CGTN: China y Myanmar acuerdan profundizar su cooperación pragmática en todos los ámbitos

PEKÍN, 20 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con el fin de marcar un nuevo hito en las relaciones bilaterales, el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, completó su primera visita de estado a China del 15 al 19 de junio, para abrir un nuevo capítulo de cooperación pragmática en profundidad y en múltiples campos entre los dos países vecinos.

Durante su visita a China Railway Construction Corporation Limited en Pekín, y su viaje de la capital china a Shanghái a bordo del tren de alta velocidad Fuxing, el presidente de Myanmar pudo constatar de primera mano los logros de desarrollo de China y expresó la firme voluntad de Myanmar de ampliar aún más su cooperación práctica en materia de infraestructuras con China.

A lo largo de la fructífera visita, los dos países firmaron una serie de acuerdos de cooperación, con lo que consolidaron su tradicional amistad "pauk-phaw" (fraternal).

Durante una reunión con Min Aung Hlaing el martes, el presidente chino Xi Jinping señaló que China está dispuesta a compartir su experiencia de desarrollo con Myanmar y a construir juntos una comunidad entre China y Myanmar con un futuro compartido, que se base en la amistad política y la confianza mutua, el desarrollo mutuamente beneficioso, la coordinación de la seguridad y los intercambios entre los pueblos.

Durante años, China ha seguido siendo el mayor socio comercial de Myanmar, la principal fuente de importaciones y la fuente de inversión más importante. El comercio bilateral alcanzó los 19.400 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 19,1 % interanual.

Con una destacada complementariedad estructural, el panorama comercial visualiza a China exportando equipos y vehículos electromecánicos a Myanmar, a la vez que importa productos agrícolas y recursos minerales de alta calidad de Myanmar, para formar así un ciclo industrial y comercial estable y mutuamente beneficioso.

Como hito clave de la cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el corredor económico entre China y Myanmar ha entrado en una fase de desarrollo acelerado. Un conjunto de proyectos emblemáticos, entre los que se incluyen la Nueva Ciudad de Yangon, la Zona Económica Especial de Kyaukphyu y el Ferrocarril China-Myanmar, han ido tomando forma de forma gradual para conformar un marco sólido para construir el corredor.

Estos importantes proyectos de conectividad han impulsado de una manera eficaz la modernización industrial de Myanmar y mejorado los medios de vida locales, lo que ha dado un fuerte impulso a la integración económica transfronteriza.

Durante las conversaciones del martes, Xi reiteró que el corredor económico China-Myanmar es un proyecto emblemático de la cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Según afirmó, ambas partes deben avanzar de forma constante en la construcción de grandes proyectos para garantizar la seguridad y apoyar a Myanmar en el crecimiento de su economía y la mejora de las condiciones de vida.

Xi Jinping añadió que China está dispuesta a implementar más programas de asistencia "pequeños y valiosos" y a contar juntos las historias de cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países.

China y Myanmar emitieron el martes una extensa declaración conjunta sobre la necesidad de acelerar la construcción de una comunidad de futuro compartido entre ambos países para beneficiar a los ciudadanos de ambas naciones.

Como muestra de la profundidad y amplitud de las relaciones bilaterales, ambas partes firmaron una serie de documentos de cooperación que abarcan el transporte, la ciencia y la tecnología, los derechos de propiedad intelectual, el desarrollo de recursos humanos, la salud pública y los medios de comunicación.

Durante la visita también se destacó la cooperación bilateral y multilateral en materia de aplicación de la ley para combatir las actividades delictivas transfronterizas, y China y Myanmar expresaron su apoyo al establecimiento de una alianza internacional contra el fraude cibernético en las telecomunicaciones.

En los últimos meses, a través de la coordinación conjunta de aplicación de la ley, China y Myanmar han tomado medidas enérgicas contra las operaciones criminales de fraude de telecomunicaciones en el norte de Myanmar, con el fin de defender de una manera efectiva la paz y la estabilidad a lo largo de la frontera, así como la seguridad de las vidas y propiedades de las personas de ambos países.

Durante las conversaciones, Xi afirmó que ambas partes deben seguir combatiendo enérgicamente las actividades delictivas, incluidos los juegos de azar en línea, el fraude en las telecomunicaciones y el narcotráfico, y salvaguardar plenamente los intereses y la seguridad de ambos pueblos.

Por su parte, Min Aung Hlaing señaló que Myanmar está dispuesto a trabajar estrechamente con China para combatir con determinación los juegos de azar en línea y el fraude en las telecomunicaciones y salvaguardar la seguridad y la estabilidad en las zonas fronterizas.

Qu Jianwen, jefe de la Asociación de Estudios del Sudeste Asiático de la provincia de Yunnan, escribió que la visita a China del presidente de Myanmar demuestra vívidamente el sólido y creciente impulso de la cooperación bilateral.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-19/China-Myanmar-agree-to-deepen-pragmatic-cooperation-across-the-board-1O64ed6YbYI/p.html

FUENTE CGTN