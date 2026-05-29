Haier Biomedical Raih Dua Peringkat Teratas dalam Laporan Euromonitor tentang Penjualan Peralatan Laboratorium Ilmu Hayati di Pasar Global, Tuntaskan Ekspansi Global dalam Tiga Tahap

Menurut data Euromonitor International, lembaga riset pasar independen yang menjadi acuan berbagai pelaku industri global, Haier Biomedical meraih peringkat nomor satu berdasarkan total pendapatan dari aktivitas penjualan global dan penjualan di pasar luar negeri pada kategori peralatan laboratorium ilmu hayati di antara merek-merek asal Tiongkok. Pemeringkatan tersebut mencakup seluruh pasar global dan mencerminkan kemampuan Haier Biomedical bersaing dengan berbagai produsen internasional yang telah mapan di jenjang tertinggi.

Bagi mitra internasional, pencapaian tersebut juga memiliki makna penting. Di industri yang sangat bergantung pada keandalan peralatan, kepatuhan regulasi, dan dukungan layanan jangka panjang, verifikasi independen atas kepemimpinan pasar mendorong tingkat kepercayaan bagi institusi yang tengah mengevaluasi pihak pemasok.

Ekspansi global Haier Biomedical berawal dari sejumlah proyek terarah yang melibatkan kerja sama langsung dengan organisasi internasional seperti UNICEF dan World Health Organization untuk menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi, serta membangun posisi kuat dalam solusi penyimpanan vaksin bertenaga surya. Selanjutnya, Haier Biomedical memperluas jaringan distribusi hingga mencakup 160 negara melalui lebih dari 800 mitra penyalur aktif. Saat ini, Haier Biomedical memperkuat kapabilitas operasional di pasar lokal yang tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk pergudangan, penjualan, pemasaran, perencanaan produk, dan riset serta pengembangan (R&D).

Haier Biomedical kini memiliki pusat R&D luar negeri di Inggris, Italia, dan Jepang yang masing-masing berfokus pada lini produk tertentu, seperti sentrifus, solusi penyimpanan rantai dingin dan otomatisasi, inkubator, serta kabinet biosafety. Di Inggris dan Eropa daratan, ahli produk untuk teknologi otomatisasi dan sentrifus memberikan dukungan langsung di lapangan terkait kepatuhan standar GMP, keamanan udara, dan pemurnian sampel. Langkah tersebut turut memperkuat posisi Haier Biomedical sebagai mitra strategis dalam pengelolaan alur kerja laboratorium. Standar layanan yang dikembangkan Haier Biomedical di Amerika Serikat dan Inggris juga mulai direplikasi ke berbagai wilayah lain, termasuk Uni Eropa, Asia Tenggara, dan Asia Selatan.

Pada Triwulan I-2026, pendapatan Haier Biomedical di Jerman, Australia, dan Kanada melesat lebih dari 50%. Sementara itu, pasar Eropa Timur, Asia Selatan, dan Brasil masing-masing mencatat pertumbuhan tahunan lebih dari 100%. Volume penjualan sentrifus dan inkubator bahkan meningkat dua kali lipat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di sektor farmasi, Haier Biomedical telah menjadi bagian dari rantai pasok sejumlah perusahaan farmasi terkemuka di berbagai negara utama, termasuk Swiss, Jerman, Denmark, Italia, Singapura, Amerika Serikat, Israel, dan India. Selain itu, seri Ultra Energy buatan Haier Biomedical menempati seluruh delapan posisi teratas dalam pemeringkatan Energy Star Amerika Serikat, menjadikannya lini produk dengan penjualan tertinggi di segmen tersebut.

Ke depan, Haier Biomedical berencana memperdalam investasi di pasar lokal dan memperluas portofolio produknya. Lewat langkah ini, Haier Biomedical membantu laboratorium biofarmasi dan ilmu hayati di seluruh dunia meningkatkan efisiensi serta keberlanjutan operasional. Strategi tersebut sejalan dengan visi Haier Biomedical untuk menjadi pemimpin global dalam pasar peralatan ilmu hayati terintegrasi dan platform produktivitas cerdas.

