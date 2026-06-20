CGTN: China e Myanmar concordam em aprofundar a cooperação pragmática em todas as áreas

PEQUIM, 20 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Marcando um novo marco nas relações bilaterais, o presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, concluiu sua primeira visita de Estado à China entre 15 e 19 de junho, abrindo um novo capítulo de cooperação pragmática aprofundada e multissetorial entre os dois países vizinhos.

Ao visitar a Corporação Construção Ferroviária da China Limitada, em Pequim, e viajar da capital chinesa a Xangai a bordo do trem de alta velocidade Fuxing, o presidente de Myanmar pôde conhecer em primeira mão as conquistas do desenvolvimento da China e manifestou o forte interesse de Myanmar em ampliar ainda mais a cooperação prática com a China na área de infraestrutura.

Ao longo da visita, considerada produtiva, os dois países assinaram uma série de acordos de cooperação, fortalecendo sua histórica amizade "pauk-phaw".

Durante um encontro com Min Aung Hlaing na terça-feira, o presidente chinês Xi Jinping afirmou que a China está disposta a compartilhar sua experiência de desenvolvimento com Myanmar e a construir conjuntamente uma comunidade China-Myanmar com futuro compartilhado, baseada na amizade política e na confiança mútua, no desenvolvimento de benefícios mútuos, na coordenação em matéria de segurança e nos intercâmbios entre os povos.

Há anos, a China permanece como a maior parceira comercial de Myanmar, sua principal fonte de importações e a mais importante origem de investimentos. O comércio bilateral alcançou US$ 19,4 bilhões em 2025, um aumento de 19,1% em relação ao ano anterior.

Marcado por uma forte complementaridade estrutural, o intercâmbio comercial entre os dois países envolve a exportação, pela China, de equipamentos eletromecânicos e veículos para Myanmar, enquanto importa de Myanmar produtos agrícolas de alta qualidade e recursos minerais, formando um ciclo industrial e comercial estável e mutuamente benéfico.

Como um dos principais marcos da cooperação no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota, o Corredor Econômico China-Myanmar entrou em uma fase de desenvolvimento acelerado. Um conjunto de projetos emblemáticos, incluindo a Nova Cidade de Yangon, a Zona Econômica Especial de Kyaukphyu e a Ferrovia China-Myanmar, vem ganhando forma gradualmente, estabelecendo uma sólida estrutura para a construção do corredor.

Esses importantes projetos de conectividade têm impulsionado de maneira efetiva a modernização industrial de Myanmar e melhorado as condições de vida da população local, injetando um forte dinamismo na integração econômica transfronteiriça.

Durante as conversas realizadas na terça-feira, Xi reiterou que o Corredor Econômico China-Myanmar é um projeto emblemático da cooperação no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota.

Segundo ele, os dois lados devem avançar de forma constante na construção de grandes projetos, com base na garantia de segurança e proteção, além de apoiar Myanmar no crescimento de sua economia e na melhoria das condições de vida da população.

Xi acrescentou que a China está disposta a implementar mais programas de assistência "pequenos, mas impactantes" e a contar, em conjunto, as histórias de cooperação mutuamente benéfica entre os dois países.

Na terça-feira, China e Myanmar divulgaram uma extensa declaração conjunta sobre a aceleração da construção de uma comunidade com futuro compartilhado entre os dois países, com o objetivo de beneficiar ainda mais os povos de ambas as nações.

Demonstrando a profundidade e a abrangência das relações bilaterais, os dois lados assinaram diversos documentos de cooperação nas áreas de transporte, ciência e tecnologia, direitos de propriedade intelectual, desenvolvimento de recursos humanos, saúde pública e mídia.

A cooperação bilateral e multilateral entre as forças de segurança para o combate a atividades criminosas transfronteiriças também foi destacada durante a visita, com China e Myanmar manifestando apoio à criação de uma aliança internacional contra fraudes cibernéticas em telecomunicações.

Nos últimos meses, por meio da coordenação conjunta entre autoridades de segurança, China e Myanmar intensificaram o combate às operações criminosas de fraude em telecomunicações no norte de Myanmar, contribuindo de forma efetiva para a manutenção da paz e da estabilidade na região de fronteira, bem como para a proteção da vida e do patrimônio dos cidadãos de ambos os países.

Durante as conversas, Xi Jinping afirmou que os dois lados precisam continuar reprimindo atividades criminosas como jogos de azar on-line, fraudes em telecomunicações e tráfico de drogas, além de proteger plenamente os interesses e a segurança dos povos dos dois países.

Por sua vez, Min Aung Hlaing declarou que Myanmar está disposto a trabalhar em estreita colaboração com a China para combater de forma firme os jogos de azar on-line e as fraudes em telecomunicações, bem como preservar a segurança e a estabilidade nas áreas de fronteira.

Qu Jianwen, presidente da Associação de Estudos do Sudeste Asiático da Província de Yunnan, escreveu que a visita do presidente de Myanmar à China demonstra de forma clara o sólido momento e o crescente dinamismo da cooperação bilateral entre os dois países.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html

FONTE CGTN