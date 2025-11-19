CGTN : Free Trade Port (FTP) de Hainan : une porte d'entrée essentielle pour l'ouverture stratégique de la Chine

Un mois avant le lancement officiel des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île du port de libre-échange (Free Trade Port, FTP) de Hainan, le 18 décembre, CGTN a publié un article expliquant ce que signifient les nouvelles opérations douanières. Il souligne que cette étape historique constitue un jalon essentiel dans les efforts déployés par la Chine pour atteindre un niveau d'ouverture élevé et insiste sur le rôle de cette dernière dans la promotion de la transparence institutionnelle et dans la facilitation et la libéralisation de la circulation des biens, des capitaux et des services.

PÉKIN, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans un mois, le 18 décembre, les opérations douanières spéciales très attendues à l'échelle de l'île du port de libre-échange (Free Trade Port, FTP) de Hainan seront officiellement lancées.

Avant le lancement, l'administration internationale d'enregistrement des navires de Hainan a achevé l'enregistrement de l'affrètement coque nue du Xiang Tai Kou, un navire semi-submersible. Il marque l'entrée officielle dans la flotte du port de Yangpu du premier navire importé en affrètement coque nue, exempt de droits de douane.

Bénéficiant des politiques de tarif zéro mises en place à Hainan, le navire, affrété depuis le Liberia, est exempté des droits d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers d'affrètement, ce qui permet d'économiser directement plus de 10 millions de yuans (environ 1,4 million de dollars) de coûts.

Le cas de ce navire montre que les prochaines opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île sont sur le point d'accélérer l'ouverture à des normes élevées et d'apporter des avantages visibles aux entreprises opérant dans le FTP.

Lors de l'audition d'un rapport de travail sur le FTP au début du mois de novembre, le président chinois Xi Jinping a salué les opérations douanières spéciales comme une mesure historique visant à étendre l'ouverture à des normes élevées et à promouvoir l'ouverture de l'économie mondiale. Il a appelé à des efforts pour mieux faciliter les flux transfrontaliers de facteurs de production et s'efforcer de créer un environnement commercial de premier ordre, axé sur le marché, fondé sur le droit et internationalisé.

Flux transfrontaliers de marchandises, environnement commercial de premier ordre

Après le lancement officiel, Hainan mettra en œuvre un modèle de supervision spécial comprenant un accès plus libre à la première ligne, un accès réglementé à la deuxième ligne et une libre circulation à l'intérieur de l'île. Ce système douanier à deux niveaux permettra de libéraliser les échanges entre Hainan et les régions situées en dehors de la frontière douanière de la Chine, tout en maintenant des contrôles douaniers standard pour la Chine continentale.

Notant que la frontière entre le FTP de Hainan et les régions d'outre-mer constitue la « première ligne », par laquelle les marchandises peuvent circuler plus librement et plus facilement, Wang Changlin, directeur adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré lors d'une conférence de presse en juillet que la proportion de lignes tarifaires avec des produits à tarif zéro dans le FTP de Hainan passera de 21 % à 74 %.

M. Wang a avancé que les produits importés subissant une transformation à valeur ajoutée d'au moins 30 % à Hainan peuvent entrer sur le continent en franchise de droits. Il a ajouté que certains produits actuellement interdits ou soumis à des restrictions au niveau national bénéficieront de politiques d'ouverture à Hainan.

Hainan est prête à saisir cette opportunité pour poursuivre son développement.

Au cours des cinq dernières années, Hainan a utilisé des investissements étrangers réels de 102,5 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel moyen de 14,6 %, attirant des investissements de 176 pays et régions. Cette tendance positive devrait s'accentuer après le lancement des opérations douanières spéciales à Hainan.

Huit ports serviront de points d'entrée de premier niveau, permettant un dédouanement accéléré pour les importations qualifiées, tandis que dix ports de second niveau géreront les marchandises entrant sur le continent.

Sur la base de l'exemption de visa accordée aux voyageurs de 85 pays, les autorités locales prévoient d'élargir le nombre de pays éligibles et d'introduire des politiques de séjour plus souples et plus attrayantes une fois que les opérations douanières spéciales seront en vigueur.

Par ailleurs, Hainan pilote également une liste négative pour les échanges transfrontaliers de services, accordant aux investisseurs étrangers le traitement national dans des secteurs clés tels que la finance, la santé et l'éducation.

Conformément aux politiques, les efforts d'expansion et de modernisation s'accélèrent dans le port de Yangpu, qui sert de plaque tournante logistique pour le FTP.

Du Chengcai, directeur général adjoint du centre des opérations de production du Hainan Port and Shipping International Port Group, a déclaré qu'un total de nouveaux postes d'amarrage de 200 000 tonnes étaient en cours d'ajout, et que le réseau existant de 58 routes maritimes était en cours d'extension afin d'améliorer l'efficacité des flux de marchandises et de renforcer la connectivité de Hainan avec les marchés mondiaux.

L'économiste Li Daokui, de l'université de Tsinghua, observe que la Chine est sur le point de connaître l'un de ses plus importants cycles d'ouverture des marchés. Notant que Hainan est appelée à devenir une zone douanière spéciale et un terrain d'essai pour des réformes économiques plus vastes, M. Li a salué Hainan comme un élément central de l'ouverture prochaine de la Chine aux entreprises et aux technologies étrangères.

Pour plus d'informations, veuillez consulter :

https://news.cgtn.com/news/2025-11-18/Hainan-FTP-A-key-gateway-for-China-s-high-level-opening-up-1IoDQHdQF5m/p.html