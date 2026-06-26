CGTN -- Как инициатива «China Opportunity 2.0» предлагает потенциал роста для глобального бизнеса

ПЕКИН, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Когда в Китае открылся Летний Давосский форум (Summer Davos Forum), CGTN опубликовала статью о том, как инициатива «China Opportunity 2.0» стимулирует новый глобальный рост. В статье рассказывается о переходе Китая к инновационному, высококачественному развитию и исследуется вопрос, как открытость страны создает возможности для компаний и экономик по всему миру.

По заявлению премьер-министра Китая Ли Цяна (Li Qiang), сделанному в эту среду, для предприятий во всем мире «China Opportunity 2.0» дает всеобъемлющие инновационные возможности и высокодоходные инвестиционные перспективы.

Премьер-министр подчеркнул этот момент после того, как отметил, что некоторые выразили обеспокоенность по поводу достижений Китая в области технологий и промышленных инноваций, даже продвигая нарратив о так называемом «China Shock 2.0», который рассматривает развитие Китая как шок для мировой экономики.

«Для глобального развития "China Shock 2.0" означает более широкий доступ к передовым технологиям и более широкие общие выгоды для развития», — сказал он.

Китайский премьер выступил с речью на первом пленарном заседании 17-й Ежегодной встречи новых чемпионов, также известной как Летний Давос, в прибрежном городе Далянь на северо-востоке Китая.

Подчеркнув четыре характеристики экономики Китая, Ли сказал, что она продемонстрировала стабильность, инновационность, жизнеспособность и интеграцию с остальным миром в начале 15-й пятилетки (2026-2030 годы).

Ли отметил, что инновационное развитие является ключом к долгосрочной экономической устойчивости и устойчивому росту Китая, которые были подкреплены стабильной средой и постоянными инновациями.

Он подчеркнул, что инновации страны заработаны годами укрепления собственных возможностей и неустанного упорного труда.

Стабильность китайской экономики, по словам Ли, обеспечила столь необходимую уверенность и послужила важной «безопасной гаванью» во все более неопределенном мире.

Чтобы интегрироваться в мировую экономику, Китай также остается приверженным активному расширению открытости, добавил премьер.

Страна предоставила режим нулевого тарифа 63 странам, в то время как ее импорт занимает второе место в мире в течение 17 лет подряд. За первые пять месяцев этого года импорт вырос на 20,5 % в годовом исчислении, значительно опередив рост экспорта.

Во время данного мероприятия несколько сессий были посвящены раскрытию 15-го пятилетнего плана Китая и тому, как дорожная карта предлагает возможности роста для партнеров по всему миру.

От расширения пилотных зон свободной торговли и строительства порта свободной торговли Хайнань (Hainan Free Trade Port) до расширения доступа рынка к сферам образования, финансов, здравоохранения и другим секторам, Китай неуклонно продвигает институциональную открытость в отношении нормативов, положений, систем управления и стандартов.

Цифры подчеркивают эту динамику. По данным Министерства торговли, к концу 2025 года количество предприятий с иностранными инвестициями в Китае достигло 533 000, что означает среднегодовой рост на 4,5 % с конца 2020 года, в то время как объем прямых иностранных инвестиций в стране приблизился к $ 4 трлн при среднегодовом темпе роста в 3,6 % за пятилетний период.

Чтобы стабилизировать и оптимизировать использование иностранных инвестиций, Китай на этой неделе опубликовал план действий из 15 мер, который охватывает пять широких областей: расширение доступа к рынкам, облегчение инвестиционных процедур, усиление стимулирования инвестиций, укрепление услуг и гарантий для иностранных инвестиций и улучшение управления иностранным капиталом.

Для транснациональных корпораций период 15-й пятилетки широко рассматривается как золотое окно для углубления их присутствия на китайском рынке и расширения глобальной промышленной кооперации.

В кулуарах Давоского мероприятия Ву Чун (Wu Chun), управляющий партнер по Китаю Boston Consulting Group, глобальной консалтинговой компании со штаб-квартирой в США, поделился мнением с представителями СМИ: «Рынок Китая незаменим».

Ву сказал, что транснациональные корпорации получают сильный импульс для инноваций и экспансии благодаря обширному потребительскому рынку Китая, постоянно меняющимся промышленным потребностям и готовности местных потребителей внедрять новые технологии и новые продукты.

В рамках темы «Масштабные инновации» трехдневное мероприятие соберет более 1 700 участников из более чем 90 стран и регионов мира.

В своем завершающем выступлении в среду Ли призвал глобальный бизнес воспользоваться возможностями, которые Китай предоставляет благодаря своему собственному развитию.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html