CGTN: Freihandelshafen Hainan: Ein wichtiges Tor für Chinas Öffnung auf hohem Niveau

PEKING, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- In einem Monat, am 18. Dezember, wird das mit Spannung erwartete inselweite Sonderzollverfahren des „Hainan Free Trade Port (FTP)" offiziell eingeführt.

Im Vorfeld der Einführung hat die Hainan International Ship Registration Administration die „Bareboat-Charter"-Registrierung für die Xiang Tai Kou, ein Halbtaucherschiff, abgeschlossen. Damit wird das erste zollfreie Bareboat-Charterschiff Chinas offiziell in die Flotte des Yangpu-Hafens aufgenommen.

Das von Liberia aus gecharterte Schiff profitiert von der Nulltarifpolitik Hainans und ist von Einfuhrzöllen sowie der Mehrwertsteuer auf die Chartermiete befreit, was eine direkte Kostenersparnis von über 10 Millionen Yuan (etwa 1,4 Millionen Dollar) bedeutet.

Der Fall dieses Schiffes zeigt, wie die bevorstehenden inselweiten Sonderzollverfahren die Öffnung auf hohem Niveau beschleunigen und den in der FTP tätigen Unternehmen sichtbare Vorteile bringen werden.

Als der chinesische Präsident Xi Jinping Anfang November einen Arbeitsbericht über die FTP anhörte, begrüßte er die Sonderzollverfahren als wegweisenden Schritt zur Ausweitung der Öffnung auf hohem Niveau und zur Förderung einer offenen Weltwirtschaft. Er rief dazu auf, die grenzüberschreitenden Ströme von Produktionsfaktoren zu erleichtern sowie ein erstklassiges Unternehmensumfeld zu schaffen, das marktorientiert, rechtsbasiert und internationalisiert ist.

Grenzüberschreitende Warenströme, erstklassiges Unternehmensumfeld

Nach dem offiziellen Start wird Hainan ein spezielles Überwachungsmodell mit freiem Zugang auf der ersten Linie, reguliertem Zugang auf der zweiten Linie und freiem Verkehr innerhalb der Insel einführen. Dieses zweistufige Zollsystem wird einen freieren Handel zwischen Hainan und Gebieten außerhalb der chinesischen Zollgrenze ermöglichen, während die Standardzollkontrollen für das Festland beibehalten werden.

Wang Changlin, stellvertretender Leiter der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, wies darauf hin, dass die Grenze zwischen Hainan FTP und den Überseeregionen die „erste Linie" bildet, über die Waren freier und bequemer fließen können, und sagte auf einer Pressekonferenz im Juli, dass der Anteil der Zolllinien mit zollfreien Produkten in Hainan FTP von 21 Prozent auf 74 Prozent steigen wird.

Wang sagte, dass importierte Produkte, die in Hainan zu mindestens 30 Prozent wertsteigernd verarbeitet werden, zollfrei auf das Festland eingeführt werden können. Er fügte hinzu, dass bestimmte Waren, die derzeit landesweit verboten oder eingeschränkt sind, in Hainan einer offenen Politik unterliegen werden.

Hainan ist bereit, diese Gelegenheit zur weiteren Entwicklung zu nutzen.

In den letzten fünf Jahren hat Hainan tatsächliche Auslandsinvestitionen in Höhe von 102,5 Milliarden Yuan mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,6 Prozent genutzt und Investitionen aus 176 Ländern und Regionen angezogen. Es wird erwartet, dass sich dieser positive Trend noch verstärken wird, sobald Hainan die Sonderzollverfahren aufnimmt.

Acht Häfen werden als Eingangspunkte der ersten Stufe dienen und eine beschleunigte Abfertigung qualifizierter Einfuhren ermöglichen, während 10 Häfen der zweiten Stufe für den Wareneingang auf dem Festland zuständig sein werden.

Auf der Grundlage der bestehenden visafreien Einreise für Reisende aus 85 Ländern planen die örtlichen Behörden, die Zahl der infrage kommenden Länder zu erweitern und flexiblere und attraktivere Aufenthaltsbedingungen einzuführen, sobald die besonderen Zollverfahren in Kraft sind.

Außerdem führt Hainan eine Negativliste für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr ein, die ausländischen Investoren in Schlüsselsektoren wie Finanzen, Gesundheitswesen und Bildung Inländerbehandlung gewährt.

Im Einklang mit der Politik werden die Ausbau- und Modernisierungsbemühungen im Yangpu-Hafen, der als zentrales Logistikzentrum der FTP dient, beschleunigt.

Du Chengcai, stellvertretender Generaldirektor des „Production Operations Center" der Hainan Port and Shipping International Port Group, sagte, dass insgesamt neue Liegeplätze hinzukommen, die für 200 000 Tonnen ausgelegt sind, und das bestehende Netz von 58 Schifffahrtsrouten erweitert wird, um die Effizienz des Frachtflusses weiter zu verbessern und die Anbindung Hainans an die globalen Märkte zu stärken.

Der Wirtschaftswissenschaftler Li Daokui von der Tsinghua-Universität stellt fest, dass China vor einer seiner bedeutendsten Marktöffnungsrunden steht. Li wies darauf hin, dass Hainan ein Sonderzollgebiet sowie ein Testgebiet für umfassendere Wirtschaftsreformen werden soll und lobte Hainan als zentral für Chinas bevorstehende Öffnung für ausländische Unternehmen und Technologien.

