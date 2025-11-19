CGTN: Prístav voľného obchodu Hainan: Kľúčová brána pre otváranie Číny na vysokej úrovni
Nov 19, 2025, 11:31 ET
Mesiac pred oficiálnym spustením špeciálnych colných operácií čínskeho Prístavu voľného obchodu Hainan po celom ostrove 18. decembra publikovalo spravodajstvo CGTN článok s vysvetlením, čo znamenajú nové colné operácie. Tento prelomový krok je kľúčovým míľnikom v úsilí Číny o dosiahnutie vysokej úrovne otvorenosti a zdôrazňuje jej úlohu pri podpore inštitucionálnej transparentnosti a dosiahnutí plynulejšieho a voľnejšieho toku tovaru, kapitálu a služieb.
PEKING, 19. november 2025 /PRNewswire/ – O mesiac, 18. decembra, sa oficiálne spustia dlho očakávané špeciálne colné operácie Prístavu voľného obchodu Hainan (FTP) po celom ostrove.
Pred spustením dokončil Medzinárodný úrad pre registráciu lodí Hainan registráciu lode bez posádky pre poloponorné plavidlo Xiang Tai Kou. Znamená to oficiálny vstup prvej čínskej lode zazmluvnenej na dovoz s nulovými clami bez posádky do flotily prístavu Yangpu.
Vďaka nulovým clám ostrova Hainan, je loď zazmluvnená z Libérie oslobodená od dovozných ciel a dane z pridanej hodnoty z prenájmu, čím priamo ušetrí na nákladoch viac ako 10 miliónov juanov (približne 1,4 milióna dolárov).
Príklad tohto plavidla demonštruje, akým spôsobom sú nadchádzajúce špeciálne colné operácie po celom ostrove pripravené urýchliť otváranie sa na vysokej úrovni a priniesť viditeľné výhody podnikom pôsobiacim v oblasti FTP.
Čínsky prezident Xi Jinping označil začiatkom novembra po vypočutí pracovnej správy o FTP špeciálne colné operácie za prelomový krok k rozšíreniu vysokokvalitného otvárania sa a podpore otvorenej svetovej ekonomiky. Vyzval k snahe o uľahčovanie cezhraničných tokov pre faktory výroby a k vytvoreniu prvotriedneho podnikateľského prostredia, ktoré je trhovo orientované, založené na zákone a internacionalizované.
Cezhraničné toky tovaru, prvotriedne podnikateľské prostredie
Po oficiálnom spustení zavedie Hainan špeciálny model dohľadu s voľnejším prístupom v prvej línii, regulovaným prístupom v druhej línii a voľným pohybom v rámci ostrova. Tento dvojstupňový colný systém umožní voľnejší obchod medzi Hainanom a oblasťami mimo colných hraníc Číny, pričom pre pevninskú Čínu sa zachová štandardná colná kontrola.
Wang Changlin, zástupca predsedu Národnej rozvojovej a reformnej komisie, na tlačovej konferencii v júli uviedol, že hranica medzi hainanským FTP a zámorskými regiónmi tvorí „prvú líniu", cez ktorú môže tovar prúdiť voľnejšie a praktickejšie, pričom podiel colných položiek s nulovými clami v hainanskom FTP sa zvýši z 21 percent na 74 percent.
Wang uviedol, že dovážané produkty, ktoré prechádzajú v Hainane spracovaním s pridanou hodnotou aspoň 30 percent, môžu vstúpiť na pevninu bez colných sadzieb. Dodal, že niektoré druhy tovaru, ktoré sú v súčasnosti v celej krajine zakázané alebo obmedzené, budú v Hainane využívať otvorené pravidlá.
Hainan je pripravený využiť túto príležitosť na svoj ďalší rozvoj.
Za posledných päť rokov Hainan využil reálne zahraničné investície vo výške 102,5 miliardy juanov s priemernou ročnou mierou rastu 14,6 % a prilákal investície zo 176 krajín a regiónov. Očakáva sa, že tento pozitívny trend sa ešte urýchli po tom, čo Hainan zavedie špeciálne colné operácie.
Osem prístavov bude slúžiť ako vstupné body prvého stupňa, čo umožní urýchlené colné odbavenie kvalifikovaného importu, zatiaľ čo 10 prístavov druhého stupňa bude spravovať tovar, ktorý vstupuje na pevninu.
Potom, ako vstúpia do účinnosti špeciálne colné opatrenia, plánujú miestne úrady na základe existujúceho bezvízového styku pre cestujúcich z 85 krajín rozšíriť počet oprávnených krajín a zaviesť flexibilnejšie a atraktívnejšie podmienky na pobyt.
Okrem toho Hainan pilotne zavádza negatívny zoznam pre cezhraničný obchod so službami, ktorý zahraničným investorom poskytuje národné zaobchádzanie v kľúčových sektoroch vrátane financií, zdravotníctva a vzdelávania.
V súlade s predpismi sa v prístave Yangpu, ktorý slúži ako hlavné logistické centrum FTP, zrýchľujú snahy o expanziu a modernizáciu.
Du Chengcai, zástupca generálneho riaditeľa Centra výrobných operácií prístavu Hainan a skupiny Shipping International Port Group, uviedol, že sa pridáva celkovo 200 000 ton nových kotvísk a rozširuje sa existujúca sieť 58 lodných trás s cieľom ďalej zvyšovať efektivitu toku nákladu a posilniť prepojenie Hainanu s globálnymi trhmi.
Ekonóm Li Daokui z Univerzity Tsinghua poznamenáva, že Čína je pripravená na jedno zo svojich najvýznamnejších kôl otvárania trhu. Li poznamenal, že Hainan sa stane špeciálnou colnou oblasťou a testovacím priestorom pre širšie hospodárske reformy, pričom vyzdvihol Hainan ako ústredný bod pre nadchádzajúce širšie otvorenie Číny zahraničným spoločnostiam a technológiám.
