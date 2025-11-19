CGTN: Svobodný obchodní přístav Chaj-nan: klíčová brána pro vysokou úroveň otevřenosti Číny
News provided byCGTN
Nov 19, 2025, 11:19 ET
Měsíc před oficiálním spuštěním zvláštních celních operací v čínském přístavu volného obchodu Chaj-nan na celém ostrově, které se uskuteční 18. prosince, zveřejnila čínská státní televizní stanice CGTN článek vysvětlující význam nových celních operací. Zdůrazňuje tento významný krok jako klíčový milník v úsilí Číny o vysokou úroveň otevřenosti a podtrhuje jeho roli při podpoře institucionální transparentnosti a umožnění plynulejšího a volnějšího toku zboží, kapitálu a služeb.
PEKING, 19. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Za měsíc, 18. prosince, bude oficiálně spuštěna dlouho očekávaná celní operace v rámci svobodného obchodního přístavu Chaj-nan (FTP) na celém ostrově.
Před spuštěním dokončila Mezinárodní správa registrace lodí v Chaj-nanu registraci pronájmu lodě Xiang Tai Kou, poloponorného plavidla. To znamená oficiální vstup první čínské lodě s nulovým clem a pronájmem bez posádky do flotily přístavu Jang-pchu.
Díky politice nulových cel v Chaj-nanu je loď pronajatá z Libérie osvobozena od dovozních cel a daně z přidané hodnoty z pronájmu, což přímo ušetří více než 10 milionů jüanů (přibližně 1,4 milionu dolarů) na nákladech.
Případ této lodi ukazuje, jak připravované speciální celní operace na celém ostrově urychlí vysoký standard otevřenosti a přinesou viditelné výhody podnikům působícím v FTP.
Po vyslechnutí pracovní zprávy o FTP na začátku listopadu ocenil čínský prezident Si Ťin-pching speciální celní operace jako významný krok k rozšíření vysokého standardu otevřenosti a podpoře otevřené světové ekonomiky. Vyzval k úsilí o lepší usnadnění přeshraničních toků výrobních faktorů a k vytvoření prvotřídního podnikatelského prostředí, které bude orientováno na trh, založeno na právních předpisech a internacionalizováno.
Přeshraniční toky zboží, prvotřídní podnikatelské prostředí
Po oficiálním spuštění bude Chaj-nan zavádět speciální model dohledu s volnějším přístupem na první linii, regulovaným přístupem na druhé linii a volným tokem v rámci ostrova. Tento dvoustupňový celní systém umožní volnější obchod mezi Chaj-nanem a oblastmi mimo celní hranice Číny, přičemž budou zachovány standardní celní kontroly pro pevninskou část země.
Wang Changlin, zástupce vedoucího Národní komise pro rozvoj a reformy, na tiskové konferenci v červenci uvedl, že hranice mezi chaj-nanským FTP a zámořskými regiony tvoří „první linii", přes kterou může zboží proudit volněji a pohodlněji, a že se podíl celních položek s nulovým clem v chaj-nanském FTP zvýší z 21 % na 74 %.
Wang uvedl, že dovážené produkty, které v Chaj-nanu projdou zpracováním s přidanou hodnotou nejméně 30 %, mohou vstoupit na pevninu bez cla. Dodal, že některé zboží, které je v současné době celostátně zakázáno nebo omezeno, bude v Chaj-nanu podléhat otevřené politice.
Chaj-nan je připraven tuto příležitost využít k dalšímu rozvoji.
Za posledních pět let využil Chaj-nan skutečné zahraniční investice ve výši 102,5 miliardy jüanů s průměrným ročním tempem růstu 14,6 procenta a přilákal investice ze 176 zemí a regionů. Očekává se, že tento pozitivní trend nabere na síle poté, co Chaj-nan zahájí speciální celní operace.
Osm přístavů bude sloužit jako vstupní body první úrovně, které umožní zrychlené odbavení kvalifikovaných dovozů, zatímco 10 přístavů druhé úrovně bude spravovat zboží vstupující na pevninu.
Na základě stávajícího bezvízového vstupu pro cestující z 85 zemí plánují místní úřady po zavedení zvláštních celních operací rozšířit počet způsobilých zemí a zavést flexibilnější a atraktivnější pobytovou politiku.
Kromě toho Chaj-nan také pilotně zavádí negativní seznam pro přeshraniční obchod se službami, který zahraničním investorům poskytuje celostátní přístup v klíčových odvětvích, včetně financí, zdravotnictví a vzdělávání.
V souladu s touto politikou se zrychlují snahy o rozšíření a modernizaci přístavu Jang-pchu, který slouží jako hlavní logistické centrum FTP.
Du Chengcai, zástupce generálního ředitele Centra produkčních operací přístavu na Chaj-nanu a Mezinárodní přepravní skupiny pro přístav, uvedl, že se přidávají nová kotviště o kapacitě 200 000 tun a rozšiřuje se stávající síť 58 námořních tras, aby se dále zvýšila efektivita toku nákladu a posílilo propojení Chaj-nanu s globálními trhy.
Ekonom Li Daokui z univerzity Tsinghua poznamenává, že se Čína chystá na jedno ze svých nejvýznamnějších otevření trhu. Li poukazuje na to, že se Chaj-nan stane zvláštní celní zónou a zkušebním terénem pro širší ekonomické reformy, a chválí Chaj-nan jako klíčový bod pro nadcházející větší otevření Číny zahraničním společnostem a technologiím.
Další informace naleznete na:
https://news.cgtn.com/news/2025-11-18/Hainan-FTP-A-key-gateway-for-China-s-high-level-opening-up-1IoDQHdQF5m/p.html
Share this article