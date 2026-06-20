CGTN: 중국과 미얀마, 전방위적 실무 협력 심화에 합의

베이징 2026년 6월 20일 /PRNewswire/ -- 양국 관계의 새로운 이정표를 세운 민 아웅 흘라잉(Min Aung Hlaing) 미얀마 대통령이 6월 15일부터 19일까지 첫 중국 국빈 방문을 마쳤다. 이번 방문은 이웃 국가인 양국 간 심층적이고 다분야에 걸친 실무 협력의 새로운 장을 열었다.

민 아웅 흘라잉 대통령은 베이징에 있는 중국철도건설공사(China Railway Construction Corporation Limited)를 방문하고 중국 수도에서 푸싱(Fuxing) 고속열차를 타고 상하이로 이동하며 중국의 발전 성과를 직접 체험했다. 또한 중국과의 실질적인 인프라 협력을 더욱 확대하려는 미얀마의 강한 의지를 표명했다.

성과가 풍성했던 이번 방문 기간 양국은 일련의 협력 협정을 체결하며 오랜 '파욱포(pauk-phaw)' 우의를 공고히 했다.

화요일 민 아웅 흘라잉 대통령과의 회담에서 시진핑 국가주석은 중국이 미얀마와 발전 경험을 공유하고, 정치적 우호와 상호 신뢰, 상생 발전, 안보 협력, 인적 교류를 바탕으로 한 중국-미얀마 운명공동체를 공동 구축할 준비가 되어 있다고 밝혔다.

수년 동안 중국은 미얀마의 최대 교역 상대국이자 최대 수입국, 가장 중요한 투자국의 지위 유지해 왔다. 2025년 양국 교역액은 전년 대비 19.1% 증가한 미화 194억 달러를 기록했다.

뚜렷한 구조적 상호 보완성을 자랑하는 무역 환경 속에서 중국은 미얀마에 전기기계 장비와 차량을 수출하고, 미얀마로부터 고품질 농산물과 광물 자원을 수입하며 상호 이익이 되는 안정적인 산업 및 무역 순환 구조를 형성하고 있다.

일대일로(Belt and Road) 협력의 핵심 상징인 중국-미얀마 경제회랑(China-Myanmar Economic Corridor)은 빠른 발전 단계에 진입했다. 신양곤시티(New Yangon City), 짜욱퓨 경제특구(Kyaukphyu Special Economic Zone), 중국-미얀마 철도(China-Myanmar Railway) 등 대표 프로젝트들이 점차 윤곽을 드러내며 경제회랑 건설을 위한 견고한 틀을 형성하고 있다.

이러한 주요 연결성 프로젝트는 미얀마의 산업 고도화를 효과적으로 견인하고 현지 민생을 개선했으며, 국경 간 경제 통합에 강력한 동력을 불어넣었다.

화요일 회담에서 시 주석은 중국-미얀마 경제회랑이 일대일로 협력의 대표 프로젝트라고 거듭 강조했다.

그는 양국이 안전과 안보를 보장하는 토대 위에서 주요 프로젝트 건설을 안정적으로 추진하고, 미얀마의 경제 성장과 민생 개선을 지원해야 한다고 말했다.

시 주석은 이어 중국이 더 많은 '작지만 아름다운(small and beautiful)' 지원 프로그램을 시행하고, 양국 간 상호 이익이 되는 협력의 이야기를 함께 전할 준비가 돼 있다고 덧붙였다.

중국과 미얀마는 화요일 양국 국민에게 더 큰 혜택을 제공하기 위해 양국 간 운명공동체 구축을 가속하는 내용의 장문의 공동성명을 발표했다.

양국 관계의 깊이와 폭을 보여주듯, 양측은 교통, 과학기술, 지식재산권, 인적자원 개발, 공중보건, 미디어를 포괄하는 다수의 협력 문서에 서명했다.

방문 기간에는 국경 간 범죄 활동에 대응하기 위한 양자 및 다자 법 집행 협력도 중점적으로 다뤄졌으며, 중국과 미얀마는 통신 및 사이버 사기 방지를 위한 국제 연맹 설립에 대한 지지를 표명했다.

최근 몇 달 동안 중국과 미얀마는 공동 법 집행 공조를 통해 미얀마 북부의 통신 사기 범죄 조직을 단속했으며, 국경 지역의 평화와 안정, 양국 국민의 생명과 재산 안전을 효과적으로 수호했다.

회담에서 시 주석은 양국이 온라인 도박, 통신 사기, 마약 밀매를 포함한 범죄 활동을 지속적으로 단속하고, 양국 국민의 이익과 안전을 전면적으로 보호해야 한다고 말했다.

이에 대해 민 아웅 흘라잉 대통령은 미얀마가 중국과 긴밀히 협력해 온라인 도박과 통신 사기를 단호히 대처하고 국경 지역의 안보와 안정을 지킬 준비가 돼 있다고 밝혔다.

취젠원(Qu Jianwen) 윈난성 동남아시아연구협회(Yunnan Province Association for Southeast Asian Studies) 회장은 미얀마 대통령의 이번 중국 방문이 양국 협력의 건전하고 성장하는 추진력을 생생하게 보여준다고 기고했다.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html

SOURCE CGTN