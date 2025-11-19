CGTN: Port wolnego handlu Hainan: Kluczowa furtka na drodze do zwiększenia otwartości gospodarczej Chin

Na miesiąc przed oficjalnym wdrożeniem na całej wyspie Hainan specjalnych operacji celnych Portu Wolnego Handlu Hainan w Chinach, które zaplanowano na 18 grudnia, CGTN opublikowało artykuł wyjaśniający znaczenie nowych operacji celnych. W artykule zwrócono uwagę na ten przełomowy krok jako kluczowy kamień milowy w dążeniu Chin do większej otwartości gospodarczej i podkreślono jego rolę w promowaniu przejrzystości instytucjonalnej oraz umożliwianiu płynniejszego i swobodniejszego przepływu towarów, kapitału i usług.

PEKIN, 19 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Za miesiąc, 18 grudnia, oficjalnie rozpoczną się długo oczekiwane, obejmujące całą wyspę Hainan specjalne operacje celne Portu Wolnego Handlu Hainan (FTP).

Przygotowując się do tego wydarzenia, Międzynarodowa Administracja Rejestracji Statków w Hainan zakończyła rejestrację statku czarterowanego bez załogi Xiang Tai Kou, który jest jednostką półzanurzalną. Tym samym do floty portu Yangpu oficjalnie dołączył pierwszy chiński bezcłowy statek importowy czarterowany bez załogi.

Korzystając z polityki zerowych ceł obowiązującej na Hainan, statek czarterowany z Liberii jest zwolniony z ceł importowych i podatku od wartości dodanej od opłat czarterowych, co pozwala zaoszczędzić na kosztach ponad 10 milionów juanów (około 1,4 miliona dolarów).

Na przykładzie tego statku widać, jak planowane specjalne operacje celne na wyspie przyczynią się do przyspieszenia procesu otwarcia gospodarczego i przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorstwom działającym w ramach FTP.

Po wysłuchaniu raportu z prac FTP na początku listopada prezydent Chin Xi Jinping pochwalił specjalne operacje celne jako przełomowe posunięcie na rzecz większej otwartości gospodarczej i promowanie otwartej gospodarki światowej. Wezwał do podejmowania działań mających na celu ułatwienie transgranicznego przepływu czynników produkcji oraz dążenia do stworzenia doskonałego środowiska biznesowego, które będzie zorientowane na rynek, praworządne i zinternacjonalizowane.

Transgraniczny przepływ towarów, doskonałe warunki handlowe

Po oficjalnym uruchomieniu programu Hainan wdroży specjalny model nadzoru, polegający na swobodniejszym dostępie na pierwszej linii, regulowanym dostępie na drugiej linii i swobodnym przepływie na terenie wyspy. Ten dwupoziomowy system celny umożliwi swobodniejszy handel między Hainan a obszarami poza granicami celnymi Chin, przy jednoczesnym utrzymaniu standardowych kontroli celnych dla kontynentalnej części kraju.

Zwracając uwagę, że granica między strefą wolnego handlu na wyspie Hainan a regionami zagranicznymi stanowi „pierwszą linię", przez którą towary mogą przepływać swobodniej i wygodniej, Wang Changlin, zastępca szefa Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, powiedział na konferencji prasowej w lipcu, że procent pozycji taryfowych z produktami o zerowej stawce celnej w strefie wolnego handlu na wyspie Hainan wzrośnie z 21% do 74%.

Wang powiedział, że produkty importowane, które w Hainan poddawane są przetworzeniu przynoszącemu co najmniej 30-procentową wartość dodaną, mogą być wprowadzane na kontynent bez cła. Dodał, że niektóre towary, które obecnie są zakazane lub objęte ograniczeniami w całym kraju, w Hainan będą objęte polityką otwartości.

Wyspa Hainan jest gotowa wykorzystać tę okazję do dalszego rozwoju.

W ciągu ostatnich pięciu lat wyspa Hainan zrealizowała inwestycje zagraniczne o wartości 102,5 mld juanów, osiągając średni roczny wzrost na poziomie 14,6% i przyciągając inwestycje ze 176 krajów i regionów. Oczekuje się, że ta pozytywna tendencja nabierze jeszcze większego tempa po wdrożeniu przez Hainan specjalnych operacji celnych.

Osiem portów będzie pełnić rolę najważniejszych punktów wwozu, umożliwiając przyspieszoną odprawę kwalifikowanych towarów importowanych, natomiast 10 drugorzędnych portów będzie zarządzać towarami wwożonymi na kontynent.

W oparciu o istniejący system bezwizowego wjazdu dla turystów z 85 krajów, lokalne władze planują rozszerzyć liczbę kwalifikujących się krajów i wprowadzić bardziej elastyczne i atrakcyjne zasady pobytu po wejściu w życie specjalnych operacji celnych.

Ponadto Hainan testuje również pilotażowo negatywną listę dla transgranicznego handlu usługami, przyznając inwestorom zagranicznym traktowanie na zasadach krajowych w kluczowych sektorach, takich jak finanse, opieka zdrowotna i edukacja.

Zgodnie z tymi zasadami, działania związane z rozbudową i modernizacją nabierają tempa w porcie Yangpu, który pełni rolę głównego centrum logistycznego FTP.

Du Chengcai, zastępca dyrektora generalnego Centrum Operacji Produkcyjnych Portu Hainan i Międzynarodowej Grupy Portowej, powiedział, że powstaje łącznie 200 000 nowych miejsc postojowych dla statków o wyporności 200 000 ton, a istniejąca sieć 58 szlaków żeglugowych jest rozbudowywana w celu dalszego zwiększenia wydajności przepływu ładunków i usprawnienia połączeń komunikacyjnych Hainan z rynkami światowymi.

Ekonomista Li Daokui z Uniwersytetu Tsinghua zauważa, że Chiny są gotowe na jedną z najważniejszych rund otwarcia rynku. Zwracając uwagę, że Hainan ma stać się specjalną strefą celną i poligonem doświadczalnym dla szerszych reform gospodarczych, Li okrzyknął Hainan centrum nadchodzącego otwarcia Chin na zagraniczne firmy i technologie.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij w poniższy link:

https://news.cgtn.com/news/2025-11-18/Hainan-FTP-A-key-gateway-for-China-s-high-level-opening-up-1IoDQHdQF5m/p.html