CGTN: Ako iniciatíva „China Opportunity 2.0" ponúka potenciál rastu pre globálne podniky
News provided byCGTN
Jun 25, 2026, 15:26 ET
PEKING, 25. júna 2026 /PRNewswire/ -- Pri príležitosti otvorenia fóra Summer Davos Forum v Číne uverejnila stanica CGTN článok, v ktorom sa zaoberá tým, ako iniciatíva „China Opportunity 2.0" poháňa nový globálny rast. Článok poukazuje na posun Číny smerom k inovačne orientovanému a kvalitnému rozvoju a skúma, ako jej pokračujúce otváranie sa vytvára príležitosti pre podniky a ekonomiky po celom svete.
Pre podniky po celom svete predstavuje iniciatíva „China Opportunity 2.0" komplexné posilnenie postavenia založené na inováciách a vyhliadky na investície s vysokou návratnosťou, uviedol v stredu čínsky premiér Li Qiang.
Li zdôraznil túto skutočnosť po tom, čo uviedol, že si všimol, že niektorí ľudia vyjadrujú obavy z pokroku Číny v oblasti technológií a priemyselných inovácií, a dokonca propagujú naratív o takzvanom „China Shock 2.0", ktorý vykresľuje rozvoj Číny ako šok pre svetovú ekonomiku.
„V kontexte globálneho rozvoja znamená iniciatíva ‚China Opportunity 2.0' širší prístup k pokročilým technológiám a širšie zdieľanie prínosov rozvoja," povedal.
Čínsky premiér vyslovil tieto slová na úvodnom plenárnom zasadnutí 17. výročného stretnutia „New Champions", známeho aj ako „Letný Davos", v pobrežnom meste Dalian na severovýchode Číny.
Li vyzdvihol štyri charakteristiky čínskej ekonomiky a uviedol, že na začiatku obdobia 15. päťročného plánu (2026–2030) preukázala stabilitu, inováciu, vitalitu a integráciu so zvyškom sveta.
Li uviedol, že rozvoj založený na inováciách je kľúčom k dlhodobej ekonomickej odolnosti a stabilnému rastu Číny, ktoré sú podložené stabilným prostredím a neustálymi inováciami.
Zdôraznil, že inovačná sila krajiny je výsledkom dlhoročného posilňovania vlastných schopností a neúnavnej tvrdej práce.
Li uviedol, že stabilita čínskej ekonomiky poskytla toľko potrebnú istotu a slúžila ako dôležitý „bezpečný prístav" v čoraz neistejšom svete.
Premiér dodal, že v rámci integrácie do globálnej ekonomiky sa Čína naďalej zaväzuje aktívne rozširovať otvorenosť.
Táto krajina poskytla bezcolné zaobchádzanie 63 krajinám, pričom jej dovoz sa už 17 rokov po sebe radí na druhé miesto na svete. V prvých piatich mesiacoch tohto roka vzrástol dovoz medziročne o 20,5 %, čím výrazne predbehol rast vývozu.
V rámci podujatia je viacero sekcií venovaných analýze 15. päťročného plánu Číny a tomu, ako tento plán ponúka príležitosti na rast pre spoločníkov po celom svete.
Od rozširovania pilotných zón voľného obchodu a výstavby prístavu voľného obchodu na ostrove Hainan až po rozširovanie prístupu na trh v oblasti vzdelávania, financií, zdravotníctva a ďalších odvetví – Čína postupne napreduje v inštitucionálnom otváraní sa, a to v oblasti pravidiel, predpisov, riadiacich rámcov a noriem.
Tieto čísla túto dynamiku jasne potvrdzujú. Podľa ministerstva obchodu dosiahol počet podnikov so zahraničnou účasťou v Číne do konca roka 2025 počet 533 000, čo predstavuje priemerný ročný nárast o 4,5 % oproti koncu roka 2020, pričom objem priamych zahraničných investícií v krajine sa v tom istom období priblížil k 4 biliónom dolárov s priemernou ročnou mierou rastu 3,6 % za päťročné obdobie.
S cieľom stabilizovať a optimalizovať využitie zahraničných investícií Čína tento týždeň zverejnila akčný plán pozostávajúci z 15 opatrení, ktorý sa zameriava na päť širokých oblastí: rozšírenie prístupu na trh, zjednodušenie investičných postupov, posilnenie podpory investícií, posilnenie služieb a záruk pre zahraničné investície a zlepšenie správy zahraničného kapitálu.
Pre nadnárodné korporácie je obdobie 15. päťročného plánu všeobecne vnímané ako ideálna príležitosť na posilnenie svojej prítomnosti na čínskom trhu a na prehĺbenie globálnej priemyselnej spolupráce.
„Čínsky trh je nenahraditeľný," povedal médiám počas podujatia v Davose Wu Chun, riadiaci spoločník pre Čínu v spoločnosti Boston Consulting Group, globálnej poradenskej firme so sídlom v USA.
Wu uviedol, že nadnárodné spoločnosti čerpajú silný impulz pre inovácie a expanziu z obrovského čínskeho spotrebiteľského trhu, neustále sa meniacich priemyselných požiadaviek a ochoty miestnych spotrebiteľov prijímať nové technológie a inovatívne produkty.
Toto trojdňové podujatie s témou „Inovácie vo veľkom meradle" prilákalo vyše 1 700 účastníkov z viac ako 90 krajín a regiónov.
Vo svojom stredajšom prejave Li na záver vyzval globálne podniky, aby využili príležitosti, ktoré Čína ponúka vďaka svojmu vlastnému rozvoju.
https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html
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