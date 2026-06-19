CGTN: Chiny i Mjanma uzgodniły pogłębienie wszechstronnej pragmatycznej współpracy

PEKIN, 19 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Wyznaczając nowy etap w relacjach dwustronnych, prezydent Mjanmy Min Aung Hlaing zakończył swoją pierwszą wizytę państwową w Chinach, która odbyła się w dniach 15-19 czerwca. Wizyta otworzyła nowy rozdział pogłębionej, wieloaspektowej i pragmatycznej współpracy między dwoma sąsiadującymi państwami.

Odwiedzając w Pekinie spółkę China Railway Construction Corporation Limited oraz podróżując z chińskiej stolicy do Szanghaju pociągiem dużych prędkości Fuxing, prezydent Mjanmy miał okazję osobiście zapoznać się z osiągnięciami rozwojowymi Chin i wyraził zdecydowaną gotowość Mjanmy do dalszego rozszerzania praktycznej współpracy infrastrukturalnej z Chinami.

W trakcie owocnej wizyty oba państwa podpisały szereg porozumień o współpracy, umacniając wieloletnią przyjaźń „pauk-phaw".

Podczas wtorkowego spotkania z Min Aung Hlaingiem prezydent Chin Xi Jinping powiedział, że Chiny są gotowe dzielić się z Mjanmą swoimi doświadczeniami rozwojowymi oraz wspólnie budować chińsko-mjanmańskie partnerstwo na rzecz wspólnej przyszłości oparte na politycznej przyjaźni i wzajemnym zaufaniu, rozwoju przynoszącym korzyści obu stronom, koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i wymianie międzyludzkiej.

Od lat Chiny pozostają największym partnerem handlowym Mjanmy, największym źródłem importu i najważniejszym źródłem inwestycji. W 2025 r. wartość wymiany handlowej między oboma krajami osiągnęła 19,4 mld USD, co oznacza wzrost o 19,1% rok do roku.

Dzięki silnej komplementarności strukturalnej gospodarek Chiny eksportują do Mjanmy urządzenia elektromechaniczne i pojazdy, jednocześnie importując z Mjanmy wysokiej jakości produkty rolne i surowce mineralne, co tworzy stabilny i wzajemnie korzystny cykl przemysłowo-handlowy.

Jako jeden z kluczowych elementów współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, Chińsko-Mjanmański Korytarz Gospodarczy wkroczył w fazę przyspieszonego rozwoju. Stopniowo realizowane są sztandarowe inwestycje, takie jak Nowe Miasto Rangun, Specjalna Strefa Ekonomiczna Kyaukphyu i Linia Kolejowa Chiny–Mjanma, tworząc solidne ramy dla budowy korytarza.

Te strategiczne inwestycje infrastrukturalne skutecznie przyczyniają się do modernizacji przemysłu Mjanmy, poprawy warunków życia lokalnej ludności oraz wzmacniają transgraniczną integrację gospodarczą.

Podczas wtorkowych rozmów Xi Jinping ponownie podkreślił, że Chińsko-Mjanmański Korytarz Gospodarczy jest sztandarowym przejawem współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku.

Jak zaznaczył, obie strony powinny konsekwentnie realizować najważniejsze inwestycje budowlane przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ochrony, wspierając jednocześnie rozwój gospodarczy Mjanmy oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Xi Jinping dodał, że Chiny są gotowe realizować więcej niewielkich, lecz przynoszących wymierne korzyści programów pomocowych oraz wspólnie tworzyć historię wzajemnie korzystnej współpracy obu krajów.

We wtorek Chiny i Mjanma opublikowały obszerne wspólne oświadczenie dotyczące przyspieszenia budowy partnerstwa na rzecz wspólnej przyszłości między oboma państwami, tak aby jeszcze lepiej służyła ona mieszkańcom obu krajów.

Potwierdzeniem głębi i szerokiego zakresu relacji dwustronnych było podpisanie przez obie strony szeregu dokumentów o współpracy obejmujących transport, naukę i technologię, własność intelektualną, rozwój zasobów ludzkich, zdrowie publiczne oraz media.

Podczas wizyty szczególną uwagę poświęcono również dwustronnej i wielostronnej współpracy organów ścigania w zwalczaniu przestępczości transgranicznej. Chiny i Mjanma wyraziły poparcie dla utworzenia międzynarodowego sojuszu przeciwko oszustwom telekomunikacyjnym i cyberprzestępczości.

W ostatnich miesiącach dzięki skoordynowanym działaniom organów ścigania Chiny i Mjanma przeprowadziły skuteczne operacje przeciwko grupom zajmującym się oszustwami telekomunikacyjnymi w północnej części Mjanmy, przyczyniając się do utrzymania pokoju i stabilności na pograniczu oraz ochrony życia i mienia obywateli obu państw.

Podczas rozmów Xi Jinping stwierdził, że obie strony powinny kontynuować walkę z działalnością przestępczą, w tym z hazardem internetowym, oszustwami telekomunikacyjnymi i handlem narkotykami, a także w pełni chronić interesy i bezpieczeństwo narodów obu krajów.

Ze swojej strony Min Aung Hlaing zadeklarował gotowość Mjanmy do ścisłej współpracy z Chinami w zdecydowanym zwalczaniu hazardu internetowego i oszustw telekomunikacyjnych oraz w utrzymywaniu bezpieczeństwa i stabilności na obszarach przygranicznych.

Qu Jianwen, przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Azją Południowo-Wschodnią Prowincji Junnan, napisał, że wizyta prezydenta Mjanmy w Chinach w dobitny sposób pokazuje pozytywną dynamikę i rosnący potencjał współpracy dwustronnej.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html