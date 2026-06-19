CGTN : La Chine et le Myanmar conviennent d'approfondir leur coopération pragmatique dans tous les domaines

PÉKIN, 20 juin 2026 /PRNewswire/ -- Marquant une nouvelle étape importante dans les relations bilatérales, le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, a effectué sa première visite d'État en Chine du 15 au 19 juin, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de coopération pragmatique approfondie et multiforme entre les deux pays voisins.

En se rendant au siège de la China Railway Construction Corporation Limited à Pékin et en effectuant le trajet entre la capitale chinoise et Shanghai à bord du train à grande vitesse Fuxing, le président du Myanmar a pu constater les progrès réalisés par la Chine en matière de développement et a exprimé la ferme volonté de son pays d'approfondir encore la coopération concrète avec la Chine dans le domaine des infrastructures.

Au cours de cette visite fructueuse, les deux pays ont signé une série d'accords de coopération, consolidant ainsi leur amitié de longue date, symbolisée par le « pauk-phaw ».

Lors d'une rencontre avec Min Aung Hlaing mardi, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à partager son expérience en matière de développement avec le Myanmar et à construire ensemble une communauté Chine-Myanmar avec un avenir commun, fondée sur l'amitié politique et la confiance mutuelle, un développement gagnant-gagnant, la coordination en matière de sécurité et les échanges entre les peuples.

Depuis des années, la Chine reste le premier partenaire commercial du Myanmar, sa principale source d'importations et sa plus importante source d'investissements. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 19,4 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 19,1 % en glissement annuel.

Caractérisé par une forte complémentarité structurelle, l'écosystème commercial voit la Chine exporter des équipements électromécaniques et des véhicules vers le Myanmar, tout en important de ce pays des produits agricoles de haute qualité et des ressources minérales, formant ainsi un cycle industriel et commercial stable et mutuellement bénéfique.

Véritable jalon de la coopération dans le cadre de l'initiative « La Ceinture et la Route », le corridor économique Chine-Myanmar est désormais entré dans une phase de développement accéléré. Un ensemble de projets phares, parmi lesquels la Nouvelle ville de Yangon, la zone économique spéciale de Kyaukphyu et la ligne ferroviaire Chine-Myanmar, a progressivement pris forme, constituant ainsi un cadre solide pour la construction du corridor.

Ces grands projets d'infrastructures de transport ont efficacement favorisé la modernisation industrielle du Myanmar et amélioré les conditions de vie des populations locales, donnant ainsi un élan considérable à l'intégration économique transfrontalière.

Au cours des entretiens de mardi, Xi a réaffirmé que le corridor économique Chine-Myanmar constituait un projet phare de la coopération dans le cadre de l'initiative « La Ceinture et la Route ».

Les deux parties doivent faire progresser de manière continue la réalisation des grands projets tout en veillant à la sûreté et à la sécurité, et aider le Myanmar à développer son économie et à améliorer les conditions de vie de sa population, a-t-il déclaré.

La Chine, a ajouté Xi, est prête à mettre en œuvre davantage de programmes d'aide « petits et beaux » et à faire connaître ensemble les exemples de coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.

La Chine et le Myanmar ont publié mardi une longue déclaration commune visant à accélérer la construction d'une communauté d'avenir partagé entre les deux pays, afin d'en faire davantage bénéficier les populations des deux nations.

Témoignant de la profondeur et de l'étendue des relations bilatérales, les deux parties ont signé plusieurs accords de coopération portant sur les transports, la science et la technologie, les droits de propriété intellectuelle, le développement des ressources humaines, la santé publique et les médias.

La coopération bilatérale et multilatérale entre les forces de l'ordre pour lutter contre les activités criminelles transfrontalières a également été mise en avant au cours de cette visite, la Chine et le Myanmar ayant exprimé leur soutien à la création d'une alliance internationale contre la cyberfraude dans le secteur des télécommunications.

Au cours des derniers mois, grâce à une coordination conjointe des forces de l'ordre, la Chine et le Myanmar ont mené une campagne de répression contre les réseaux criminels spécialisés dans la fraude télécoms dans le nord du Myanmar, contribuant ainsi efficacement au maintien de la paix et de la stabilité le long de la frontière, ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens des populations des deux pays.

Au cours des entretiens, Xi a déclaré que les deux parties devaient continuer à lutter contre les activités criminelles, notamment les jeux d'argent en ligne, la fraude dans le secteur des télécommunications et le trafic de drogue, et à protéger pleinement les intérêts et la sécurité des deux peuples.

Pour sa part, Min Aung Hlaing a déclaré que le Myanmar était prêt à collaborer étroitement avec la Chine pour lutter résolument contre les jeux d'argent en ligne et la fraude dans le secteur des télécommunications, ainsi que pour préserver la sécurité et la stabilité dans les zones frontalières.

Qu Jianwen, directeur de l'Association des études sur l'Asie du Sud-Est de la province du Yunnan, a écrit que la visite en Chine du président du Myanmar illustre parfaitement la solidité et la dynamique croissante de la coopération bilatérale.

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