CGTN: Čína a Mjanmarsko sa dohodli na prehĺbení vecnej spolupráce vo všetkých oblastiach

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CGTN

Jun 20, 2026, 11:40 ET

PEKING, 20. júna 2026 /PRNewswire/ -- Prezident Mjanmarska Min Aun Hlain uskutočnil svoju prvú štátnu návštevu Číny v období od 15. do 19. júna, čo znamená nový míľnik v bilaterálnych vzťahoch a otvoril tak novú kapitolu rozsiahlej a vecnej spolupráce medzi oboma susednými krajinami naprieč viacerými odbormi.

Návštevou spoločnosti China Railway Construction Corporation Limited v Pekingu a cestou z čínskeho hlavného mesta do Šanghaja na palube vysokorýchlostného vlaku Fuxing sa mjanmarský prezident na vlastnej koži oboznámil s rozvojovými úspechmi Číny a vyjadril silnú ochotu Mjanmarska ďalej rozširovať praktickú spoluprácu s Čínou v oblasti infraštruktúry.

Počas plodnej návštevy obe krajiny podpísali sériu dohôd o spolupráci, čím upevnili svoje dlhoročné „bratské" priateľstvo.

Čínsky prezident Si Ťin-pching počas utorkového stretnutia s Min Aun Hlainom povedal, že Čína je pripravená podeliť sa s Mjanmarskom o svoje skúsenosti v oblasti rozvoja a spoločne budovať čínsko-mjanmarské spoločenstvo so spoločnou budúcnosťou, ktoré sa opera o politické priateľstvo a vzájomnú dôveru, rozvoj výhodný pre obe strany, koordináciu bezpečnosti a medziľudské výmeny.

Čína už roky zostáva najväčším obchodným partnerom Mjanmarska, najväčším zdrojom dovozu a najdôležitejším zdrojom investícií. Bilaterálny obchod dosiahol v roku 2025 19,4 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 19,1 %.

Obchodné prostredie sa môže pochváliť výraznou štrukturálnou komplementaritou a Čína vyváža elektromechanické zariadenia a vozidlá do Mjanmarska a zároveň dováža vysokokvalitné poľnohospodárske produkty a nerastné suroviny z Mjanmarska, čím vytvára vzájomne prospešný a stabilný priemyselný a obchodný cyklus.

Čínsko-mjanmarský ekonomický koridor, kľúčový míľnik spolupráce v rámci iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta", vstúpil do fázy rýchleho rozvoja. Postupne sa formoval súbor hlavných projektov vrátane Nového Rangúnu, Špeciálnej ekonomickej zóny Čaukpju a Čínsko-mjanmarskej železnice, ktoré vytvorili pevný rámec pre budovanie koridoru.

Tieto významné projekty v oblasti prepojenia účinne podnietili modernizáciu priemyslu v Mjanmarsku a zlepšili miestne živobytie, čím dodali silný impulz cezhraničnej hospodárskej integrácii.

Počas utorkových rozhovorov Si Ťin-pching zopakoval, že čínsko-mjanmarský ekonomický koridor je hlavným projektom spolupráce v rámci iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta".

Obe strany musia neustále napredovať vo výstavbe kľúčových projektov na základe zaistenia bezpečnosti a ochrany a podporovať Mjanmarsko v raste jeho hospodárstva a zlepšovaní životných podmienok, povedal.

Čína, dodal Si Ťin-pching, je pripravená zaviesť viac programov pomoci typu „malé a úspešné" a spoločne prezentovať príbehy vzájomne výhodnej spolupráce medzi oboma krajinami.

Čína a Mjanmarsko v utorok vydali rozsiahle spoločné vyhlásenie o urýchlení budovania spoločenstva so spoločnou budúcnosťou medzi oboma krajinami v záujme väčšieho prospechu obyvateľov oboch krajín.

Ako dôkaz hĺbky a šírky bilaterálnych vzťahov obe strany podpísali množstvo dokumentov o spolupráci, ktoré sa týkajú dopravy, vedy a techniky, práv duševného vlastníctva, rozvoja ľudských zdrojov, verejného zdravia a médií.

Počas návštevy sa zdôraznila aj bilaterálna a multilaterálna spolupráca v oblasti presadzovania práva v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti, pričom Čína a Mjanmarsko vyjadrili podporu vytvoreniu medzinárodnej aliancie proti kybernetickým podvodom v telekomunikáciách.

V posledných mesiacoch Čína a Mjanmarsko prostredníctvom spoločnej koordinácie orgánov činných v trestnom konaní spoločne zasiahli proti kriminálnej činnosti v oblasti telekomunikačných podvodov v severnom Mjanmarsku, čím účinne udržali mier a stabilitu pozdĺž hraníc, ako aj bezpečnosť životov a majetku ľudí v oboch krajinách.

Počas rozhovorov Si Ťin-pching povedal, že obe strany musia pokračovať v potláčaní trestnej činnosti vrátane online hazardných hier, telekomunikačných podvodov a obchodovania s drogami a plne chrániť záujmy a bezpečnosť oboch národov.

Min Aun Hlain za svoju stranu povedal, že Mjanmarsko je pripravené úzko spolupracovať s Čínou v ráznom boji proti podvodom v oblasti online hazardných hier a telekomunikačných služieb a chrániť bezpečnosť a stabilitu v pohraničných oblastiach.

Čchü Ťien-wen (Qu Jianwen), predseda Asociácie provincie Jün-nan pre štúdie juhovýchodnej Ázie, napísal, že návšteva prezidenta Mjanmarska v Číne názorne demonštruje zdravý a rastúci impulz bilaterálnej spolupráce.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html

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