CGTN: Čína a Myanmar se dohodly na prohloubení všestranné pragmatické spolupráce

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CGTN

Jun 19, 2026, 12:20 ET

PEKING, 19. června 2026 /PRNewswire/ -- Prezident Myanmaru Min Aung Hlain uskutečnil ve dnech 15. až 19. června svou první státní návštěvu Číny, která představuje nový milník ve vzájemných vztazích a otevírá novou kapitolu hluboké a mnohostranné pragmatické spolupráce mezi oběma sousedními zeměmi.

Během návštěvy společnosti China Railway Construction Corporation Limited v Pekingu a cesty z čínského hlavního města do Šanghaje na palubě vysokorychlostního vlaku Fuxing měl myanmarský prezident možnost se na vlastní oči seznámit s čínskými úspěchy v oblasti rozvoje a vyjádřil silný zájem Myanmaru dále rozšiřovat praktickou spolupráci s Čínou v oblasti infrastruktury.

V průběhu této plodné návštěvy podepsaly obě země řadu dohod o spolupráci, čímž upevnily své dlouholeté přátelství označované jako „pauk-phaw".

Při úterním jednání s Min Aung Hlainem uvedl čínský prezident Si Ťin-pching, že Čína je připravena podělit se s Myanmarem o své zkušenosti s rozvojem a společně budovat čínsko-myanmarské společenství se společnou budoucností, které se opírá o politické přátelství a vzájemnou důvěru, rozvoj prospěšný pro obě strany, koordinaci v oblasti bezpečnosti a mezilidské kontakty.

Čína je již řadu let největším obchodním partnerem Myanmaru, největším zdrojem dovozu a nejvýznamnějším investorem v zemi. Objem vzájemného obchodu v roce 2025 dosáhl 19,4 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 19,1 procenta.

Díky výrazné strukturální komplementaritě Čína do Myanmaru vyváží elektromechanická zařízení a vozidla, zatímco z Myanmaru dováží vysoce kvalitní zemědělské produkty a nerostné suroviny, čímž se vytváří vzájemně výhodný a stabilní průmyslový a obchodní cyklus.

Jako klíčový milník spolupráce v rámci iniciativy Nová Hedvábná stezka (Pás a stezka) vstoupil čínsko-myanmarský ekonomický koridor do fáze rychlého rozvoje. Postupně nabývají podoby vlajkové projekty jako Nové město Yankoun (Rangún), zvláštní ekonomická zóna Kyaukphyu nebo čínsko-myanmarská železnice, které vytvářejí pevný rámec pro budování tohoto koridoru.

Tyto významné projekty  propojení účinně podporují modernizaci myanmarského průmyslu a zlepšují životní podmínky místního obyvatelstva, čímž vnášejí silný impuls do přeshraniční ekonomické integrace.

Během úterních rozhovorů Si Ťin-pching znovu zdůraznil, že čínsko-myanmarský ekonomický koridor představuje vlajkový projekt spolupráce v rámci iniciativy Nová Hedvábná stezka.

Obě strany by podle něj měly pokračovat ve výstavbě klíčových projektů při zajištění jejich bezpečnosti a současně podporovat hospodářský růst Myanmaru a zvyšování životní úrovně obyvatel.

Čína, dodal Si, je připravena realizovat další „malé a krásné" programy pomoci a společně vyprávět příběhy o vzájemně prospěšné spolupráci mezi oběma zeměmi.

V úterý Čína a Myanmar vydaly rozsáhlé společné prohlášení o urychlení budování společenství se společnou budoucností , které má přinášet prospěch obyvatelům obou zemí.

Na důkaz hloubky a šíře vzájemných vztahů podepsaly obě strany řadu dokumentů o spolupráci v oblasti dopravy, vědy a technologií, práv duševního vlastnictví, rozvoje lidských zdrojů, veřejného zdraví a médií.

Během návštěvy byla rovněž zdůrazněna bilaterální a multilaterální spolupráce bezpečnostních složek v boji proti přeshraniční trestné činnosti, přičemž Čína a Myanmar vyjádřily podporu vytvoření mezinárodní aliance proti telekomunikačním kybernetickým podvodům.

V uplynulých měsících Čína a Myanmar prostřednictvím koordinovaných zásahů proti organizovaným skupinám působícím na severu Myanmaru omezily činnost sítí zabývajících se telekomunikačními podvody, čímž podle jejich představitelů přispěly ke stabilitě pohraničních oblastí a ochraně životů a majetku obyvatel obou států.

Během jednání Si Ťin-pching uvedl, že obě strany musí pokračovat v potírání kriminálních aktivit, včetně online hazardu, telekomunikačních podvodů a obchodu s drogami, a plně chránit zájmy a bezpečnost obou národů.

Min Aung Hlain prohlásil, že Myanmar je připraven úzce spolupracovat s Čínou na potírání internetového hazardu a telekomunikačních podvodů a na zajištění bezpečnosti a stability v pohraničních oblastech.

Čchü Ťien-wen, předseda Asociace pro studium jihovýchodní Asie v provincii Jün-nan, napsal, že návštěva myanmarského prezidenta v Číně názorně dokládá zdravou a rostoucí dynamiku bilaterální spolupráce.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html

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