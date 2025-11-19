CGTN:Puerto de libre comercio de Hainan: Una puerta de entrada clave para la apertura de alto nivel de China

Un mes antes del lanzamiento oficial, el 18 de diciembre, de las operaciones aduaneras especiales en toda la isla del Puerto de Libre Comercio de Hainan, CGTN publicó un artículo explicando el significado de estas nuevas operaciones. El artículo destaca este paso histórico como un hito clave en el esfuerzo de China por lograr una mayor apertura y subraya su papel en la promoción de la transparencia institucional y la facilitación de flujos más fluidos y libres de bienes, capitales y servicios

PEKÍN, 19 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Dentro de un mes, el 18 de diciembre, se pondrán en marcha oficialmente las tan esperadas operaciones aduaneras especiales en toda la isla del Puerto de Libre Comercio de Hainan (FTP).

Antes de su botadura, la Administración Internacional de Registro de Buques de Hainan completó el registro de fletamento a casco desnudo del Xiang Tai Kou, un buque semisumergible. Esto marca la entrada oficial del primer buque de importación chino fletado a casco desnudo con arancel cero a la flota del puerto de Yangpu.

Gracias a las políticas de arancel cero de Hainan, el buque, fletado a Liberia, está exento de aranceles de importación e impuesto al valor agregado sobre los alquileres de fletamento, lo que supone un ahorro directo de más de 10 millones de yuanes (aproximadamente 1,4 millones de dólares) en costes.

El caso de este buque demuestra cómo las próximas operaciones aduaneras especiales en toda la isla están preparadas para acelerar la apertura de alto nivel y ofrecer beneficios visibles a las empresas que operan en la Zona Franca.

Tras escuchar un informe sobre el Programa de Comercio Exterior (PCE) a principios de noviembre, el presidente chino Xi Jinping elogió las operaciones aduaneras especiales como un hito para ampliar la apertura de alto nivel y promover una economía mundial abierta. Instó a redoblar los esfuerzos para facilitar el flujo transfronterizo de factores de producción y a crear un entorno empresarial de primer nivel, orientado al mercado, basado en el derecho e internacionalizado.

Flujos transfronterizos de mercancías, entorno empresarial de primera clase

Tras su lanzamiento oficial, Hainan implementará un modelo especial de supervisión que contempla un acceso más libre en la primera línea, un acceso regulado en la segunda y libre circulación dentro de la isla. Este sistema aduanero de dos niveles permitirá un comercio más fluido entre Hainan y las zonas fuera de la frontera aduanera de China, manteniendo al mismo tiempo los controles aduaneros estándar para el territorio continental.

Al señalar que la frontera entre el FTP de Hainan y las regiones de ultramar forma la "primera línea", a través de la cual las mercancías pueden fluir con mayor libertad y comodidad, Wang Changlin, subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, declaró en una conferencia de prensa en julio que la proporción de líneas arancelarias con productos de arancel cero en el FTP de Hainan aumentará del 21 por ciento al 74 por ciento.

Wang afirmó que los productos importados que se sometan a un procesamiento con valor agregado de al menos el 30% en Hainan podrán entrar en el territorio continental sin aranceles. Añadió que ciertos productos actualmente prohibidos o restringidos a nivel nacional gozarán de políticas de libre comercialización en Hainan.

Hainan está preparada para aprovechar esta oportunidad para lograr un mayor desarrollo.

En los últimos cinco años, Hainan ha atraído inversión extranjera directa por valor de 102.500 millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual promedio del 14,6%, procedente de 176 países y regiones. Se prevé que esta tendencia positiva se consolide aún más tras la puesta en marcha de operaciones aduaneras especiales en Hainan.

Ocho puertos servirán como puntos de entrada de primer nivel, permitiendo un despacho acelerado para las importaciones que cumplan los requisitos, mientras que 10 puertos de segundo nivel gestionarán las mercancías que entren en el territorio continental.

Partiendo de la entrada sin visado ya existente para viajeros procedentes de 85 países, las autoridades locales planean ampliar el número de países elegibles e introducir políticas de estancia más flexibles y atractivas una vez que entren en vigor las operaciones aduaneras especiales.

Además, Hainan también está probando una lista negativa para el comercio transfronterizo de servicios, otorgando a los inversores extranjeros un trato nacional en sectores clave como las finanzas, la sanidad y la educación.

En consonancia con las políticas, los esfuerzos de expansión y modernización están cobrando impulso en el puerto de Yangpu, que sirve como centro logístico clave del FTP.

Du Chengcai, subdirector general del Centro de Operaciones de Producción del Grupo Portuario Internacional de Hainan Port and Shipping, indicó que se están añadiendo un total de 200.000 nuevos muelles con capacidad para 200.000 toneladas, y que se está ampliando la red existente de 58 rutas marítimas para mejorar aún más la eficiencia del flujo de carga y fortalecer la conectividad de Hainan con los mercados globales.

El economista Li Daokui, de la Universidad de Tsinghua, observa que China se encuentra a las puertas de una de sus rondas más significativas de apertura de mercado. Tras señalar que Hainan se convertirá en una zona aduanera especial y un campo de pruebas para reformas económicas más amplias, Li destacó el papel fundamental de Hainan en la próxima apertura de China a empresas y tecnologías extranjeras.

Para más información, haga clic en:

https://news.cgtn.com/news/2025-11-18/Hainan-FTP-A-key-gateway-for-China-s-high-level-opening-up-1IoDQHdQF5m/p.html