шкафы биобезопасности. В Великобритании и континентальной Европе специалисты в области автоматизации и технологии центрифугирования по специализированным продуктам обеспечивают поддержку на местах для соблюдения требований GMP, безопасности воздуха и очистки образцов, позиционируя Haier Biomedical в качестве партнера по лабораторному рабочему процессу. Стандарты обслуживания, разработанные в США и Великобритании, используются в ЕС, Юго-Восточной и Южной Азии.

В первом квартале 2026 года выручка в Германии, Австралии и Канаде выросла более чем на 50 процентов, в то время как в Восточной Европе, Южной Азии и Бразилии рост по каждому региону превысил 100 процентов в годовом исчислении, причем продажи центрифуг и инкубаторов выросли вдвое. В фармацевтическом секторе Haier Biomedical является частью цепочек поставок множества ведущих фармацевтических компаний в основных странах, включая Швейцарию, Германию, Данию, Италию, Сингапур, США, Израиль и Индию. Серия Ultra Energy компании занимает все восемь верхних позиций в рейтинге US Energy Star в своей категории, что делает ее линейкой-бестселлером в этом сегменте.

В перспективе Haier Biomedical намерена усиливать свои инвестиции в локализацию и расширять ассортимент производимой продукции с целью помочь глобальным биофармацевтическим и медико-биологическим лабораториям повысить эффективность и устойчивость в рамках миссии компании быть лидером в предоставлении интегрированных инструментов для медико-биологических наук и интеллектуальных производственных платформ в мире.

Для получения дополнительной информации посетите https://www.haiermedical.com/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2989756/image.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2989755/5992025/logo_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Haier Biomedical dosahuje dvojnásobné prvenstvo v správe Euromonitor o vybavení laboratórií pre biologické vedy - zavŕšenie trojfázovej globálnej expanzie

Haier Biomedical dosahuje dvojnásobné prvenstvo v správe Euromonitor o vybavení laboratórií pre biologické vedy - zavŕšenie trojfázovej globálnej expanzie

QINGDAO, Čína, 29. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Haier Biomedical (SHA: 688139) bola podľa údajov z roku 2025 zverejnených spoločnosťou...
Haier Biomedical erreicht in Euromonitors „Global Life Science Lab Equipment Report" einen doppelten ersten Platz und krönt damit seine dreistufige globale Expansion

Haier Biomedical erreicht in Euromonitors „Global Life Science Lab Equipment Report" einen doppelten ersten Platz und krönt damit seine dreistufige globale Expansion

Haier Biomedical (SHA: 688139) wurde laut den von Euromonitor International veröffentlichten Daten für 2025 zur Nummer 1 unter den chinesischen...
More Releases From This Source

Explore

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Biotechnology

Biotechnology

Medical Equipment

Medical Equipment

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

News Releases in Similar Topics