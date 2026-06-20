شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين وميانمار تتفقان على تعميق التعاون العملي على نطاق واسع

بكين، 20 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- في خطوة تمثل محطة جديدة في العلاقات الثنائية، اختتم رئيس ميانمار Min Aung Hlaing أول زيارة دولة له إلى الصين خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو، ما فتح فصلًا جديدًا من التعاون العملي المتعمق ومتعدد المجالات بين البلدين الجارين.

من خلال زيارته لشركة السكك الحديدية الصينية المحدودة في بكين، وسفره من العاصمة الصينية إلى شانغهاي على متن قطار فوشينغ فائق السرعة، اطّلع الرئيس الميانماري بشكل مباشر على إنجازات التنمية في الصين، وأعرب عن رغبة ميانمار القوية في توسيع التعاون العملي في مجال البنية التحتية مع الصين بشكل أكبر.

خلال الزيارة المثمرة، وقّع البلدان سلسلة من اتفاقيات التعاون، مما عزز صداقتهما التاريخية المعروفة باسم "باوك-فاو".

خلال اجتماع مع Min Aung Hlaing يوم الثلاثاء، قال الرئيس الصيني Xi Jinping إن الصين مستعدة لمشاركة خبراتها التنموية مع ميانمار والعمل بشكل مشترك على بناء مجتمع صيني-ميانماري بمستقبل مشترك، يستند إلى التقارب السياسي والثقة المتبادلة والتنمية القائمة على منفعة الطرفين والتنسيق الأمني والتبادل بين الشعوب.

لسنوات، ظلت الصين أكبر شريك تجاري لميانمار، وأكبر مصدر لوارداتها، وأهم مصدر للاستثمار فيها. وبلغ حجم التجارة الثنائية 19.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة 19.1% على أساس سنوي.

بفضل التكامل الهيكلي البارز بين اقتصادي البلدين، يشهد المشهد التجاري قيام الصين بتصدير المعدات الكهروميكانيكية والمركبات إلى ميانمار، في حين تستورد من ميانمار المنتجات الزراعية عالية الجودة والموارد المعدنية، مما يكوّن دورة صناعية وتجارية مستقرة وقائمة على المنفعة المتبادلة.

باعتباره أحد المعالم الرئيسية للتعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، دخل الممر الاقتصادي الصيني-الميانماري مرحلة التطور السريع. بدأت مجموعة من المشاريع الرائدة، بما في ذلك مدينة يانغون الجديدة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في كياوكفيو، وخط السكك الحديدية بين الصين وميانمار، في التبلور تدريجيًا، لتشكّل إطارًا متينًا لبناء الممر الاقتصادي.

ساهمت مشاريع الربط الكبرى هذه بشكل فعّال في دفع عملية التحديث الصناعي في ميانمار وتحسين سبل المعيشة المحلية، مما أضفى زخمًا قويًا على التكامل الاقتصادي العابر للحدود.

خلال المحادثات التي جرت يوم الثلاثاء، أكد الرئيس الصيني Xi مجددًا أن الممر الاقتصادي الصيني-الميانماري يُعد مشروعًا رئيسيًا ضمن التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقال إن على الجانبين المضي قدمًا بثبات في تنفيذ المشاريع الكبرى على أساس ضمان السلامة والأمن، ودعم ميانمار في تنمية اقتصادها وتحسين معيشة شعبها.

وأضاف Xi أن الصين مستعدة لتنفيذ المزيد من برامج المساعدات "الصغيرة والجميلة"، والعمل بشكل مشترك على سرد قصص التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بين البلدين.

أصدرت الصين وميانمار يوم الثلاثاء بيانًا مشتركًا مطولًا بشأن تسريع بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك بين البلدين بما يعود بالنفع بشكل أفضل على شعبيهما.

في تجسيد لعمق واتساع العلاقات الثنائية، وقّع الجانبان عددًا من وثائق التعاون التي شملت مجالات النقل، والعلوم والتكنولوجيا، وحقوق الملكية الفكرية، وتنمية الموارد البشرية، والصحة العامة، والإعلام.

كما حظي التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود باهتمام بارز خلال الزيارة، حيث أعربت الصين وميانمار عن دعمهما لإنشاء تحالف دولي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني عبر الاتصالات.

خلال الأشهر الأخيرة، ومن خلال التنسيق المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون، كثفت الصين وميانمار حملاتهما ضد عمليات الاحتيال عبر الاتصالات في شمال ميانمار، بما أسهم بشكل فعّال في الحفاظ على السلام والاستقرار على طول الحدود، وضمان سلامة أرواح وممتلكات شعبي البلدين.

خلال المحادثات، قال الرئيس الصيني Xi إن على الجانبين مواصلة مكافحة الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الاتصالات، وتهريب المخدرات، والعمل بشكل كامل على حماية مصالح وأمن الشعبين.

من جانبه، قال Min Aung Hlaing إن ميانمار مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الصين لمكافحة المقامرة الإلكترونية والاحتيال عبر الاتصالات بحزم، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.

كتب Qu Jianwen، رئيس جمعية مقاطعة يوننان للدراسات الخاصة بجنوب شرق آسيا، أن زيارة رئيس ميانمار إلى الصين تُظهر بوضوح الزخم الإيجابي والمتنامي للتعاون الثنائي بين البلدين.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html