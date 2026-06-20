CGTN: Čína a Mjanmarsko sa dohodli na prehĺbení vecnej spolupráce vo všetkých oblastiach
News provided byCGTN
Jun 20, 2026, 11:40 ET
PEKING, 20. júna 2026 /PRNewswire/ -- Prezident Mjanmarska Min Aun Hlain uskutočnil svoju prvú štátnu návštevu Číny v období od 15. do 19. júna, čo znamená nový míľnik v bilaterálnych vzťahoch a otvoril tak novú kapitolu rozsiahlej a vecnej spolupráce medzi oboma susednými krajinami naprieč viacerými odbormi.
Návštevou spoločnosti China Railway Construction Corporation Limited v Pekingu a cestou z čínskeho hlavného mesta do Šanghaja na palube vysokorýchlostného vlaku Fuxing sa mjanmarský prezident na vlastnej koži oboznámil s rozvojovými úspechmi Číny a vyjadril silnú ochotu Mjanmarska ďalej rozširovať praktickú spoluprácu s Čínou v oblasti infraštruktúry.
Počas plodnej návštevy obe krajiny podpísali sériu dohôd o spolupráci, čím upevnili svoje dlhoročné „bratské" priateľstvo.
Čínsky prezident Si Ťin-pching počas utorkového stretnutia s Min Aun Hlainom povedal, že Čína je pripravená podeliť sa s Mjanmarskom o svoje skúsenosti v oblasti rozvoja a spoločne budovať čínsko-mjanmarské spoločenstvo so spoločnou budúcnosťou, ktoré sa opera o politické priateľstvo a vzájomnú dôveru, rozvoj výhodný pre obe strany, koordináciu bezpečnosti a medziľudské výmeny.
Čína už roky zostáva najväčším obchodným partnerom Mjanmarska, najväčším zdrojom dovozu a najdôležitejším zdrojom investícií. Bilaterálny obchod dosiahol v roku 2025 19,4 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 19,1 %.
Obchodné prostredie sa môže pochváliť výraznou štrukturálnou komplementaritou a Čína vyváža elektromechanické zariadenia a vozidlá do Mjanmarska a zároveň dováža vysokokvalitné poľnohospodárske produkty a nerastné suroviny z Mjanmarska, čím vytvára vzájomne prospešný a stabilný priemyselný a obchodný cyklus.
Čínsko-mjanmarský ekonomický koridor, kľúčový míľnik spolupráce v rámci iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta", vstúpil do fázy rýchleho rozvoja. Postupne sa formoval súbor hlavných projektov vrátane Nového Rangúnu, Špeciálnej ekonomickej zóny Čaukpju a Čínsko-mjanmarskej železnice, ktoré vytvorili pevný rámec pre budovanie koridoru.
Tieto významné projekty v oblasti prepojenia účinne podnietili modernizáciu priemyslu v Mjanmarsku a zlepšili miestne živobytie, čím dodali silný impulz cezhraničnej hospodárskej integrácii.
Počas utorkových rozhovorov Si Ťin-pching zopakoval, že čínsko-mjanmarský ekonomický koridor je hlavným projektom spolupráce v rámci iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta".
Obe strany musia neustále napredovať vo výstavbe kľúčových projektov na základe zaistenia bezpečnosti a ochrany a podporovať Mjanmarsko v raste jeho hospodárstva a zlepšovaní životných podmienok, povedal.
Čína, dodal Si Ťin-pching, je pripravená zaviesť viac programov pomoci typu „malé a úspešné" a spoločne prezentovať príbehy vzájomne výhodnej spolupráce medzi oboma krajinami.
Čína a Mjanmarsko v utorok vydali rozsiahle spoločné vyhlásenie o urýchlení budovania spoločenstva so spoločnou budúcnosťou medzi oboma krajinami v záujme väčšieho prospechu obyvateľov oboch krajín.
Ako dôkaz hĺbky a šírky bilaterálnych vzťahov obe strany podpísali množstvo dokumentov o spolupráci, ktoré sa týkajú dopravy, vedy a techniky, práv duševného vlastníctva, rozvoja ľudských zdrojov, verejného zdravia a médií.
Počas návštevy sa zdôraznila aj bilaterálna a multilaterálna spolupráca v oblasti presadzovania práva v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti, pričom Čína a Mjanmarsko vyjadrili podporu vytvoreniu medzinárodnej aliancie proti kybernetickým podvodom v telekomunikáciách.
V posledných mesiacoch Čína a Mjanmarsko prostredníctvom spoločnej koordinácie orgánov činných v trestnom konaní spoločne zasiahli proti kriminálnej činnosti v oblasti telekomunikačných podvodov v severnom Mjanmarsku, čím účinne udržali mier a stabilitu pozdĺž hraníc, ako aj bezpečnosť životov a majetku ľudí v oboch krajinách.
Počas rozhovorov Si Ťin-pching povedal, že obe strany musia pokračovať v potláčaní trestnej činnosti vrátane online hazardných hier, telekomunikačných podvodov a obchodovania s drogami a plne chrániť záujmy a bezpečnosť oboch národov.
Min Aun Hlain za svoju stranu povedal, že Mjanmarsko je pripravené úzko spolupracovať s Čínou v ráznom boji proti podvodom v oblasti online hazardných hier a telekomunikačných služieb a chrániť bezpečnosť a stabilitu v pohraničných oblastiach.
Čchü Ťien-wen (Qu Jianwen), predseda Asociácie provincie Jün-nan pre štúdie juhovýchodnej Ázie, napísal, že návšteva prezidenta Mjanmarska v Číne názorne demonštruje zdravý a rastúci impulz bilaterálnej spolupráce.
https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html
Share this article