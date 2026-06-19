CGTN: Trung Quốc và Myanmar nhất trí tăng cường hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực

BẮC KINH, ngày 20 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã hoàn thành chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc từ ngày 15 đến 19 tháng 6, mở ra một chương mới trong hợp tác thực chất, sâu rộng và đa lĩnh vực giữa hai quốc gia láng giềng.

Thông qua việc thăm Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc tại Bắc Kinh và di chuyển từ thủ đô Trung Quốc đến Thượng Hải trên chuyến tàu cao tốc Phục Hưng, Tổng thống Myanmar đã trực tiếp trải nghiệm những thành tựu phát triển của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn mạnh mẽ của Myanmar trong việc tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất về cơ sở hạ tầng với Trung Quốc.

Trong suốt chuyến thăm thành công, hai nước đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác, qua đó củng cố tình hữu nghị truyền thống lâu đời "pauk-phaw" (tạm dịch: anh em thân thiết) giữa hai bên.

Trong cuộc hội đàm với ông Min Aung Hlaing vào hôm thứ Ba, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Myanmar và cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Myanmar, được củng cố bởi tình hữu nghị chính trị, tin cậy lẫn nhau, phát triển cùng có lợi, phối hợp an ninh và giao lưu nhân dân.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và nguồn đầu tư quan trọng nhất của Myanmar. Kim ngạch thương mại song phương đạt 19,4 tỷ USD trong năm 2025, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Với tính bổ trợ mang tính cấu trúc rõ rệt, bức tranh thương mại giữa hai nước cho thấy Trung Quốc xuất khẩu thiết bị cơ điện và phương tiện giao thông sang Myanmar, đồng thời nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và tài nguyên khoáng sản từ Myanmar, hình thành một vòng tuần hoàn công nghiệp và thương mại ổn định, cùng có lợi.

Là một dự án trọng điểm trong hợp tác Vành đai và Con đường, Hành lang kinh tế Trung Quốc - Myanmar đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Một loạt dự án quan trọng như Thành phố mới Yangon, Đặc khu kinh tế Kyaukphyu và tuyến Đường sắt Trung Quốc - Myanmar, đã dần hình thành, tạo nên khuôn khổ hợp tác vững chắc cho việc xây dựng hành lang kinh tế này.

Các dự án kết nối lớn này đã thúc đẩy hiệu quả quá trình nâng cấp công nghiệp của Myanmar, và cải thiện sinh kế người dân địa phương, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho hội nhập kinh tế xuyên biên giới.

Trong cuộc hội đàm hôm thứ Ba, ông Tập nhấn mạnh rằng Hành lang kinh tế Trung Quốc - Myanmar là dự án tiêu biểu của hợp tác Vành đai và Con đường.

Hai bên cần thúc đẩy một cách ổn định việc xây dựng các dự án trọng điểm trên cơ sở bảo đảm an toàn và an ninh, đồng thời hỗ trợ Myanmar phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế cho người dân, ông nói.

Ông Tập nói thêm, Trung Quốc sẵn sàng triển khai thêm các chương trình hỗ trợ "nhỏ và đẹp", và cùng nhau kể những câu chuyện về hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Trung Quốc và Myanmar hôm thứ Ba đã ra tuyên bố chung dài về việc đẩy nhanh xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước, nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân hai quốc gia.

Thể hiện chiều sâu và phạm vi rộng của quan hệ song phương, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như giao thông, khoa học và công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, phát triển nguồn nhân lực, y tế công cộng và truyền thông.

Hợp tác thực thi pháp luật song phương và đa phương nhằm đấu tranh với các hoạt động tội phạm xuyên biên giới cũng được nhấn mạnh trong chuyến thăm, với việc Trung Quốc và Myanmar bày tỏ ủng hộ việc thành lập liên minh quốc tế chống lừa đảo mạng viễn thông.

Trong những tháng gần đây, thông qua phối hợp thực thi pháp luật chung, Trung Quốc và Myanmar đã triệt phá hoạt động tội phạm lừa đảo viễn thông tại miền bắc Myanmar, duy trì hiệu quả hòa bình và ổn định khu vực biên giới cũng như sự an toàn về tính mạng và tài sản của người dân hai nước.

Trong hội đàm, ông Tập cho biết hai bên cần tiếp tục trấn áp các hoạt động tội phạm như cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và buôn bán ma túy, qua đó bảo vệ toàn diện lợi ích và an ninh của nhân dân hai nước.

Về phía mình, ông Min Aung Hlaing cho biết Myanmar sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để kiên quyết đấu tranh chống cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông, đồng thời bảo đảm an ninh và ổn định khu vực biên giới.

Qu Jianwen, Chủ nhiệm Hiệp hội Nghiên cứu Đông Nam Á tỉnh Vân Nam, nhận định chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Myanmar đã thể hiện sinh động đà phát triển ổn định và mạnh mẽ của quan hệ hợp tác song phương.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html

SOURCE CGTN