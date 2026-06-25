CGTN: Bagaimana 'China Opportunity 2.0' tawar potensi pertumbuhan untuk perniagaan global

BEIJING, 25 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Sempena pembukaan Forum Davos Musim Panas di China, CGTN menerbitkan sebuah artikel yang mengupas bagaimana "China Opportunity 2.0" sedang memacu pertumbuhan global yang baharu. Artikel itu mengetengahkan peralihan China ke arah pembangunan berkualiti tinggi yang dipacu inovasi serta meneroka bagaimana dasar keterbukaan negara yang berterusan mewujudkan peluang untuk perniagaan dan ekonomi di seluruh dunia.

Bagi perusahaan di seluruh dunia, "China Opportunity 2.0" mewakili pemerkasaan dipacu inovasi yang menyeluruh serta prospek pelaburan berpulangan tinggi, kata Perdana Menteri China, Li Qiang, pada Rabu.

Li menegaskan perkara itu selepas menyatakan bahawa beliau menyedari terdapat beberapa pihak yang menyuarakan kebimbangan terhadap kemajuan China dalam teknologi dan inovasi perindustrian, malah mempromosikan naratif yang digelar sebagai "China Shock 2.0", yang menggambarkan pembangunan China sebagai satu kejutan kepada ekonomi global.

"Bagi pembangunan global, 'China Opportunity 2.0' bermaksud akses yang lebih luas kepada teknologi termaju serta manfaat pembangunan yang dikongsi dengan lebih meluas," katanya.

Perdana Menteri China membuat kenyataan tersebut semasa sidang pleno pembukaan Mesyuarat Tahunan ke-17 Juara Baharu, yang turut dikenali sebagai Davos Musim Panas, di bandar pinggir laut Dalian, timur laut China.

Dengan mengetengahkan empat ciri ekonomi China, Li berkata ia memperlihatkan kestabilan, inovasi, daya hidup dan integrasi dengan seluruh pelosok dunia pada peringkat awal tempoh Rancangan Lima Tahun ke-15 (2026–2030).

Li berkata pembangunan dipacu inovasi merupakan kunci kepada daya tahan ekonomi China dalam jangka panjang serta pertumbuhan yang mampan, yang disokong oleh persekitaran yang stabil dan inovasi berterusan.

Beliau menegaskan bahawa inovasi negara dicapai melalui usaha bertahun-tahun memperkukuh keupayaannya serta kerja keras yang tidak pernah mengenal penat.

Menurut Li, kestabilan ekonomi China menyediakan kepastian yang amat diperlukan dan berperanan sebagai "pelabuhan selamat" yang penting dalam dunia yang semakin tidak menentu.

Untuk berintegrasi dengan ekonomi global, China juga kekal komited untuk meluaskan dasar keterbukaannya dengan aktif, tambah perdana menteri.

Negara ini memberikan layanan tarif sifar kepada 63 negara, manakala importnya berada pada kedudukan kedua di peringkat dunia selama 17 tahun berturut-turut. Dalam tempoh lima bulan pertama tahun ini, import meningkat 20.5% tahun ke tahun, jauh mengatasi kadar pertumbuhan eksport.

Sepanjang acara tersebut berlangsung, pelbagai sesi dikhususkan bagi mengupas Rancangan Lima Tahun ke-15 China dan bagaimana pelan hala tuju itu menawarkan peluang pertumbuhan kepada rakan kongsi di seluruh dunia.

Bermula dengan meluaskan zon perdagangan bebas perintis dan membangunkan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan, sehingga memperluas akses pasaran dalam sektor pendidikan, kewangan, penjagaan kesihatan dan sektor-sektor lain, China terus memajukan keterbukaan institusi yang merangkumi peraturan, regulasi, rangka kerja pengurusan dan piawaian.

Angka-angka berkenaan turut menonjolkan momentum tersebut. Menurut Kementerian Perdagangan, jumlah perusahaan pelaburan asing di China mencecah 533,000 menjelang akhir 2025, mencatatkan purata peningkatan tahunan sebanyak 4.5% berbanding penghujung 2020, manakala stok pelaburan langsung asing negara menghampiri $4 trilion, serentak dengan purata kadar pertumbuhan tahunan yang mencapai 3.6% sepanjang tempoh lima tahun.

Bagi menstabilkan dan mengoptimumkan penggunaan pelaburan asing, minggu ini China mengeluarkan pelan tindakan 15 langkah yang merangkumi lima bidang yang luas: memperluas akses pasaran, memudahkan prosedur pelaburan, meningkatkan promosi pelaburan, memperkukuh perkhidmatan dan jaminan untuk pelaburan asing serta menambah baik pengurusan modal asing.

Bagi syarikat multinasional, tempoh Rancangan Lima Tahun ke-15 dilihat secara meluas sebagai tempoh keemasan untuk memperkukuh kehadiran mereka di pasaran China serta meningkatkan kerjasama industri global.

"Pasaran China tidak dapat digantikan," kata Wu Chun, rakan pengurusan bagi China di Boston Consulting Group, sebuah firma perunding global yang beribu pejabat di AS, kepada media di luar acara Davos tersebut.

Wu berkata syarikat multinasional mendapat dorongan kukuh untuk inovasi dan pengembangan hasil daripada pasaran pengguna China yang sangat besar, permintaan industri yang sentiasa berkembang serta kesediaan pengguna tempatan untuk menerima pakai teknologi baharu yang sedang maju dan juga produk baharu.

Bertemakan "Innovating at Scale" ("Berinovasi pada Skala Besar"), acara selama tiga hari itu menghimpunkan lebih 1,700 peserta dari lebih 90 negara dan wilayah.

Dalam ucapan beliau pada Rabu, Li mengakhiri ucapannya dengan menyeru perniagaan global agar merebut peluang yang ditawarkan oleh China melalui pembangunannya sendiri.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html

SOURCE CGTN