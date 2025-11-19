CGTN: Puerto de libre comercio de Hainan: una puerta de entrada clave para la apertura de alto nivel de China

Un mes antes del lanzamiento oficial de las operaciones aduaneras especiales en toda la isla del Puerto de Libre Comercio de Hainan de China el 18 de diciembre, CGTN publicó un artículo que explicaba qué implicaban las nuevas operaciones aduaneras. El artículo destaca este avance histórico como un hito clave en el esfuerzo de China por lograr una mayor apertura y destaca su papel en promover la transparencia institucional y en facilitar flujos más fluidos y libres de bienes, capitales y servicios.

BEIJING, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dentro de un mes, el 18 de diciembre, se pondrán oficialmente en marcha las tan esperadas operaciones aduaneras especiales en toda la isla del Puerto de Libre Comercio (FTP, por sus siglas en inglés) de Hainan.

La Administración Internacional de Registro de Buques de Hainan completó el registro de flete a casco desnudo para el Xiang Tai Kou, un buque semisumergible, antes de su botadura. Este lanzamiento marca la entrada oficial del primer buque de importación chino de flete a casco desnudo y con arancel cero a la flota del puerto de Yangpu.

Gracias a las políticas de arancel cero de Hainan, el buque, fletado a Liberia, está exento de aranceles de importación e impuesto al valor agregado sobre los alquileres de flete, lo que supone un ahorro directo de más de 10 millones de yuanes (aproximadamente 1,4 millones de dólares) en costos.

El caso de este buque demuestra cómo las próximas operaciones aduaneras especiales en toda la isla están preparadas para acelerar la apertura de alto nivel y brindar beneficios visibles a las empresas que operan en el puerto de libre comercio.

Tras escuchar un informe de trabajo sobre el puerto de libre comercio a principios de noviembre, el presidente de China Xi Jinping elogió las operaciones aduaneras especiales como un avance histórico para ampliar la apertura de alto nivel y promover una economía mundial abierta. Pidió que se redoblaran los esfuerzos para facilitar mejor los flujos transfronterizos de factores de producción y para crear un entorno empresarial de primer orden orientado al mercado, basado en el derecho e internacionalizado.

Flujos transfronterizos de mercancías, entorno empresarial de primera clase

Tras su inauguración oficial, Hainan implementará un modelo especial de supervisión con acceso más libre en la primera línea, acceso regulado en la segunda y libre circulación dentro de la isla. Este sistema aduanero de dos niveles permitirá un comercio más libre entre Hainan y las zonas fuera de la frontera aduanera de China y, al mismo tiempo, mantendrá los controles aduaneros estándar en el territorio continental.

Al señalar que la frontera entre el puerto de libre comercio de Hainan y las regiones de ultramar forma la "primera línea", a través de la cual las mercancías pueden fluir con mayor libertad y comodidad, Wang Changlin, subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, declaró en una conferencia de prensa en julio que la proporción de líneas arancelarias con productos de arancel cero en el puerto de libre comercio de Hainan aumentará del 21 al 74 por ciento.

Wang afirmó que los productos importados que se sometan a un procesamiento con valor agregado de al menos el 30 por ciento en Hainan podrán ingresar al territorio continental sin aranceles. Añadió que ciertos productos actualmente prohibidos o restringidos a nivel nacional gozarán de políticas abiertas en Hainan.

Hainan está preparada para aprovechar esta oportunidad para lograr un mayor desarrollo.

En los últimos cinco años, Hainan ha utilizado una inversión extranjera real de 102.500 millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual promedio del 14,6 por ciento, lo que atrajo inversiones de 176 países y regiones. Se espera que esta tendencia positiva cobre aún más fuerza después de que Hainan inicie operaciones aduaneras especiales.

Ocho puertos servirán como puntos de entrada de primer nivel, lo que permitirá despachar de forma más rápida las importaciones que cumplan los requisitos, mientras que 10 puertos de segundo nivel gestionarán las mercancías que entren en el territorio continental.

Basándose en la entrada sin visado ya existente para viajeros procedentes de 85 países, las autoridades locales planean ampliar la cantidad de países elegibles e introducir políticas de estancia más flexibles y atractivas una vez que entren en vigor las operaciones aduaneras especiales.

Además, Hainan también está probando una lista negativa para el comercio transfronterizo de servicios, al otorgar a los inversores extranjeros un trato nacional en sectores clave como las finanzas, la salud y la educación.

En consonancia con las políticas, los esfuerzos de expansión y modernización están cobrando impulso en el puerto de Yangpu, que sirve como centro logístico clave del puerto de libre comercio.

Du Chengcai, subdirector general del Centro de Operaciones de Producción del Grupo Portuario Internacional de Hainan Port and Shipping, afirmó que se están añadiendo un total de 200.000 nuevos muelles con capacidad para 200.000 toneladas y que se está ampliando la red existente de 58 rutas marítimas para mejorar aún más la eficiencia del flujo de carga y fortalecer la conectividad de Hainan con los mercados mundiales.

El economista Li Daokui, de la Universidad de Tsinghua, observa que China está preparada para una de sus rondas de apertura de mercado más importantes. Tras señalar que Hainan está destinada a convertirse en una zona aduanera especial y un campo de pruebas para reformas económicas más amplias, Li elogió a Hainan como un punto fundamental para la próxima apertura de China hacia empresas y tecnologías extranjeras.

