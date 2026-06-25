CGTN: 'China Opportunity 2.0' นำเสนอศักยภาพการเติบโตสำหรับธุรกิจทั่วโลกอย่างไร
News provided byCGTN
25 Jun, 2026, 22:11 CST
ปักกิ่ง, 25 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ขณะที่การประชุม Summer Davos Forum เปิดฉากขึ้นในประเทศจีน CGTN ได้เผยแพร่บทความที่วิเคราะห์ว่า "China Opportunity 2.0" กำลังขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ทั่วโลกอย่างไร บทความนี้เน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงของจีนไปสู่การพัฒนาคุณภาพสูงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสำรวจว่าการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องของจีนกำลังสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างไร
หลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวเมื่อวันพุธว่า สำหรับองค์กรทั่วโลก "China Opportunity 2.0" หมายถึงการเสริมสร้างศักยภาพที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างครอบคลุม และโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง
หลี่เน้นย้ำประเด็นนี้หลังจากที่กล่าวว่าได้สังเกตเห็นการแสดงความวิตกกังวลอยู่บ้างต่อความก้าวหน้าของจีนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม ถึงขั้นส่งเสริมแนวคิดที่เรียกว่า "China Shock 2.0" ซึ่งมองว่าการพัฒนาของจีนเป็นคลื่นกระแทกต่อเศรษฐกิจโลก
เขากล่าวว่า "สำหรับการพัฒนาระดับโลก 'China Opportunity 2.0' หมายถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และประโยชน์จากการพัฒนาที่กระจายไปในวงกว้างมากขึ้น"
นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวในการประชุมเต็มคณะในพิธีเปิด Annual Meeting of the New Champions (การประชุมผู้นำรุ่นใหม่ประจำปี) ครั้งที่ 17 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Summer Davos ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองต้าเหลียน เมืองชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
หลี่ได้ชูลักษณะสำคัญสี่ประการของเศรษฐกิจจีน ซึ่งแสดงให้เห็นเสถียรภาพ นวัตกรรม ความมีชีวิตชีวา และการบูรณาการกับส่วนอื่น ๆ ของโลกในช่วงเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 (2569-2573)
หลี่กล่าวว่า การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะยาวและการเติบโตอย่างมั่นคงของจีน ซึ่งมีแรงหนุนจากสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
เขาเน้นย้ำว่านวัตกรรมของจีนเกิดจากการเสริมสร้างศักยภาพของตนเองมาอย่างยาวนานและการทุ่มเทอย่างไม่ลดละ
หลี่กล่าวว่า เสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนได้มอบความเชื่อมั่นที่จำเป็นอย่างยิ่ง และทำหน้าที่เป็น "ที่หลบภัย" ที่สำคัญในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อย ๆ
นายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่า จีนยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการเข้าสู่เศรษฐกิจโลก
จีนได้ให้สิทธิพิเศษทางการค้าปลอดภาษีแก่ 63 ประเทศ ในขณะที่การนำเข้าของจีนครองอันดับสองของโลกติดต่อกันเป็นเวลา 17 ปี ในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญ
ระหว่างการจัดงาน จะมีหลายเซสชันที่อธิบายรายละเอียดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 ของจีน และวิธีที่แผนดังกล่าวสร้างโอกาสเติบโตให้กับพันธมิตรทั่วโลก
ตั้งแต่การขยายเขตการค้าเสรีนำร่องและการสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน ไปจนถึงการขยายการเข้าถึงตลาดด้านการศึกษา การเงิน บริการสุขภาพ และภาคส่วนอื่น ๆ จีนกำลังเดินหน้าเปิดกว้างทางสถาบันอย่างต่อเนื่องด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ กรอบการทำงาน และมาตรฐานต่าง ๆ
ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำโมเมนตัมดังกล่าว จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ จำนวนวิสาหกิจที่ต่างชาติลงทุนในประเทศจีนแตะระดับ 533,000 แห่งภายในสิ้นปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.5% นับตั้งแต่สิ้นปี 2563 ในขณะที่มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนใกล้แตะระดับ 4 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 3.6% ตลอดช่วงห้าปีที่ผ่านมา
เพื่อสร้างเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศ สัปดาห์นี้จีนได้ออกแผนปฏิบัติการ 15 มาตรการที่ครอบคลุมห้าด้านหลัก ได้แก่ การขยายการเข้าถึงตลาด การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน การเสริมสร้างบริการและหลักประกันสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ และการปรับปรุงการบริหารจัดการเงินทุนต่างประเทศ
สำหรับเหล่าบริษัทข้ามชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 ถือเป็นโอกาสทองในการขยายฐานธุรกิจในตลาดจีนและเสริมสร้างความร่วมมือทางอุตสาหกรรมระดับโลก
"ตลาดจีนนั้นไม่มีอะไรแทนที่ได้" Wu Chun หุ้นส่วนผู้จัดการประจำประเทศจีนของ Boston Consulting Group บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา กล่าวกับสื่อมวลชนระหว่างการเข้าร่วมงาน Davos
Wu กล่าวว่า บริษัทข้ามชาติได้รับแรงกระตุ้นอย่างมากในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและขยายธุรกิจจากตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของจีน ความต้องการทางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความพร้อมของผู้บริโภคในท้องถิ่นที่จะยอมรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ภายใต้ธีม "Innovating at Scale" ("การสร้างสรรค์นวัตกรรมขนานใหญ่") อีเวนต์ที่กินระยะเวลาสามวันนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,700 คนจากกว่า 90 ประเทศและภูมิภาค
ในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลี่ได้กล่าวสรุปโดยเรียกร้องให้ธุรกิจทั่วโลกคว้าโอกาสที่จีนได้มอบให้ผ่านการพัฒนาของตนเอง
https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html
SOURCE CGTN
Share this article