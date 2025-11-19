CGTN：海南自由貿易港：中国のハイレベル開放への重要な入り口

12 月18 日に中国海南自由貿易港が島全域で特別通関業務を正式に開始する1 か月前、CGTN は新しい通関業務の意味を説明する記事を掲載しました。同報告書は、この画期的な一歩を、中国の高レベルの対外開放に向けた取り組みにおける重要な節目として強調し、制度の透明性を促進し、商品、資本、サービスのよりスムーズで自由な流れを可能にする中国の役割を強調しています。

北京、2025年11月19日 /PRNewswire/ -- 今から1か月後の12月18日、海南島自由貿易港（FTP）は、待望の全島規模の特別通関業務を正式に開始します。

進水に先立ち、Hainan International Ship Registration Administrationは半潜水型船舶「祥泰口」の裸傭船登録を完了しました。これは、中国初のゼロ関税裸傭船輸入船が楊浦港の船隊に正式に加わったことを意味します。

海南省の無関税政策の恩恵を受け、リベリアからチャーターされたこの船舶は輸入関税とチャーター料に対する付加価値税が免除され、直接的に1,000万元（約140万ドル）以上のコストを節約します。

この船舶の事例は、今後実施される島全域の特別通関業務がいかにして高水準の開放を加速させ、FTPで事業を展開する企業に目に見える利益をもたらすかを示しています。

中国のXi Jinping国家主席は11月初旬、FTPに関する活動報告を聞いて、特別税関活動を「高水準の開放を拡大し、開放型世界経済を推進する画期的な動きだ」と称賛しました。彼は、生産要素の国境を越えた流れをより円滑にし、市場志向で法に基づき国際化された一流のビジネス環境を作り出す努力をするよう呼びかけました。

国境を越えた物品の流れ、一流のビジネス環境

正式運用開始後、海南省は、第一線ではより自由なアクセス、第二線では規制されたアクセス、島内では自由な流れという特別な監視モデルを実施する予定です。この二層制の税関制度により、中国本土の標準的な税関管理を維持しながら、海南島と中国の税関境界外の地域との間のより自由な貿易が可能になります。

National Development and Reform CommissionのWang Changlin副主任は、「Hainan FTPと海外地域との境界が、物品がより自由かつ便利に流通できる『第一線』を形成していると指摘し、7月の記者会見で、Hainan FTPにおける無関税品目の関税品目の割合が21％から74％に増加します」と述べました。

Wang氏は、「海南省で少なくとも30％の付加価値加工を施された輸入製品は無関税で中国本土に輸入できます」と述べています。同氏は、「現在全国で禁止または制限されている特定の品目については、海南省では開放政策が適用されるでしょう」と付け加えました。

海南省は、この機会を活用してさらなる発展を実現する準備ができています。

過去5年間、海南省は実際に1,025億元の外国投資を活用し、年平均成長率は14.6％で、176の国と地域から投資を誘致しました。海南省が特別通関業務を開始すれば、この好ましい傾向はさらに加速すると予想されます。

8つの港が第一層の入国地点として機能し、条件を満たした輸入品の迅速な通関を可能にする一方、10の第二層の港は中国本土に入ってくる商品を管理します。

地方当局は、現在85か国からの旅行者に対してビザなし入国を認めていることを踏まえ、特別通関手続きの施行後、対象国の数を拡大し、より柔軟で魅力的な滞在政策を導入することを計画しています。

さらに、海南省は国境を越えたサービス貿易に関するネガティブ・リストの試験運用も行っており、金融、医療、教育など主要分野で外国投資家に内国民待遇を与えています。

こうした政策に沿って、FTPの中核物流拠点として機能する楊浦港では、拡張と改修の取り組みが加速しています。

Hainan Port and Shipping International Port GroupのProduction Operations Center副センター長Du Chengcai氏は、「貨物の流れの効率をさらに高め、海南島と世界市場のつながりを強化するために、合計20万トンの新しいバースが追加され、既存の58の航路ネットワークが拡張されています」と述べています。

Tsinghua大学の経済学者、Li Daokui氏は、「中国は最も重要な市場開放の一つに向けて準備を整えています」と指摘しています。Li氏は、「海南省は特別関税地域となり、より広範な経済改革の実験場となる予定です」と指摘し、「海南省は今後中国が外国企業や技術に対してより広い扉を開くための中核となります」と称賛しました。

