CGTN: jak „Chińskie Możliwości 2.0" oferują potencjał wzrostu dla międzynarodowych przedsiębiorstw

PEKIN, 25 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Z okazji otwarcia wydarzenia znanego pod nazwą „Letniego Davos" w Chinach, sieć CGTN opublikowała artykuł analizujący, jak „Chińskie Możliwości 2.0" oferują potencjał wzrostu dla międzynarodowych przedsiębiorstw. W artykule podkreślono przejście Chin na oparty na innowacjach rozwój o wysokiej jakości i przeanalizowano, w jaki sposób kontynuacja otwarcia na świat generuje możliwości dla firm i gospodarek na całym świecie.

Dla przedsiębiorców z całego świata koncepcja „Chińskie Możliwości 2.0" („China Opportunity 2.0") stanowi kompleksowe, napędzane innowacjami umocnienie pozycji i szansę na inwestycje o wysokiej stopie zwrotu - powiedział w środę premier Chin, Li Qiang.

Li podkreślił ten punkt po tym, jak nadmienił, że niektórzy wyrażają obawy do niepokoju, dostrzegając zagrożenie w postępach technologicznych i innowacjach przemysłowych Chin i promując narrację tzw. „Chińskiego szoku 2.0" („China Shock 2.0"), która przedstawia rozwój Chin jako wstrząs dla światowej gospodarki.

„W kontekście globalnego rozwoju >>Chińskie możliwości 2.0<< oznaczają szerszy dostęp do zaawansowanych technologii i korzyści płynących z rozwoju" - powiedział.

Premier Chin podzielił się tymi uwagami podczas sesji plenarnej otwierającej 17. Spotkanie Nowych Mistrzów Światowego Forum Ekonomicznego, znanego również pod nazwą „Letniego Davos", które odbyło się w nadmorskim mieście Dalian w północno-wschodnich Chinach.

Podkreślając cztery charakterystyczne cechy chińskiej gospodarki, Li stwierdził, że wykazuje się stabilnością, innowacyjnością, energią i integracją z reszta świata na początku okresu 15. Planu pięcioletniego (2026-2030).

Li stwierdził, że oparty na innowacjach rozwój jest kluczem do długoterminowej odporności Chin i konsekwentnego wzrostu kraju, przy wparciu stabilnego środowiska i nieustannej innowacyjności.

Podkreślił, że innowacyjność kraju ma swoje źródło w wieloletnim umacnianiu własnego potencjału i niestrudzonej ciężkiej pracy.

Według premiera Li stabilność chińskiej gospodarki zapewniła tak potrzebne zaufanie i służy jako ważna „bezpieczna przystań" w coraz bardziej niestabilnym świecie.

Aby połączyć się z globalną gospodarką, Chiny również w dalszym ciągu angażują się w aktywne poszerzanie swojego otwarcia, dodał premier.

Kraj zastosował zerowe taryfy w odniesieniu do 63 krajów, podczas gdy odnotowywano drugi najwyższy na świecie wolumen importu przed 17 kolejnych lat. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku import wzrósł o 20,5% rok do roku, znacznie pozostawiając w tyle wzrost wolumenu eksportu.

W ramach wydarzenia odbyły się liczne sesje poświęcone analizie 15. Planu pięcioletniego Chin i płynących z niego możliwości rozwoju dla partnerów na całym świecie.

Od poszerzania pilotażowych stref wolnego handlu i budowy Portu Wolego Handlu Hainan po zwiększenie dostępu rynkowego w obszarze edukacji, finansów, opieki zdrowotnej i w innych sektorach, Chiny odnotowują stabilne postępy w instytucjonalnym otwarciu, obejmującym obowiązujące przepisy, ramy zarządcze i standardy.

Liczby potwierdzają tę dynamikę. Według danych Ministerstwa Handlu liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Chinach osiągnęła poziom 533 000 na koniec 2025 r., co oznacza średni roczny wzrost o 4,5% od końca 2020 r., podczas gdy bezpośrednie zagraniczne inwestycje w kraju zbliżyły się do wartości 4 bln $ przy średniej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 3,6% w okresie minionych pięciu lat.

W celu stabilizacji i optymalizacji wykorzystania inwestycji zagranicznych, w tym tygodniu Chiny opublikowały 15-punktowy plan działania, który obejmuje pięć szeroko pojętych obszarów: poszerzenie dostępu do rynku, uproszczenie procedur inwestycyjnych, poprawa promocji inwestycji, umocnienie usług i gwarancji dla inwestorów zagranicznych oraz poprawa zarządzania kapitałem zagranicznym.

Międzynarodowe korporacje postrzegają okres 15. Planu pięcioletniego jako złote okno do pogłębienia ich obecności na chińskim rynku i umocnienia globalnej współpracy przemysłowej.

„Rynek Chin jest nie do zastąpienia" - powiedziała Wu Chun, partner zarządzająca na obszar Chin w Boston Consulting Group, międzynarodowej firmie konsultingowej z siedzibą w USA, rozmawiając z przedstawicielami mediów w kuluarach wydarzenia Davos.

Wu powiedziała, że międzynarodowe firmy zyskują mocny impuls do innowacji i ekspansji od rozległego rynku konsumenckiego Chin, nieustannie zmieniających się wymogów przemysłowych i gotowości lokalnych konsumentów do przyjęcia nadchodzących technologii i nowych produktów.

To trzydniowe wydarzenie, odbywające się pod hasłem „Innovating at Scale" („Innowacje na dużą skalę"), gości ponad 1700 uczestników ponad 90 krajów i regionów.

Premier Li zakończył swoje środowe przemówienie wezwaniem międzynarodowych firm do korzystania z możliwości, jakie oferują Chiny poprzez swój rozwój.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html