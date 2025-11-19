CGTN: Хайнаньский порт свободной торговли: ключевой шлюз для открытости Китая на высоком уровне

За месяц до официального запуска 18 декабря специальных таможенных операций в Хайнаньском порту свободной торговли в Китае CGTN опубликовала статью, объясняющую, что означают новые таможенные операции. В нем подчеркивается этот знаменательный шаг в качестве ключевой вехи в усилиях Китая по обеспечению открытости на высоком уровне и отмечается его роль в содействии институциональной прозрачности и обеспечении более открытых и свободных потоков товаров, капитала и услуг.

ПЕКИН , 19 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Через месяц, 18 декабря, будет официально запущено долгожданное специальное таможенное оформление Хайнаньского порта свободной торговли (FTP) для всего острова.

В преддверии запуска Хайнаньская международная администрация регистрации судов завершила регистрацию бербоут-чартера для полупогружного судна Xiang Tai Kou. Это знаменует собой официальный вход первого китайского импортного судна с нулевым тарифом, зафрахтованного бербоут-чартером, в флот порта Янпу.

Благодаря политике нулевых тарифов Хайнаня судно, зафрахтованное в Либерии, освобождается от импортных тарифов и налога на добавленную стоимость на арендную плату, что напрямую экономит более 10 миллионов юаней (примерно 1,4 миллиона долларов).

Случай с этим судном демонстрирует, как предстоящие специальные таможенные операции на всем острове готовы ускорить открытие по высоким стандартам и предоставить видимые преимущества предприятиям, работающим в FTP.

Заслушав отчет о работе по FTP в начале ноября, президент Китая Си Цзиньпин приветствовал специальные таможенные операции как знаменательный шаг по расширению открытости на высоком уровне и продвижению открытой мировой экономики. Он призвал прилагать усилия для лучшего облегчения трансграничных потоков факторов производства и стремиться к созданию первоклассной бизнес-среды, ориентированной на рынок, основанной на законодательстве и интернационализированной.

Трансграничные потоки товаров, первоклассная бизнес-среда

После официального запуска Хайнань внедрит специальную модель надзора за более свободным доступом на первой линии, регулируемым доступом на второй линии и свободным потоком в пределах острова. Эта двухуровневая таможенная система обеспечит более свободную торговлю между Хайнанем и районами за пределами таможенной границы Китая, сохраняя при этом стандартный таможенный контроль для материка.

Отметив, что граница между Хайнаньским FTP и зарубежными регионами образует «первую линию», через которую товары могут перемещаться более свободно и удобно, Ван Чанлинь (Wang Changlin), заместитель главы Национальной комиссии по развитию и реформам, заявил на пресс-конференции в июле, что доля тарифных позиций с нулевыми тарифами в Хайнаньском FTP увеличится с 21 до 74 процентов.

Ван сказал, что импортные продукты, которые проходят не менее 30-процентную переработку с добавленной стоимостью на Хайнане, могут беспошлинно ввозиться на материк. Он добавил, что некоторые товары, которые в настоящее время запрещены или ограничены по всей стране, будут пользоваться открытой политикой на Хайнане.

Хайнань готов использовать эту возможность для реализации дальнейшего развития.

За последние пять лет Хайнань использовал фактические иностранные инвестиции в размере 102,5 млрд юаней со среднегодовым темпом роста 14,6 процента, привлекая инвестиции из 176 стран и регионов. Ожидается, что эта положительная тенденция наберет обороты после того, как Хайнань начнет специальные таможенные операции.

Восемь портов будут служить точками входа первого уровня, что позволит ускорить таможенную очистку для квалифицированного импорта, в то время как 10 портов второго уровня будут управлять товарами, поступающими на материк.

Исходя из существующего безвизового въезда для путешественников из 85 стран, местные власти планируют расширить число стран, отвечающих критериям, и ввести более гибкую и привлекательную политику пребывания после вступления в силу специальных таможенных операций.

Кроме того, Хайнань также вводит негативный список для трансграничной торговли услугами, предоставляя иностранным инвесторам национальный режим в ключевых секторах, включая финансы, здравоохранение и образование.

В соответствии с политикой, усилия по расширению и модернизации набирают обороты в порту Янпу, который служит основным логистическим центром FTP.

Ду Чэнцай (Du Chengcai), заместитель генерального директора Центра производственных операций порта Хайнань и Международной портовой группы судоходства, сказал, что в общей сложности добавляются новые причалы грузоподъемностью 200 000 тонн, а существующая сеть из 58 морских маршрутов расширяется для дальнейшего повышения эффективности грузопотока и укрепления связи Хайнаня с мировыми рынками.

Экономист Ли Даокуй (Li Daokui) из Университета Цинхуа отмечает, что Китай готовится к одному из самых значительных раундов открытия рынка. Отметив, что Хайнань станет особой таможенной зоной и испытательным полигоном для более широких экономических реформ, Ли приветствовал Хайнань как центральную часть предстоящих более широких дверей Китая для иностранных компаний и технологий.

