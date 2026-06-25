CGTN: Cómo la "China Opportunity 2.0" ofrece potencial de crecimiento para las empresas globales

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo de la inauguración del Foro de Davos de Verano en China, CGTN ha dado a conocer un nuevo artículo que analiza cómo la iniciativa "China Opportunity 2.0" está impulsando un nuevo crecimiento global. El artículo destaca el giro de China hacia un desarrollo de alta calidad basado en la innovación y explora cómo su continua apertura está generando oportunidades para las empresas y las economías de todo el mundo.

Para las empresas de todo el mundo, la "China Opportunity 2.0" representa un empoderamiento integral impulsado por la innovación y perspectivas de inversión de alta rentabilidad, comentó el miércoles el primer ministro chino, Li Qiang.

Li hizo hincapié en este punto después de señalar que había observado cierta inquietud en algunos sectores respecto a los avances de China en tecnología e innovación industrial, llegando incluso a promover la narrativa de un supuesto "China Shock 2.0", que presenta el desarrollo de China como una conmoción para la economía global.

"Para el desarrollo global, la "Oportunidad China 2.0" significa un mayor acceso a tecnologías avanzadas y una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo", explicó.

El primer ministro chino hizo estas declaraciones durante la sesión plenaria inaugural de la XVII Reunión Anual de los Nuevos Campeones, también conocida como el Davos de Verano, celebrada en la ciudad costera de Dalian, en el noreste de China.

Al destacar las cuatro características de la economía china, Li afirmó que esta ha demostrado estabilidad, innovación, vitalidad e integración con el resto del mundo al inicio del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Li señaló que el desarrollo impulsado por la innovación es vital para la resiliencia económica a largo plazo y el crecimiento sostenido de China, sustentados en un entorno estable y la innovación continua.

Subrayó que la innovación del país se forja a través de años de fortalecimiento de sus capacidades y un trabajo arduo e incansable.

La estabilidad de la economía china, destacó Li, ha proporcionado la tan necesaria certeza y ha servido como un importante "refugio seguro" en un mundo cada vez más incierto.

Con el objetivo de poder integrarse en la economía global, China también se ha mantenido comprometida con la expansión activa de la apertura, añadió el primer ministro.

El país ha otorgado arancel cero a 63 países, mientras que sus importaciones se han posicionado en segundo lugar a nivel mundial durante 17 años consecutivos. En los primeros cinco meses de este año, las importaciones aumentaron un 20,5 % interanual, superando significativamente el crecimiento de las exportaciones.

Durante la celebración del evento, varias sesiones se dedican a analizar el XV Plan Quinquenal de China y cómo esta hoja de ruta ofrece oportunidades de crecimiento para socios en todo el mundo.

Abarcando desde la expansión de zonas piloto de libre comercio y la construcción del puerto de libre comercio de Hainan, hasta la ampliación del acceso al mercado en educación, finanzas, atención médica y otros sectores, China está avanzando constantemente en la apertura institucional a través de normas, reglamentos, marcos de gestión y estándares.

Las cifras subrayan ese dinamismo. Según el Ministerio de Comercio, el número de empresas con inversión extranjera en China alcanzó las 533.000 a finales de 2025, lo que supone un aumento medio anual del 4,5 % desde finales de 2020, mientras que el stock de inversión extranjera directa del país se acercó a los 4 billones de dólares en el mismo periodo, con una tasa de crecimiento medio anual del 3,6 % en el periodo de cinco años.

Para estabilizar y optimizar la utilización de la inversión extranjera, China publicó esta semana un plan de acción de 15 medidas que abarca cinco áreas principales: ampliar el acceso al mercado, facilitar los procedimientos de inversión, mejorar la promoción de la inversión, fortalecer los servicios y las garantías para la inversión extranjera y mejorar la gestión del capital extranjero.

Para las corporaciones multinacionales, el período del XV Plan Quinquenal se considera una oportunidad de oro para afianzar su presencia en el mercado chino y fortalecer la cooperación industrial global.

"El mercado chino es insustituible", declaró Wu Chun, socio director para China de Boston Consulting Group, una consultora global con sede en Estados Unidos, a los medios de comunicación en el marco del evento de Davos.

Wu destacó que las multinacionales están recibiendo un fuerte impulso para la innovación y la expansión gracias al vasto mercado de consumo chino, las demandas industriales en constante evolución y la disposición de los consumidores locales a adoptar tecnologías emergentes y productos novedosos.

Bajo el lema "Innovando a gran escala", este evento de tres días reúne a más de 1.700 participantes de más de 90 países y regiones.

En su discurso del miércoles, Li concluyó haciendo un llamado a las empresas globales para que aprovechen las oportunidades que China ofrece a través de su propio desarrollo.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html