CGTN: China, Myanmar setuju perdalam kerjasama pragmatik secara menyeluruh

BEIJING, 20 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Menandakan satu pencapaian baharu dalam hubungan dua hala, Presiden Myanmar Min Aung Hlaing telah menamatkan lawatan negara pertamanya ke China dari 15 hingga 19 Jun, sekali gus membuka lembaran baharu bagi kerjasama pragmatik yang mendalam dan merangkumi pelbagai bidang antara kedua-dua negara jiran tersebut.

Dengan melawat China Railway Construction Corporation Limited di Beijing dan memulakan perjalanan dari ibu negara China ke Shanghai dengan menaiki kereta api berkelajuan tinggi Fuxing, presiden Myanmar itu berpeluang menyaksikan sendiri pencapaian pembangunan China serta menyatakan kesediaan kuat Myanmar untuk terus memperluas kerjasama infrastruktur yang praktikal dengan China.

Sepanjang lawatan yang membuahkan hasil itu, kedua-dua negara menandatangani satu siri perjanjian kerjasama yang mengukuhkan persahabatan "pauk-phaw" mereka yang telah lama terjalin.

Semasa pertemuan dengan Min Aung Hlaing pada Selasa, Presiden China Xi Jinping berkata China bersedia untuk berkongsi pengalaman pembangunannya dengan Myanmar serta bersama-sama membina komuniti China-Myanmar dengan masa depan dikongsi bersama yang berteraskan persahabatan politik dan kepercayaan bersama, pembangunan yang saling menguntungkan, penyelarasan keselamatan serta pertukaran antara rakyat.

Selama bertahun-tahun, China kekal sebagai rakan dagang terbesar, sumber import terbesar serta sumber pelaburan paling penting Myanmar. Perdagangan dua hala mencecah AS$19.4 bilion pada tahun 2025, meningkat 19.1% tahun ke tahun.

Menawarkan kesalinglengkapan struktur yang sangat menonjol, landskap perdagangan menyaksikan China mengeksport peralatan elektromekanikal dan kenderaan ke Myanmar, sambil mengimport keluaran pertanian serta sumber mineral bermutu tinggi dari Myanmar, sekali gus membentuk kitaran industri dan perdagangan yang saling menguntungkan serta stabil.

Sebagai mercu tanda utama kerjasama Jalur dan Jalan, Koridor Ekonomi China-Myanmar kini memasuki fasa pembangunan pesat. Sekumpulan projek utama termasuk Bandar Yangon Baharu, Zon Ekonomi Khas Kyaukphyu dan Landasan Kereta Api China-Myanmar telah mula terbentuk secara berperingkat, sekali gus mewujudkan kerangka yang kukuh bagi pembinaan koridor tersebut.

Projek-projek kesalinghubungan utama ini telah memacu peningkatan industri Myanmar secara berkesan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan, selain menyuntik dorongan kukuh kepada integrasi ekonomi rentas sempadan.

Semasa rundingan pada Selasa, Xi mengulangi bahawa Koridor Ekonomi China-Myanmar merupakan projek utama bagi kerjasama Jalur dan Jalan.

Beliau berkata kedua-dua pihak perlu terus memajukan pembinaan projek-projek utama atas dasar memastikan keselamatan dan keamanan, serta menyokong Myanmar dalam mengembangkan ekonominya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

China juga, tambah Xi, bersedia melaksanakan lebih banyak program bantuan "kecil tetapi bermakna", serta bersama-sama menceritakan kisah kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua-dua negara.

Pada Selasa, China dan Myanmar turut mengeluarkan satu kenyataan bersama yang panjang mengenai usaha mempercepat pembinaan sebuah komuniti dengan masa depan yang dikongsi bersama antara kedua-dua negara bagi memberikan manfaat yang lebih baik kepada rakyat kedua-dua negara.

Sebagai bukti kedalaman dan keluasan hubungan dua hala, kedua-dua pihak menandatangani beberapa dokumen kerjasama yang meliputi bidang pengangkutan, sains dan teknologi, hak harta intelek, pembangunan sumber manusia, kesihatan awam dan media

Kerjasama penguatkuasaan undang-undang dua hala dan pelbagai hala bagi memerangi kegiatan jenayah rentas sempadan turut diketengahkan semasa lawatan tersebut, dengan China dan Myanmar menyatakan sokongan mereka terhadap penubuhan satu pakatan antarabangsa untuk memerangi jenayah penipuan siber telekomunikasi.

Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, melalui penyelarasan penguatkuasaan undang-undang bersama, China dan Myanmar telah membanteras operasi jenayah penipuan telekomunikasi di utara Myanmar, sekali gus mempertahankan keamanan dan kestabilan dengan berkesan sepanjang sempadan serta melindungi keselamatan nyawa dan harta benda rakyat kedua-dua negara.

Semasa rundingan tersebut, Xi berkata kedua-dua pihak perlu terus membanteras kegiatan jenayah termasuk perjudian dalam talian, penipuan telekomunikasi dan pengedaran dadah, serta melindungi sepenuhnya kepentingan dan keselamatan rakyat kedua-dua negara.

Bagi pihaknya, Min Aung Hlaing berkata Myanmar bersiap siaga untuk bekerjasama rapat dengan China bagi memerangi perjudian dalam talian dan penipuan telekomunikasi secara tegas, serta mengekalkan keselamatan dan kestabilan di kawasan sempadan.

Qu Jianwen, ketua bagi Yunnan Province Association for Southeast Asian Studies, menulis bahawa lawatan ke China yang dilakukan oleh presiden Myanmar itu menunjukkan dengan jelas momentum kerjasama dua hala yang kukuh dan semakin berkembang.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html

SOURCE CGTN