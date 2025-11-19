شبكة تلفزيون الصين الدولية: "ميناء هاينان للتجارة الحرة": بوابة رئيسية للانفتاح عالي المستوى للصين

قبل شهر من الإطلاق الرسمي لعمليات الجمارك الخاصة في ميناء هاينان للتجارة الحرة في الصين في 18 ديسمبر ، نشرت "شبكة تلفزيون الصين الدولية" مقالاً يشرح معنى العمليات الجمركية الجديدة. المقال يسلط الضوء على هذه الخطوة الهامة باعتبارها علامة فارقة رئيسية في جهود الصين من أجل الانفتاح على مستوى عالٍ وتؤكد دورها في تعزيز الشفافية المؤسسية وتمكين تدفقات أكثر سلاسة وأكثر حرية للسلع ورأس المال والخدمات.

بكين ، 19 نوفمبر ، 2025 / PRNewswire / -- في غضون شهر من الآن ، في 18 ديسمبر ، سيتم إطلاق العمليات الجمركية الخاصة المتوقعة على مستوى الجزيرة في "ميناء هاينان للتجارة الحرة".

قبل الإطلاق ، أكملت "إدارة تسجيل السفن الدولية" في "هاينان" تسجيل عقود استئجار السفن بدون طواقم لسفينة Xiang Tai Kou ، وهي سفينة شبه غاطسة. وهو يمثل الدخول الرسمي لأول سفينة استيراد مستأجرة بدون طاقم إلى الصين في إلى أسطول "ميناء يانغبو".

بالاستفادة من سياسات التعريفات الصفرية في هاينان ، فإن السفينة ، المستأجرة من ليبيريا ، معفاة من التعريفات الجمركية على الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على إيجارات استئجار السفن، مما يوفر بشكل مباشر أكثر من 10 ملايين يوان (حوالي 1.4 مليون دولار) في التكاليف.

تظهر حالة هذه السفينة كيف أن العمليات الجمركية الخاصة المقبلة في جميع أنحاء الجزيرة مستعدة لتسريع الانفتاح ذي المعايير العالية وتقديم فوائد واضحة للشركات العاملة في "ميناء التجارة الحرة".

عند سماع تقرير عمل حول "ميناء التجارة الحرة" في أوائل نوفمبر ، أشاد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بالعمليات الجمركية الخاصة باعتبارها خطوة تاريخية لتوسيع الانفتاح ذي المعايير العالية وتعزيز اقتصاد عالمي مفتوح. ودعا إلى بذل الجهود لتسهيل التدفقات عبر الحدود لعوامل الإنتاج بشكل أفضل والسعي إلى خلق بيئة أعمال من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وعالمية.

تدفقات السلع عبر الحدود ، بيئة أعمال من الدرجة الأولى

بعد الإطلاق الرسمي ، ستطبق "هاينان" نموذجًا خاصًا للإشراف على وصول أكثر حرية في الخط الأول ، ووصول منظم في الخط الثاني ، وتدفق حر داخل الجزيرة. سيسمح هذا النظام الجمركي ذي المستويين بتجارة أكثر حرية بين "هاينان" والمناطق خارج الحدود الجمركية للصين ، مع الحفاظ على الضوابط الجمركية القياسية للبر الرئيسي.

وأشار "وانغ تشانغلين"، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، في مؤتمر صحفي في يوليو ، إلى أن الحدود بين "ميناء هاينان للتجارة الحرة" والمناطق الخارجية تشكل "الخط الأول" الذي يُسمح فيه بتدفق البضائع بحرية وراحة أكبر ، وقال إن نسبة خطوط التعريفات الجمركية ذات المنتجات ذات التعريفات الصفرية في "ميناء هاينان للتجارة الحرة" سترتفع من 21 في المائة إلى 74 في المائة.

قال "وانغ" إن المنتجات المستوردة التي تخضع لمعالجة ذات قيمة مضافة بنسبة 30 في المائة على الأقل في "هاينان" يمكن أن تدخل البر الرئيسي دون رسوم جمركية. وأضاف أن بعض السلع المحظورة حاليًا أو المقيدة على الصعيد الوطني ستستفيد من سياسات مفتوحة في "هاينان".

"هاينان" مستعدة لاستغلال هذه الفرصة لتحقيق المزيد من التنمية.

على مدى السنوات الخمس الماضية ، استخدمت "هاينان" استثمارات أجنبية فعلية بقيمة 102.5 مليار يوان ، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 14.6 في المائة ، مما جذب الاستثمار من 176 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أن يكتسب هذا الاتجاه الإيجابي مزيدًا من الزخم بعد أن تبدأ "هاينان" عمليات جمركية خاصة.

وستكون ثمانية موانئ بمثابة نقاط دخول من الدرجة الأولى ، مما يسمح بالتخليص السريع للواردات المؤهلة ، في حين أن 10 موانئ من الدرجة الثانية ستدير البضائع التي تدخل البر الرئيسي.

استنادًا إلى الدخول الحالي بدون تأشيرة للمسافرين من 85 دولة ، تخطط السلطات المحلية لتوسيع عدد البلدان المؤهلة وتطبيق سياسات إقامة أكثر مرونة وجذابة بمجرد تطبيق العمليات الجمركية الخاصة.

إلى جانب ذلك ، تقوم "هاينان" أيضًا بتجربة قائمة سلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود ، مما يمنح المستثمرين الأجانب معاملة وطنية في القطاعات الرئيسية بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والتعليم.

بالتماشي مع السياسات ، تتسارع جهود التوسع والترقية في ميناء "يانغبو"، الذي يعمل كمركز لوجستي أساسي لـ "ميناء التجارة الحرة".

وقال "دو تشونغ ساي"، نائب المدير العام لمركز عمليات الإنتاج لميناء "هاينان" ومجموعة الموانئ الدولية للشحن ، إنه تجري إضافة مراسي جديدة بسعة إجمالية 200،000 طن ، ويتم توسيع الشبكة الحالية التي تضم 58 طريقًا شحنًا لتعزيز كفاءة تدفق البضائع وتعزيز تواصل "هاينان" مع الأسواق العالمية.

يشير الاقتصادي "لي داكوي" من "جامعة تسينغوا" أن الصين مستعدة لأحد أهم جولات فتح السوق. وأشار "لي" إلى أن هاينان ستصبح منطقة جمركية خاصة وميدان اختبار للإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقًا ، وأشاد بـ "هاينان" لأهميتها البالغة لفتح أبواب الصين الأوسع المقبلة للشركات والتقنيات الأجنبية.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى النقر على الرابط التالي:

https://news.cgtn.com/news/2025-11-18/Hainan-FTP-A-key-gateway-for-China-s-high-level-opening-up-1IoDQHdQF5m/p.html