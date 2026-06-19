CGTN: Китай и Мьянма договорились углублять прагматичное сотрудничество по всем направлениям

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CGTN

Jun 19, 2026, 12:05 ET

ПЕКИН, 19 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн (Min Aung Hlaing) завершил свой первый государственный визит в Китай с 15 по 19 июня, открыв новую главу углубленного многопланового прагматичного сотрудничества между двумя соседними странами.

Посетив China Railway Construction Corporation Limited в Пекине и отправившись из китайской столицы в Шанхай на высокоскоростном поезде Fuxing, президент Мьянмы лично ознакомился с достижениями Китая в области развития и выразил твердую готовность Мьянмы к дальнейшему расширению практического сотрудничества в области инфраструктуры с Китаем.

В ходе плодотворного визита между двумя странами был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, закрепивших проверенную временем дружбу pauk-phaw.

Во время встречи с Мин Аун Хлайном во вторник председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поделиться своим опытом развития с Мьянмой и совместно построить китайско-мьянманское сообщество с общим будущим, которое опирается на политическую дружбу и взаимное доверие, взаимовыгодное развитие, координацию в области безопасности и обмены между людьми.

В течение многих лет Китай оставался крупнейшим торговым партнером Мьянмы, крупнейшим источником импорта и наиболее важным источником инвестиций. Двусторонняя торговля достигла 19,4 млрд долларов в 2025 году, увеличившись на 19,1% в годовом исчислении.

Обладая заметной структурной взаимодополняемостью, торговый ландшафт демонстрирует, что Китай экспортирует электромеханическое оборудование и транспортные средства в Мьянму, импортируя высококачественную сельскохозяйственную продукцию и минеральные ресурсы из Мьянмы, формируя взаимовыгодный и стабильный промышленный и торговый цикл.

Являясь ключевой вехой сотрудничества в рамках «Пояса и пути», Китайско-мьянманский экономический коридор вступил в фазу ускоренного развития. Постепенно сформировался кластер флагманских проектов, включающий проект New Yangon City, Особую экономическую зону Кьяукпхью и Китайско-мьянманскую железную дорогу, формируя прочную основу для строительства коридора.

Эти крупные проекты по подключению эффективно стимулировали модернизацию промышленности Мьянмы и улучшили местные источники средств к существованию, придав мощный импульс трансграничной экономической интеграции.

В ходе переговоров во вторник Си Цзиньпин подтвердил, что Китайско-мьянманский экономический коридор является флагманским проектом сотрудничества в рамках «Пояса и пути».

По его словам, обе стороны должны неуклонно продвигать строительство крупных проектов на основе обеспечения безопасности и поддержки Мьянмы в развитии ее экономики и улучшении средств к существованию.

Китай, добавил Си, готов реализовывать более «маленькие и красивые» программы помощи, а также совместно рассказывать истории взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Китай и Мьянма во вторник опубликовали длинное совместное заявление об ускорении строительства сообщества с общим будущим между двумя странами, чтобы лучше принести пользу народам обеих стран.

Демонстрируя глубину и широту двусторонних отношений, обе стороны подписали ряд документов о сотрудничестве, охватывающих транспорт, науку и технологии, права интеллектуальной собственности, развитие людских ресурсов, общественное здравоохранение и средства массовой информации.

В ходе визита также было подчеркнуто двустороннее и многостороннее сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с трансграничной преступной деятельностью, а Китай и Мьянма выразили свою поддержку созданию международного альянса по борьбе с телекоммуникационным кибермошенничеством.

В последние месяцы благодаря совместной координации правоохранительных органов Китай и Мьянма пресекли преступные операции по мошенничеству в сфере телекоммуникаций на севере Мьянмы, эффективно поддерживая мир и стабильность вдоль границы, а также безопасность жизни и имущества людей обеих стран.

В ходе переговоров Си сказал, что обе стороны должны продолжать бороться с преступной деятельностью, включая азартные игры в Интернете, телекоммуникационное мошенничество и торговлю наркотиками, и полностью защищать интересы и безопасность двух народов.

Со своей стороны, Мин Аун Хлайн сказал, что Мьянма готова тесно сотрудничать с Китаем для решительной борьбы с онлайн-гемблингом и телекоммуникационным мошенничеством и обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах.

Цюй Цзяньвэнь (Qu Jianwen), глава Ассоциации исследований Юго-Восточной Азии провинции Юньнань, написал, что визит президента Мьянмы в Китай наглядно демонстрирует прочную и растущую динамику двустороннего сотрудничества.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html

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