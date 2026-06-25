CGTN: Jak iniciativa „Čínská příležitost 2.0" nabízí růstový potenciál pro globální podniky
News provided byCGTN
Jun 25, 2026, 14:48 ET
PEKING, 25. června 2026 /PRNewswire/ -- V souvislosti se zahájením letního davoského fóra v Číně zveřejnila stanice CGTN článek, který se zabývá tím, jak iniciativa „Čínská příležitost 2.0" pohání nový globální růst. Článek zdůrazňuje posun Číny směrem k inovací řízenému, vysoce kvalitnímu rozvoji a zkoumá, jak její pokračující otevírání se světu vytváří příležitosti pro podniky a ekonomiky na celém světě.
Pro podniky na celém světě představuje „Čínská příležitost 2.0" komplexní posílení založené na inovacích a vyhlídky na vysoce výnosné investice, uvedl ve středu čínský premiér Li Čchiang.
Li tento bod zdůraznil poté, co uvedl, že si všiml, že existují určité obavy z pokroku Číny v oblasti technologií a průmyslových inovací, a dokonce se propaguje narativ o takzvaném „Čínském šoku 2.0", který vykresluje rozvoj Číny jako šok pro globální ekonomiku.
„Pro globální rozvoj znamená ‚Čínská příležitost 2.0' širší přístup k pokročilým technologiím a širší sdílení přínosů rozvoje," uvedl.
Čínský premiér pronesl tato slova na úvodním plenárním zasedání 17. výročního setkání Noví mistři, známého také jako Letní Davos, v pobřežním městě Ta-lien na severovýchodě Číny.
Li zdůraznil čtyři charakteristiky čínské ekonomiky a uvedl, že na počátku období 15. pětiletého plánu (2026–2030) prokázala stabilitu, inovativnost, vitalitu a integraci se zbytkem světa.
Li uvedl, že rozvoj založený na inovacích je klíčem k dlouhodobé ekonomické odolnosti a stabilnímu růstu Číny, které jsou podpořeny stabilním prostředím a neustálými inovacemi.
Zdůraznil, že inovace této země jsou výsledkem dlouholetého posilování vlastních kapacit a neúnavné tvrdé práce.
Stabilita čínské ekonomiky, jak uvedl Li, poskytla tolik potřebnou jistotu a sloužila jako důležitý „bezpečný přístav" ve stále nejistějším světě.
Premiér dodal, že v rámci integrace do globální ekonomiky se Čína i nadále zavázala k aktivnímu rozšiřování otevřenosti.
Země poskytla bezcelní režim 63 zemím, přičemž její dovoz se již 17 let v řadě řadí na druhé místo na světě. V prvních pěti měsících letošního roku vzrostl dovoz meziročně o 20,5 %, čímž výrazně předčil růst vývozu.
V rámci této akce je několik zasedání věnováno rozboru 15. pětiletého plánu Číny a tomu, jak tento plán nabízí příležitosti k růstu pro partnery na celém světě.
Od rozšiřování pilotních zón volného obchodu a výstavby přístavu volného obchodu na Chaj-nanu až po rozšiřování přístupu na trh v oblasti vzdělávání, financí, zdravotnictví a dalších odvětvích – Čína soustavně prosazuje institucionální otevírání se v oblasti pravidel, předpisů, rámců řízení a norem.
Tuto dynamiku podtrhují i čísla. Podle ministerstva obchodu dosáhl počet podniků se zahraničními investicemi v Číně do konce roku 2025 počtu 533 000, což představuje průměrný roční nárůst o 4,5 % oproti konci roku 2020, zatímco objem přímých zahraničních investic v zemi se ve stejném období přiblížil 4 bilionům dolarů s průměrnou roční mírou růstu 3,6 % v průběhu pětiletého období.
S cílem stabilizovat a optimalizovat využití zahraničních investic vydala Čína tento týden akční plán obsahující 15 opatření, který pokrývá pět širokých oblastí: rozšiřování přístupu na trh, zjednodušení investičních postupů, posílení podpory investic, posílení služeb a záruk pro zahraniční investice a zlepšení řízení zahraničního kapitálu.
Pro nadnárodní korporace je období 15. pětiletého plánu obecně vnímáno jako jedinečná příležitost k prohloubení jejich přítomnosti na čínském trhu a k posílení globální průmyslové spolupráce.
„Čínský trh je nenahraditelný," řekl médiím v rámci davoské akce Wu Chun, řídící partner pro Čínu ve společnosti Boston Consulting Group, globální poradenské firmě se sídlem v USA.
Wu uvedl, že nadnárodní společnosti čerpají silný impuls k inovacím a expanzi z obrovského čínského spotřebitelského trhu, neustále se vyvíjejících průmyslových požadavků a ochoty místních spotřebitelů přijímat nové technologie a inovativní produkty.
Třídenní akce na téma „Inovace ve velkém měřítku" přilákala přes 1 700 účastníků z více než 90 zemí a regionů.
Ve svém středečním projevu Li na závěr vyzval globální podniky, aby využily příležitostí, které Čína nabízí díky svému vlastnímu rozvoji.
https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html
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