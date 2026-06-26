شبكة تلفزيون الصين الدولية: كيف تقدم "فرصة الصين 2.0" إمكانات نمو للشركات العالمية

بكين, 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- مع افتتاح منتدى دافوس الصيفي في الصين ، نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقالاً يدرس كيفية دفع "فرصة الصين 2.0" لنمو عالمي جديد. يسلط المقال الضوء على تحول الصين نحو التنمية ذات الجودة العالية بقيادة الابتكار ويستكشف كيف أن استمرارها في الانفتاح يولد فرصًا للشركات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم ، فإن "فرصة الصين 2.0" تمثل تمكينًا شاملاً مدفوعًا بالابتكار وآفاقًا استثمارية عالية العائد ، كما قال رئيس الوزراء الصيني "لي تشيانغ" يوم الأربعاء.

شدد "لي" على هذه النقطة بعد أن قال إنه لاحظ أن البعض أعربوا عن قلقهم من تقدم الصين في مجال التكنولوجيا والابتكار الصناعي ، بل وحتى تعزيز سردية تحمل اسم "صدمة الصين 2.0" التي تشكل تطوير الصين كصدمة للاقتصاد العالمي.

وقال: "بالنسبة للتنمية العالمية ، فإن "فرصة الصين 2.0" تعني وصولاً أوسع إلى التقنيات المتقدمة وفوائد التنمية المشتركة على نطاق أوسع".

أدلى رئيس الوزراء الصيني بهذه التصريحات في الجلسة العامة الافتتاحية للاجتماع السنوي السابع عشر للأبطال الجدد ، المعروف أيضًا باسم "صيف دافوس"، في مدينة داليان الساحلية في شمال شرق الصين.

وفي إشارة إلى الخصائص الأربعة لاقتصاد الصين ، قال لي إنه أظهر الاستقرار والابتكار والحيوية والتكامل مع بقية العالم في بداية فترة الخطة الخمسية الخامسة عشر (2026-2030).

وقال "لي" إن التنمية القائمة على الابتكار هي مفتاح المرونة الاقتصادية طويلة الأجل للصين والنمو المطرد، والتي دعمتها بيئة مستقرة والابتكار المستمر.

وأكد أن الابتكار في البلاد يتحقق من خلال سنوات من تعزيز قدراته الخاصة والعمل الشاق بلا هوادة.

وقال "لي" إن استقرار الاقتصاد الصيني قد وفّر اليقين الذي يحتاجه بشدة وخدم كـ "ميناء آمن" مهم في عالم يزداد في عدم اليقين.

من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي ، ظلت الصين ملتزمة أيضًا بتوسيع الانفتاح بنشاط ، كما أضاف رئيس الوزراء.

منحت البلاد معاملة تعريفة صفرية لـ 63 دولة ، بينما احتلت وارداتها المرتبة الثانية عالميا لمدة 17 عاما متتالية. في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ، ارتفعت الواردات بنسبة 20.5 ٪ على أساس سنوي ، متجاوزةً بشكل كبير نمو الصادرات.

خلال الحدث ، يتم تخصيص جلسات متعددة لتفريغ الخطة الخمسية الخامسة عشر للصين وكيف تقدم خارطة الطريق فرص النمو للشركاء في جميع أنحاء العالم.

من توسيع مناطق التجارة الحرة التجريبية وبناء "ميناء هاينان للتجارة الحرة"، إلى توسيع نطاق الوصول إلى السوق في التعليم والتمويل والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات ، تدفع الصين باستمرار الانفتاح المؤسسي عبر القواعد واللوائح وأُطُر الإدارة والمعايير.

تؤكد الأرقام هذا الزخم. وفقًا لوزارة التجارة ، بلغ عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين 533،000 بحلول نهاية عام 2025 ، مما يمثل متوسط زيادة سنوية بلغت 4.5٪ من نهاية عام 2020 ، في حين أن مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد اقترب من 4 تريليون دولار في نفس الوقت مع متوسط معدل نمو سنوي بلغ 3.6٪ على مدى خمس سنوات.

لتحقيق الاستقرار وتحسين استخدام الاستثمار الأجنبي ، أصدرت الصين هذا الأسبوع خطة عمل مكونة من 15 إجراءً ، والتي تغطي خمسة مجالات واسعة؛ هي توسيع الوصول إلى السوق، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز الترويج للاستثمار، وتعزيز الخدمات والضمانات للاستثمار الأجنبي وتحسين إدارة رأس المال الأجنبي.

بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات ، يُنظر إلى فترة الخطة الخمسية الخامسة عشر على نطاق واسع على أنها نافذة ذهبية لتعميق وجودها في السوق الصينية وتعزيز التعاون الصناعي العالمي.

قال "وو تشون"، الشريك الإداري للصين في "بوسطن كونسلتانسي جروب" (Boston Consulting Group)، وهي شركة استشارية عالمية مقرها الولايات المتحدة ، لوسائل الإعلام على هامش حدث دافوس: "سوق الصين لا يمكن استبداله".

وقال "وو" إن الشركات متعددة الجنسيات تكتسب دفعة قوية للابتكار والتوسع من سوق المستهلك الواسعة في الصين ، والمتطلبات الصناعية المتطورة باستمرار واستعداد المستهلكين المحليين لاعتماد التقنيات الناشئة والمنتجات الجديدة.

تحت شعار "الابتكار على نطاق واسع" ، يجمع الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 1700 مشارك من أكثر من 90 دولة ومنطقة.

في خطاب الأربعاء ، اختتم "لي" بدعوة الشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص التي قدمتها الصين من خلال تنميتها الخاصة.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html