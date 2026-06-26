CGTN : « China Opportunity 2.0 » offre un potentiel de croissance aux entreprises internationales

PÉKIN, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le Forum d'été de Davos s'ouvrait en Chine, CGTN a publié un article analysant comment l'initiative « China Opportunity 2.0 » stimule une nouvelle croissance mondiale. Cet article met en lumière la réorientation de la Chine vers un développement de haute qualité basé sur l'innovation et examine comment la poursuite de son ouverture crée des opportunités pour les entreprises et les économies du monde entier.

Pour les entreprises du monde entier, la « China Opportunity 2.0 » incarne une autonomisation complète à base d'innovation et offre des perspectives d'investissement à fort rendement, a déclaré mercredi le Premier ministre chinois Li Qiang.

M. Li a insisté sur ce point après que certaines inquiétudes avaient été exprimées face aux progrès de la Chine en matière de technologie et d'innovation industrielle, allant même jusqu'à promouvoir le discours d'un soi-disant « China Shock 2.0 », qui présente le développement de la Chine comme un choc pour l'économie mondiale.

« Pour le développement mondial, le programme "China Opportunity 2.0" signifie un accès plus important aux technologies de pointe et un partage plus généreux des avantages du développement », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre chinois a tenu ces propos lors de la séance plénière d'ouverture de la 17e édition du « New Champions », également connu sous le nom de « Davos d'été », qui s'est tenue dans la ville côtière de Dalian, dans le nord-est de la Chine.

Mettant en avant les quatre caractéristiques de l'économie chinoise, Li a déclaré qu'elle avait fait preuve de stabilité, d'innovation, de vitalité et d'intégration par rapport au reste du monde au début de la période du 15e plan quinquennal (2026-2030).

M. Li a déclaré que le développement basé sur l'innovation était essentiel à la résilience économique à long terme et à la croissance constante de la Chine, qui ont bénéficié d'un environnement stable et d'une innovation permanente.

Il a souligné que l'innovation du pays est le résultat d'années passées à renforcer ses propres capacités et d'un travail acharné.

Selon Li, la stabilité de l'économie chinoise a apporté une certitude si nécessaire et a constitué un « refuge » important dans un monde de plus en plus incertain.

Pour s'intégrer à l'économie mondiale, la Chine a également réaffirmé sa volonté de poursuivre activement son ouverture, a ajouté le Premier ministre.

Le pays a accordé un régime tarifaire nul à 63 pays, tandis que ses importations occupent la deuxième place mondiale depuis 17 années consécutives. Au cours des cinq premiers mois de cette année, les importations ont augmenté de 20,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant largement la croissance des exportations.

Au cours de cet événement, plusieurs sessions sont consacrées à l'analyse du 15e plan quinquennal chinois et à la manière dont cette feuille de route offre des opportunités de croissance aux partenaires du monde entier.

Qu'il s'agisse d'étendre les zones pilotes de libre-échange, de construire le port de libre-échange de Hainan ou d'élargir l'accès aux marchés dans les secteurs de l'éducation, de la finance, de la santé et d'autres domaines, la Chine poursuit sans relâche son ouverture institutionnelle en matière de règles, de réglementations, de cadres de gestion et de normes.

Les chiffres soulignent cette dynamique. Selon le ministère du Commerce, le nombre d'entreprises à capitaux étrangers en Chine a atteint 533 000 à la fin de l'année 2025, soit une augmentation annuelle moyenne de 4,5 % par rapport à la fin de l'année 2020, tandis que le stock d'investissements directs étrangers du pays avoisinait les 4 000 milliards de dollars à la même période, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,6 % sur cette période de cinq ans.

Afin de stabiliser et d'optimiser l'utilisation des investissements étrangers, la Chine a publié cette semaine un plan d'action comprenant 15 mesures, dans cinq domaines majeurs : élargir l'accès au marché, simplifier les procédures d'investissement, renforcer la promotion des investissements, consolider les services et les garanties offerts aux investisseurs étrangers et améliorer la gestion des capitaux étrangers.

Pour les multinationales, la période du 15e plan quinquennal est largement considérée comme une occasion unique de renforcer leur présence sur le marché chinois et d'intensifier la coopération industrielle mondiale.

« Le marché chinois est irremplaçable », a déclaré aux médias, en marge du forum de Davos, Wu Chun, associé gérant pour la Chine au sein du Boston Consulting Group, un cabinet de conseil international dont le siège est aux États-Unis.

M. Wu a déclaré que les multinationales tiraient un élan considérable en matière d'innovation et d'expansion du vaste marché de consommation chinois, des besoins industriels en constante évolution et de la réceptivité des consommateurs locaux à l'égard des technologies émergentes et des produits novateurs.

Placée sous le thème « Innover à grande échelle », cette manifestation de trois jours rassemble plus de 1 700 participants venus de plus de 90 pays et régions.

Dans son discours de mercredi, Li a conclu en appelant les entreprises internationales à saisir les opportunités que la Chine leur offre grâce à son propre développement.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html